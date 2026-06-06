Antonio Orozco vuelve a conectar con su público en el arranque de 'La gira de tu vida'

Jaime M. Cabria

Gijón, 6 jun (EFE).- Con su característica voz quebrada, todo un sello de identidad, Antonio Orozco ha vuelto a conectar con su público con un concierto en Gijón que supone el pistoletazo de salida de 'La gira de tu vida', un proyecto que no deja de ser la continuación natural del periplo con el que el pasado año celebró sus veinticinco años de trayectoria profesional.

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Al igual que en 'La gira de mi vida', el cantautor catalán afronta este nuevo tour con un espectáculo en el que vuelve a combinar canciones de su último álbum 'El tiempo no es oro' (2025) con algunos de los grandes éxitos que han hecho de él una de las figuras más reconocidas e influyentes de la música en español de las últimas décadas.

Y lo hace, tratando de reforzar vínculos con sus seguidores, a los que quiere situar en el centro del relato en esta nueva revisión de su dilatada carrera que pretende que sea una experiencia compartida con su público que, en el caso de Gijón, no había disfrutado de su directo desde hace nueve años, como ha recordado el propio artista.

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Será un gira de más de medio año que le llevará a actuar en 26 ciudades de la geografía nacional, entre ellas, Madrid, Valencia, Sevilla, Granada o Fuengirola, y que concluirá en Barcelona el 22 de diciembre con un concierto en el Palau San Jordi.

En el estreno de esta gira, con una sobria puesta en escena y una puntualidad casi británica, Orozco ha iniciado el recital con "El tiempo no es oro", tema que da título a su último disco y en el que al final parafrasea una lección del Dalai Lama sobre qué sentido tiene gastarse la salud trabajando para ganar un dinero que hará falta para recuperar la salud.

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Un tema que ha calentado a los 4.000 espectadores que se han acercado, pero no han llenado el recinto del Parque Hermanos Castro, situado a escasos metros de la playa de San Lorenzo, el principal arenal de Gijón, y a los que ha animado con un "Puxa Asturias".

Tras 'Hoy', una llamada a vivir el presente y tomar las riendas de la vida, y 'Que me queda' , el público , con las manos en alto, ha seguido el ritmo y coreado 'Ya lo sabes', una llamada a mantener la confianza incondicional en momentos complicados, entre llamadas de Orozco de "más fuerte, no se oye", algo que sí consiguió sin esfuerzo al dejar cantar al público gran parte de la eterna 'Devuélveme la vida'.

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De uno de sus éxitos más reconocidos y aplaudidos por el público, el cantautor catalán de raíces sevillanas ha dado paso a otro, 'El viaje' y ha encadenado varios de los temas incluidos en su último álbum, como 'Te estaba esperando', dedicada a su hijo Jan, y 'Bebé', una llamada a la calma, la ilusión y la esperanza.

El amor, el desamor o las inseguridades que rezuman 'El problema fue la solución' y 'Despierta' han dado paso a 'Giran y van', que ha animado a corear al público al grito de ¡Qué bonito!, al igual que ha hecho con la optimista 'Llegará', con la que el público ha saltado mientras el artista catalán animaba con un ¡Venga Asturias, que no se oye. Canta conmigo!.

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Una animación que se ha mantenido con la icónica 'Te esperaré', pero que se vio rota con la emotiva 'Mi héroe', una canción dedicada a la madre de su hijo, ya fallecida, que fue recibida por su público entre aplausos, gritos y vítores, mientras Orozco con las manos en jarras sonreía sobre el escenario y devolvía el aplauso a un público que quería más.

No defraudó al retomar el recital con otra de sus baladas más emblemáticas, 'Estoy hecho de pedacitos de ti', un tema que el público no se pudo resistir a cantar con Orozco, que lo remató a capela entre aplausos del público, al igual que hizo a continuación con 'Temblando'.

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'Hoy será' (2015) la encadenó con otro de sus grandes composiciones ,'Lo que tú quieras soy' (2004), una exaltación al amor incondicional con la que dio por terminado el concierto mientras el público pedía más a este cantautor que desde que lanzó su primer trabajo en el año 2000 ha vendido más de 1,5 millones de discos.

Cumplió sus deseos, pero no antes de dar las gracias a todos por haberle hecho un hueco en un día tan especial, en el que empieza una gira que "no podía empezar mejor que en Asturias" y en el que ha estado "un montón de nervioso", tanto como para haber estado a punto de confundir en dos ocasiones Gijón con Oviedo, ironía que fue recibida entre risas, y también algún que otro pitido.

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"A lo mejor me empadrono aquí, aunque de aquí no me he ido nunca", ha afirmado momentos antes de empezar a entonar 'Te juro que no hay un segundo que no piense en ti', uno de los temas más reconocidos de su último disco, una canción de cuna dedicada a su hija Antonella, de cuatro años.

Ésta, al igual que la mujer de Orozco y su madre se han desplazado hasta Asturias para arroparle en el inicio de esta gira, ha señalado desde el escenario antes de atreverse a escanciar unos culines de sidra y de pedir a su público que encendiesen las linternas de sus móviles y, brazos en alto, continuasen cantando la canción de cuna que escribió a su hija.

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"Canta fuerte conmigo" ha pedido finalmente al público mientras entonaba 'Entre sobras y sobras me faltas' con el que ha dado por finalizado dos horas de concierto, pero no sin antes volver a escanciar unos culines de sidra, un gesto que ha sido agradecido por el público que ha terminado cantando para él el 'Asturias patria querida', el himno de la comunidad. EFE

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