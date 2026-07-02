Una panadería gana en los tribunales y podrá tener una fachada negra: cuatro años de conflicto por estar frente a una iglesia

Una panadería gana en los tribunales y podrá tener una fachada negra. (Google Maps)

Una sencilla reforma estética ha terminado convirtiéndose en un largo proceso judicial que ha enfrentado durante cuatro años a los propietarios de una panadería con el ayuntamiento del pueblo. El motivo del conflicto parecía menor: el color de la fachada. Sin embargo, la ubicación del local, dentro del entorno protegido de un monumento histórico, hizo que la controversia acabara en los tribunales. Ahora, una sentencia de apelación da la razón a los dueños del negocio y abre la puerta a que puedan ejecutar el proyecto que llevaban años defendiendo.

La disputa se remonta al 21 de junio de 2022, cuando los responsables de una panadería situada en Le Raincy, en la región parisina de Île-de-France, presentaron una declaración previa de obras poco antes del traspaso del negocio. El objetivo era renovar la fachada del establecimiento e instalar una nueva imagen comercial con una combinación de colores negro y blanco.

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El problema surgió porque el local se encuentra dentro del campo de visibilidad de la iglesia de Notre-Dame du Raincy, catalogada como monumento histórico. En Francia, cualquier intervención urbanística en este tipo de entornos requiere el visto bueno del Arquitecto de los Edificios de Francia (ABF), organismo encargado de velar por la protección del patrimonio.

En este caso, el informe fue desfavorable. El arquitecto consideró que la reforma propuesta debía modificarse para reducir el relieve de la cornisa y utilizar colores más claros, al entender que la fachada proyectada no era adecuada para el entorno protegido. Basándose en ese criterio, el alcalde de Le Raincy rechazó la solicitud de obras el 19 de agosto de 2022. Apenas dos días después, el departamento de Seine-Saint-Denis también denegó la autorización necesaria.

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La iglesia de Notre-Dame du Raincy cercana a la panadería que pintó su fachada de negro. (Google Maps)

Ante la negativa de las administraciones, los propietarios de la panadería optaron por trasladar el conflicto a los tribunales. En junio de 2024 interpusieron un recurso ante el Tribunal Administrativo de Montreuil con el objetivo de que se anularan las resoluciones que impedían llevar a cabo la reforma de la fachada. Sin embargo, en una primera instancia, la justicia dio la razón tanto al Ayuntamiento como al Estado francés.

Un tribunal considera que el rechazo fue un error

Lejos de cerrar el conflicto, los propietarios decidieron recurrir el fallo ante la Corte Administrativa de Apelación de París. Fue entonces cuando el caso dio un giro de 180 grados. En su sentencia, dictada el 12 de marzo de 2026, los magistrados concluyeron que el informe emitido por el arquitecto estaba afectado por un “error de apreciación”. Esta conclusión llevó al tribunal a revocar la resolución de primera instancia y a dar la razón a la panadería.

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Los magistrados analizaron el entorno del inmueble y llegaron a una conclusión distinta. Aunque reconocieron que el establecimiento se encuentra dentro del área de protección visual de la iglesia, destacaron que el templo, construido en hormigón entre 1922 y 1923 por los arquitectos Auguste y Gustave Perret, posee una estética marcadamente moderna y, además, resulta “apenas visible” desde el edificio donde se ubica la panadería.

Imagen de la panadería que ha ganado en los tribunales antes de pintar su fachada de color negro. (Google Maps)

La sentencia también pone el foco en el contexto urbano de la avenida de la Résistance. Según el tribunal, el establecimiento comparte medianera con un comercio de fontanería cuyas características impiden cualquier continuidad estética entre ambos locales. A ello se suma que el conjunto de negocios de esa vía presenta una notable diversidad de estilos y acabados, por lo que la fachada negra propuesta no supondría una alteración significativa del paisaje urbano.

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Con estos argumentos, la corte revocó la sentencia de primera instancia y anuló las decisiones administrativas que habían impedido la ejecución de la reforma. Asimismo, condenó al Ayuntamiento de Le Raincy y al Estado francés a abonar de forma conjunta 3.000 euros en concepto de costas judiciales. La resolución obliga, además, al consistorio a dictar en un plazo máximo de dos meses una decisión de no oposición a la declaración previa de obras presentada en junio de 2022, lo que desbloquea el proyecto y abre la vía para que la panadería pueda finalmente llevar a cabo la modificación de su fachada.