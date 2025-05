La historia menos conocida de la conquista de América y cómo cambió el mundo: “Es más interesante el punto de vista de una batata que el de Felipe II”

Cristóbal Colón desembarcando en América en 1492, marcando el inicio de una era de exploración y colonización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El descubrimiento y la conquista de América es uno de los acontecimientos históricos más importantes de la historia de la humanidad. El mundo es como es por ese proceso, razón por la que hoy fechas como las del año 1492 o nombres como el de Cristóbal Colón se enseñen en todas las escuelas, aunque este explorador ni siquiera supiera que había encontrado un nuevo continente.

Sin embargo, ¿qué sabemos realmente sobre la conquista y los efectos que tuvo tanto en América como en Europa? En realidad, se trató de un proceso que duró cientos de años y que adoptó muchas y muy diferentes formas, hasta el punto de que los historiadores siguen descubriendo nuevos enfoques que expliquen el mundo en el que hoy vivimos. Una de esas perspectivas es, precisamente, 1493 (Capitán Swing), una extensa investigación realizada por el periodista científico Charles C. Mann en la que trata de explicar cómo las partes ecológicas y ambientales de la conquista resultaron incluso más importantes que las militares o políticas.

Durante buena parte de su vida, Mann ha viajado por todo el mundo y ha investigado desde todos los continentes las consecuencias de la llegada de Colón a América desde un punto de vista muy particular. Su estudio sobre el intercambio de cultivos, en forma de comercio, tráfico de esclavos para trabajar en el campo o los efectos en la salud que implicó el cruce de continentes le llevó a reunir decenas de miles de informaciones que él define, en una entrevista con Infobae España, como “madrigueras de conejo”.

Su intención era mostrar cómo esa parte de la historia, que nunca nos han contado en las escuelas, fue clave para el posterior imperialismo europeo y la llegada del capitalismo. Con una herencia periodística que busca hacer amena la lectura, reconstruye la historia inmediatamente posterior al descubrimiento de América para ilustrar conceptos como el imperialismo biológico o demostrar que la globalización es algo que, en realidad, comenzó a ocurrir hace 500 años.

'1493', el ensayo sobre las consecuencias de la conquista de América de Charles C. Mann. (Capitán Swing)

Un mundo globalizado mucho antes de lo que pensamos

-Pregunta: ¿Cuánto tiempo se tarda en escribir un libro que abarca un tema tan amplio como las consecuencias de la conquista?

-Respuesta: Este libro comenzó hace mucho, mucho tiempo. Yo leía mucho los libros del historiador Alfred Crosby sobre el imperialismo europeo desde un punto de vista ecológico y ambiental. Un día me encontré con él y le dije que debería escribir una actualización de sus estudios, porque sus temas se habían seguido desarrollando. Él dijo que no, pero como le insistía tanto un día me contestó: ‘Bueno, tú piensas que es una buena idea, así que hazlo tú’. Tomé su broma como una especie de licencia, pero también decidí que antes de explicar las consecuencias de la conquista debía escribir sobre lo que fue América antes del periodo colombino. Y eso se convirtió en su propio libro, 1491. Después, finalmente llegué al libro que comenzó 1491, que es 1493. Así que podría decir que mi libro ha tardado 15 años, o mejor dicho, un tiempo vergonzosamente largo.

-P: ¿’1491′ y ‘1493′ desmontan en cierto modo los mitos que a día de hoy tenemos sobre cómo se creó el mundo en el que vivimos?

-R: El libro se basa en muchos, muchos, muchos trabajos de otras personas y mi contribución, si es que hay alguna, es decir que si tomas todo esto junto se crea una nueva imagen de cómo funciona nuestro mundo y cómo cosas como la globalización han acabado por existir.

-P: Precisamente la globalización es algo que, señalas, comenzó a existir mucho antes de lo que nosotros pensamos, con algunos ejemplos hace ya 500 años.

-R: Así es, y descubrirlo fue uno de los grandes puntos de inflexión para mí. Me encontré con una imagen digital de la plaza del Zócalo de Ciudad de México de hace cientos de años. Ahí se veían todo tipo de tipos interesantes y, al ampliarlo, vi a un montón de gente china. Esa imagen me hizo pensar: ¿cómo llegó esa gente ahí? Luego empecé a leer mucho sobre la presencia de chinos en Ciudad de México y me di cuenta de que era igual que cualquier ciudad moderna: había asiáticos, europeos, africanos, americanos. ¿Qué otra cosa puede ser la modernidad? Cada ciudad ahora es así, en mayor o menor medida. Yo quería escribir un libro que explicara por qué esto podía ser así hace 500 años.

