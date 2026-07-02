España Cultura

En busca de un gran dinosaurio en La Rioja: los arqueólogos encontraron restos de un animal de 10 metros que vivió hace 120 millones de años

En 2025, las excavaciones ya dieron con los primeros fósiles de este ejemplar, en una zona famosa por la buena conservación de huellas y esqueletos de diferentes especies

Guardar
Google icon
Un equipo de arqueólogos trabaja en las excavaqciones del yacimiento 'Las cerradas' en Igea en 2025. (Universidad de La Rioja)
Un equipo de arqueólogos trabaja en las excavaqciones del yacimiento 'Las cerradas' en Igea en 2025. (Universidad de La Rioja)

El equipo Garras, formado por arqueólogos e investigadores, junto a expertos de las universidades de La Rioja, País Vasco y A Coruña y que trabaja en el yacimiento de Las Cerradas, en Igea, vuelve a acaparar la atención científica al intentar recuperar más restos de un dinosaurio ornitópodo de enormes dimensiones. Los fósiles, con una antigüedad de 120 millones de años, podrían revelar pistas esenciales sobre una de las criaturas más grandes que habitaron la región durante el Cretácico.

Los trabajos, previstos entre el 4 y el 12 de julio, buscan ampliar el hallazgo del año pasado, cuando se identificaron huesos de lo que podría ser un animal de cerca de diez metros de longitud y más de tres de altura. Además, la estimación inicial sugiere que este ejemplar alcanzó unas diez toneladas, según ha adelantado el equipo investigador a la Agencia EFE.

PUBLICIDAD

Durante la campaña anterior, los especialistas ya recuperaron los primeros restos de un ornitópodo estiracosterno, pariente probable del conocido Iguanodon, y subrayaron su relevancia. El objetivo de la nueva intervención es ampliar la superficie excavada para recuperar más partes del esqueleto y así precisar la identidad y las características anatómicas del animal.

Recreación del dinosaurio parecido a un "iguanodon" (iguana gigante). (EFE/PLOS ONE/Andrés Santos-Cubedo/Foto cedida)
Recreación del dinosaurio parecido a un "iguanodon" (iguana gigante). (EFE/PLOS ONE/Andrés Santos-Cubedo/Foto cedida)

Un paraíso para la paleontología

Durante el Cretácico Inferior, la actual La Rioja era una vasta llanura con lagunas y zonas pantanosas, un entorno ideal para preservar huellas y huesos de dinosaurios. De hecho, la región destaca por la extraordinaria cantidad y variedad de huellas fósiles, con más de 11.000 catalogadas en unos 170 yacimientos, especialmente en las Tierras Altas. Allí se han descubierto especies nuevas para la ciencia gracias al estudio de huesos e icnitas, como el Riojavenatrix y el Iguanodon galvensis, lo que mantiene a la comunidad autónoma como un referente internacional en investigación paleontológica.

PUBLICIDAD

Ahora bien, encontrar huesos de gran tamaño añade una dimensión diferente a la paleontología de la zona. El hallazgo de estos restos permite a los científicos no solo reconstruir cómo era el animal, sino también investigar nuevos aspectos de la diversidad de especies que poblaron la cuenca de Cameros durante el Cretácico. El yacimiento de Las Cerradas, en particular, ha permitido a los paleontólogos localizar huellas y restos óseos excepcionalmente bien conservados.

Durante los días 7, 8 y 9 de julio, el Centro Paleontológico de Igea ofrecerá, además, visitas guiadas al yacimiento para que pueda verse a los científicos desarrollar sus trabajos. Se podrá reservar en el propio centro, desde donde se organizarán diferentes grupos para ver de cerca las labores. Asimismo, el 10 de julio a las 17 horas se celebrará Paseando entre dinosaurios, otra actividad guiada que llevará a los interesados al laboratorio, al centro y al yacimiento con la compañía de los paleontólogos.

Encontrar nuevos restos para identificar el espécimen y averiguar su conducta

En este contexto, el equipo Garras y el resto de investigadores mantienen su intención de encontrar elementos que permitan reconstruir la morfología completa del ejemplar. Los fósiles recuperados hasta ahora incluyen huesos de los miembros anteriores, cintura pélvica, varias vértebras y costillas, si bien la aparición de más piezas será clave para determinar con exactitud su clasificación. Los expertos han destacado cómo el entorno ha favorecido la preservación “excepcional” de estos vestigios, lo que ofrece una ventana única para estudiar cómo vivían y se movían los dinosaurios en aquel ecosistema.

Un equipo internacional liderado por el científico Ignacio Díaz de la Universidad de Cantabria ha utilizado tecnología 3D para analizar huellas de dinosaurios en La Rioja. El estudio no solo determina la velocidad de estos animales, sino también la dinámica de su carrera hace 120 millones de años.

