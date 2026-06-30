Los paquetes llegarán por el cielo: España da luz verde al reparto de mercancías con drones en las ciudades

Una mujer recibe un paquete entregado por un dron de reparto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La logística aérea con drones deja de ser un proyecto de futuro para convertirse en una realidad en España. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) ha concedido la primera autorización del país para realizar operaciones con sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS) destinadas al transporte de mercancías no peligrosas en zonas pobladas, un hito que marca un antes y un después en el desarrollo del sector.

La autorización se ha emitido bajo un escenario operativo de nivel SAIL III (Specific Assurance and Integrity Level), uno de los marcos más exigentes previstos en la normativa europea para este tipo de operaciones.

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El permiso se ajusta al Reglamento (UE) 2019/947, que regula el uso de drones en el espacio aéreo europeo y establece estrictos requisitos de seguridad para vuelos complejos.

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Más allá de lo que ve el piloto

El operador autorizado es Catuav, que podrá utilizar la aeronave Eiger 3, desarrollada por la compañía RigiTech. La principal novedad es que estas operaciones podrán realizarse en modalidad Bvlos (Beyond Visual Line of Sight), es decir, más allá del alcance visual del piloto, una capacidad esencial para desarrollar servicios logísticos eficientes y de mayor alcance.

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Gracias a esta autorización, será posible transportar y entregar mercancías no peligrosas en entornos urbanos, abriendo la puerta a nuevos modelos de distribución que podrían transformar sectores como el comercio electrónico, el suministro sanitario o el reparto urgente de pequeños paquetes.

La decisión de AESA supone un importante respaldo al crecimiento del ecosistema español de los drones, que en los últimos años ha experimentado un notable desarrollo tanto en el ámbito tecnológico como en el operativo.

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La autorización demuestra que España cuenta con operadores, fabricantes y sistemas capaces de cumplir los elevados estándares de seguridad exigidos para este tipo de vuelos.

Sector estratégico

Desde la Agencia destacan que este avance refleja el compromiso del organismo con el impulso de un sector considerado estratégico para la innovación y la movilidad del futuro.

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El objetivo es facilitar la incorporación progresiva de nuevas aplicaciones de los drones, garantizando que su integración en el espacio aéreo se realice de forma segura, ordenada y conforme a la normativa vigente.

La autorización también representa un paso importante hacia la consolidación de la logística aérea como una alternativa complementaria al transporte terrestre. En los próximos años, este tipo de operaciones podría contribuir a mejorar la rapidez en las entregas, reducir tiempos de transporte y optimizar determinados servicios en áreas urbanas y rurales.

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Con este primer permiso para el transporte de mercancías mediante drones en zonas pobladas, España se sitúa entre los países europeos que comienzan a dar pasos firmes hacia la implantación de servicios logísticos aéreos avanzados, un escenario que hasta hace pocos años parecía reservado a la ciencia ficción y que ahora empieza a tomar forma bajo un marco regulatorio sólido y con la seguridad como prioridad.