-P: Se me hace difícil imaginar cómo puede funcionar a nivel económico y social una ciudad así... sobre todo sin la ayuda del traductor de Google.

-R: ¡Es que era un lío! Había una tremenda cantidad de conflicto social, sobre todo con la gente que trataba de sacar provecho de esa conflictividad. Había lugares como la Manila española donde los habitantes españoles se sentían periódicamente abrumados por el número de asiáticos, lo que les llevaría a gastar grandes esfuerzos en expulsarlos y deshacerse de los chinos y los japoneses. De manera similar, había esfuerzos periódicos en la Ciudad de México para controlar a los asiáticos o para controlar a los africanos o para... Pero al mismo tiempo eran demasiados para controlarlos realmente y, sobre todo, demasiado valiosos. Eso dio lugar a una relación ambivalente que se ve en nuestra relación actual con los bienes extranjeros y las culturas extranjeras. Una gran razón por la que tenemos al presidente actual de Estados Unidos es porque ha traído a colación esa misma reacción visceral contra asiáticos, africanos y en especial con los latinos, grupos que al mismo tiempo son enormemente beneficiosos para la economía de todos. En el caso de España, esta postura se remonta a los años 1600 y 1700.

Plaza del Zócalo en Ciudad de México en el siglo XVII.

La historia desde los ojos de una batata

-P: En 1493 se analiza lo global, pero todo parte de lo más cercano. Afirmas, de hecho, que el jardín de tu casa es un registro en sí mismo del pasado del mundo. ¿La historia está en todas partes?

-R: Pensé en ello al mudarme a Nueva York, donde viví durante mucho tiempo y donde vivo ahora. Me gusta la jardinería, íbamos a tener un pequeño jardín en casa y de repente me di cuenta de que ninguno de los cultivos de mi jardín era originario de cualquier lugar cerca de donde yo vivía. Mi idea de la jardinería era muy hogareña, pero eso tan familiar era en realidad un objeto exótico y cosmopolita que habría sido imposible incluso hace cien años. Empecé a pensar que el jardín es un registro de cómo la globalización se ha extendido durante un tiempo tan largo.

-P: Eso propicia un enfoque diferente de la historia. Se aleja de los grandes hechos y figuras de la historia para centrarse más en los procesos socioeconómicos, los objetos... o los cultivos. Me recuerda a lo que en su momento inició la escuela de los Annales [una corriente de historiadores que priorizaba los procesos económicos y sociales antes que el estudio de las grandes fechas de la historia].

-R: Sí. Y me alegra que los hayas mencionado porque han sido enormemente importantes para mí en la forma de pensar cómo funciona el mundo en este momento. Debajo de las grandes figuras de la actualidad hay otras olas de la historia que, a la larga, son más importantes. Me refiero a cosas como, ya sabes, las enfermedades infecciosas o la electrificación del mundo. En términos históricos, hay toda una serie de cambios que fueron significativos en la reordenación biológica gradual del mundo que se puso en marcha con Cristóbal Colón y la conquista española.

-P: Entonces, ¿la historia puede ser más interesante desde el punto de vista de una batata que desde los ojos de Felipe II?

-R: Es una cuestión interesante, pero también personal. Para mí sí, en parte porque soy lo suficientemente viejo para pensar lo mucho que ha cambiado el mundo con cosas como la ciencia y la tecnología. Yo era un niño cuando Richard Nixon fue destituido y pensé, entonces, que era algo muy importante. Y lo fue, pero cuando pienso en lo que tuvo más impacto, si ese tipo de acontecimientos políticos o el movimiento ecologista, si el presidente Johnson o la electrificación rural, creo que estas últimas cosas tienen más impacto. Si no entendemos este tipo de procesos, estamos en problemas.

-P: Uno de esos procesos puede ser el concepto de un autor que mencionabas al principio, Alfred Crosby: el imperialismo biológico.