La campaña de excavación que inicia este julio podría aportar datos inéditos sobre uno de los mayores ornitópodos hallados en Europa, ampliando el conocimiento sobre la fauna prehistórica que habitó la península Ibérica hace millones de años. Los arqueólogos e investigadores confían en que la recuperación de nuevos fósiles permitirá reconstruir el esqueleto y precisar el tamaño de este gigante, lo que a su vez ayudará a responder preguntas sobre su dieta, comportamiento y el entorno en el que vivió.

Temas Relacionados

DinosauriosArqueologíaExcavaciones ArqueológicasCienciaLa RiojaEspaña-CulturaEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rosalía se marca un ‘Despechá’ y presenta una nueva canción durante su concierto en Los Ángeles, pero hay dudas sobre el cantante que la acompaña

La artista catalana ofreció un espectáculo en la ciudad estadounidense donde compartió por primera vez el fragmento de lo que apunta a ser un nuevo ‘single’

Rosalía se marca un ‘Despechá’ y presenta una nueva canción durante su concierto en Los Ángeles, pero hay dudas sobre el cantante que la acompaña

Primer vistazo a ‘La resurrección de Cristo’ mientras Mel Gibson anuncia el regreso a cines de una nueva versión de ‘La pasión de Cristo’

La película, que llegará a cines en 2027, viene acompañada del reestreno en 4k de su predecesora

Primer vistazo a ‘La resurrección de Cristo’ mientras Mel Gibson anuncia el regreso a cines de una nueva versión de ‘La pasión de Cristo’

Fue elegida la mejor canción de los años 70 por la Rolling Stone, y no es ni de Led Zeppelin ni de Pink Floyd: “Una obra maestra, un don de sanación sin tiempo”

La prestigiosa revista musical escogió el mejor tema de una década prodigiosa para el rock pero en la que confluyeron otros grandes géneros y artistas

Fue elegida la mejor canción de los años 70 por la Rolling Stone, y no es ni de Led Zeppelin ni de Pink Floyd: “Una obra maestra, un don de sanación sin tiempo”

Todo lo que sabemos de ‘Leviticus’, la otra gran película de terror del año: una maldición que posee a la persona amada en una comunidad cristiana

Se trata de la ópera prima de Adrian Quiarella y aborda las terapias de conversión en un contexto de represión religiosa

Todo lo que sabemos de ‘Leviticus’, la otra gran película de terror del año: una maldición que posee a la persona amada en una comunidad cristiana

El cuadro del Museo Reina Sofía que ha inspirado la épica remontada de Bélgica en el Mundial

El equipo liderado por Thibaut Courtois pasó a octavos de final tras darle la vuelta al resultado con Senegal

El cuadro del Museo Reina Sofía que ha inspirado la épica remontada de Bélgica en el Mundial
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia francesa absuelve al exetarra Josu Ternera en su última causa pendiente y allana el camino para su entrega a España

La Justicia francesa absuelve al exetarra Josu Ternera en su última causa pendiente y allana el camino para su entrega a España

Guardias civiles exigen la dimisión “inmediata” de su directora y el cese del DAO tras sus imputaciones en el caso Leire Díez

La razón por la que Vito Quiles está en busca y captura: un “bulo” sobre un asesor de Hacienda motivó la orden judicial

Aerolíneas y aeropuertos piden a la UE que suspenda el nuevo sistema de control de seguridad de pasajeros: colas eternas y aviones con asientos vacíos

El juez del ‘caso Leire’ imputa a la directora y al DAO de la Guardia Civil por presunta prevaricación y obstrucción a la justicia

ECONOMÍA

El campo español es un 55% más competitivo que el europeo, pero paga peores salarios: los costes laborales son un 31% más bajos que la media comunitaria

El campo español es un 55% más competitivo que el europeo, pero paga peores salarios: los costes laborales son un 31% más bajos que la media comunitaria

La inmigración ayuda, pero no resuelve el problema del envejecimiento: incluso con récord de llegadas, el déficit de pensiones puede llegar al 8,5% del PIB en 2050

Manuel Heredia, un mozo de almacén que vive en la calle pese a cobrar 1.200 euros: “Prefiero poder comer que estar en una habitación y no hacerlo”

Compartir piso reduce la soledad, pero daña la salud: los que conviven sin pareja están peor que los que viven solos

Iryo se une a la tendencia del pago a plazos en el transporte y permitirá financiar sus viajes en tren

DEPORTES

A qué hora y dónde ver el partido de España contra Austria: la Selección se juega seguir en el Mundial 2026 y avanzar a octavos de final

A qué hora y dónde ver el partido de España contra Austria: la Selección se juega seguir en el Mundial 2026 y avanzar a octavos de final

España - Austria, en directo: última hora del Mundial 2026 y de cómo la Selección afronta su primer ‘vida o muerte’ tras superar como líder la fase de grupos

España busca la fórmula para anular a Austria y su ‘Gegenpressing’ o presión alta y sellar el pase a octavos de final del Mundial

Llega la hora de Lamine

Bélgica remonta ante Senegal y se clasifica a los octavos del Mundial 2026 con un penalti en el último minuto de la prórroga: el resumen y los goles, en vídeo