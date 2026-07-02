En busca de un gran dinosaurio en La Rioja: los arqueólogos encontraron restos de un animal de 10 metros que vivió hace 120 millones de años

Un equipo de arqueólogos trabaja en las excavaqciones del yacimiento 'Las cerradas' en Igea en 2025. (Universidad de La Rioja)

El equipo Garras, formado por arqueólogos e investigadores, junto a expertos de las universidades de La Rioja, País Vasco y A Coruña y que trabaja en el yacimiento de Las Cerradas, en Igea, vuelve a acaparar la atención científica al intentar recuperar más restos de un dinosaurio ornitópodo de enormes dimensiones. Los fósiles, con una antigüedad de 120 millones de años, podrían revelar pistas esenciales sobre una de las criaturas más grandes que habitaron la región durante el Cretácico.

Los trabajos, previstos entre el 4 y el 12 de julio, buscan ampliar el hallazgo del año pasado, cuando se identificaron huesos de lo que podría ser un animal de cerca de diez metros de longitud y más de tres de altura. Además, la estimación inicial sugiere que este ejemplar alcanzó unas diez toneladas, según ha adelantado el equipo investigador a la Agencia EFE.

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Durante la campaña anterior, los especialistas ya recuperaron los primeros restos de un ornitópodo estiracosterno, pariente probable del conocido Iguanodon, y subrayaron su relevancia. El objetivo de la nueva intervención es ampliar la superficie excavada para recuperar más partes del esqueleto y así precisar la identidad y las características anatómicas del animal.

Recreación del dinosaurio parecido a un "iguanodon" (iguana gigante). (EFE/PLOS ONE/Andrés Santos-Cubedo/Foto cedida)

Un paraíso para la paleontología

Durante el Cretácico Inferior, la actual La Rioja era una vasta llanura con lagunas y zonas pantanosas, un entorno ideal para preservar huellas y huesos de dinosaurios. De hecho, la región destaca por la extraordinaria cantidad y variedad de huellas fósiles, con más de 11.000 catalogadas en unos 170 yacimientos, especialmente en las Tierras Altas. Allí se han descubierto especies nuevas para la ciencia gracias al estudio de huesos e icnitas, como el Riojavenatrix y el Iguanodon galvensis, lo que mantiene a la comunidad autónoma como un referente internacional en investigación paleontológica.

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Ahora bien, encontrar huesos de gran tamaño añade una dimensión diferente a la paleontología de la zona. El hallazgo de estos restos permite a los científicos no solo reconstruir cómo era el animal, sino también investigar nuevos aspectos de la diversidad de especies que poblaron la cuenca de Cameros durante el Cretácico. El yacimiento de Las Cerradas, en particular, ha permitido a los paleontólogos localizar huellas y restos óseos excepcionalmente bien conservados.

Durante los días 7, 8 y 9 de julio, el Centro Paleontológico de Igea ofrecerá, además, visitas guiadas al yacimiento para que pueda verse a los científicos desarrollar sus trabajos. Se podrá reservar en el propio centro, desde donde se organizarán diferentes grupos para ver de cerca las labores. Asimismo, el 10 de julio a las 17 horas se celebrará Paseando entre dinosaurios, otra actividad guiada que llevará a los interesados al laboratorio, al centro y al yacimiento con la compañía de los paleontólogos.

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Encontrar nuevos restos para identificar el espécimen y averiguar su conducta

En este contexto, el equipo Garras y el resto de investigadores mantienen su intención de encontrar elementos que permitan reconstruir la morfología completa del ejemplar. Los fósiles recuperados hasta ahora incluyen huesos de los miembros anteriores, cintura pélvica, varias vértebras y costillas, si bien la aparición de más piezas será clave para determinar con exactitud su clasificación. Los expertos han destacado cómo el entorno ha favorecido la preservación “excepcional” de estos vestigios, lo que ofrece una ventana única para estudiar cómo vivían y se movían los dinosaurios en aquel ecosistema.

Un equipo internacional liderado por el científico Ignacio Díaz de la Universidad de Cantabria ha utilizado tecnología 3D para analizar huellas de dinosaurios en La Rioja. El estudio no solo determina la velocidad de estos animales, sino también la dinámica de su carrera hace 120 millones de años.

La campaña de excavación que inicia este julio podría aportar datos inéditos sobre uno de los mayores ornitópodos hallados en Europa, ampliando el conocimiento sobre la fauna prehistórica que habitó la península Ibérica hace millones de años. Los arqueólogos e investigadores confían en que la recuperación de nuevos fósiles permitirá reconstruir el esqueleto y precisar el tamaño de este gigante, lo que a su vez ayudará a responder preguntas sobre su dieta, comportamiento y el entorno en el que vivió.

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