-R: Colón y sus barcos no solo trajeron gente. Trajeron toda una serie de especies europeas, asiáticas y africanas a las Américas. Del mismo modo, los barcos de regreso no sólo llevaban oro y plata. Llevaron cosas como patatas y maíz y sífilis. Basta con mirar España y sus campos para encontrarnos con tierras llenas de maíz. O el norte de Italia o de Europa, donde no conducirás muchos kilómetros antes de encontrarte una patata. Esos intercambios no solo cambiaron la dieta europea: tuvieron un enorme impacto en la historia europea. El historiador Fernand Braudel fue uno de los primeros en traer esto a colación, porque antes de América las hambrunas eran algo que ocurría regularmente en Europa, más o menos cada diez años. Cuando estos cultivos de América vienen, Europa de repente fue capaz de alimentarse a sí misma por las características más resistentes de esos nuevos productos. Este es el combustible que hizo posible que existieran los imperios europeos y, como sabemos, el colonialismo europeo da forma a todo el mundo en que vivimos. Todo se remonta a la introducción de estos cultivos americanos, que tuvieron grandes consecuencias políticas y económicas precisamente a partir de este cambio ecológico y medioambiental.

-P: Eso reivindica el papel de la agricultura.

-R: Es la industria más importante del mundo. Siempre lo ha sido y probablemente siempre lo será en el sentido de que es la única industria que, si no existiera, acabaría con nosotros muy rápidamente. A mediados de la década de 1980, nosotros como especie traspasamos un umbral que nunca se había cruzado por lo que sabemos en la historia registrada, que es que desde entonces cada persona en la Tierra tiene suficiente para comer: 2.500 calorías por día. Eso no significa que todo el mundo esté gordo, ni mucho menos. Lo que digo es que ese sistema se construyó en gran parte con los cultivos de América y que el intercambio colombino lo estableció, además de eventos posteriores como la Revolución Verde.

El teocintle, una planta prehispánica considerada el ancestro del maíz, clave en la evolución de la agricultura mesoamericana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reivindicar la importancia de la historia

-P: ¿Hubo más consecuencias por ese tipo de imperialismo?

-R: Realmente lo que comenzó a pasar es que los ecosistemas europeos y los ecosistemas americanos se empezaron a parecer cada vez más. Lo mismo con Asia. Europa fue, al menos por un tiempo, la beneficiaria de esa homogeneización y es por eso que puedes encontrar cultivos de trigo desde el Medio Oeste a Argentina o que el maíz y las batatas se cultiven en China. La agricultura ocupa alrededor del 40% de la superficie terrestre y esos ecosistemas agrícolas son muy similares ahora, de una manera que no lo eran hace 500 años. Los europeos ganaron una ventaja política que, desde el punto de vista ecológico, se ve como un proceso de homogeneización.

-P: ¿Esa homogeneización podría cambiar con los movimientos actuales de migración?

-R: No lo creo. Pese a que los movimientos migratorios actuales son grandes, no igualan si lo escalamos a lo que supuso el comercio de esclavos africanos durante la conquista. La última estimación que he visto del número de africanos traídos a España o a la Península Ibérica es de más de 2 millones entre 1500 y 1700. Hay que recordar que la población en España por aquel entonces era mucho menor (nota del periodista: entre 5 y 10 millones de personas).

-P: ¿Y todo eso, a qué conclusión nos lleva?

-R: Una de las grandes cosas que la historia puede hacer es decirnos que algunas de las cosas que estamos viendo no son nuevas, que algunos problemas recurrentes llevan estando 400 años. Te da una perspectiva diferente, creo, y espero que ayude a pensar mejor sobre el mundo que nos rodea. Esa es parte de la razón por la que estudiamos historia.

-P: Una disciplina que, quizá hoy, deba defenderse más que nunca.

-R: Es cierto que siempre ha habido durante mucho tiempo esfuerzos para dar caza y censurar la historia, pero no sé si la situación actual es peor que la de hace 300 años. Una visión clara de lo que sucedió en el pasado puede explicar muchas cosas. Los norteamericanos que no conocen su historia pueden ir a México y asombrarse realmente de la actitud de la gente hacia ellos. Esa gente seguro que sí conoce la historia de la relación entre su país y Estados Unidos. Aislarte de la historia es impedirte ser capaz de tratar con el mundo exterior que te rodea.