España

Entra en vigor la ‘tasa Shein’: los españoles pagarán más por sus compras en plataformas chinas como Temu o AliExpress

El impuesto implementado por la Unión Europea será como mínimo de tres euros por paquete y estará en vigor hasta 2028

Guardar
Google icon
Imagen de archivo del cartel de la tienda Shein, en una tienda física en París
Imagen de archivo del cartel de la tienda Shein, en una tienda física en París, Francia, a 5 de noviembre de 2025 (Sarah Meyssonnier / Reuters)

A partir de este miércoles 1 de julio hacer un pedido en plataformas como Shein, Temu o AliExpress será más caro. La entrada en vigor del nuevo arancel provisional de la Unión Europea gravará todos los paquetes que entren al bloque y tengan un precio inferior a 150 euros con un impuesto de, como mínimo tres euros. Esto afectará a los envíos de todos los terceros países, pero especialmente a China, quien acapara el 93% de estos envíos a la UE.

La tasa, que también afectará en gran medida a envíos procedentes de Estados Unidos y Reino Unido, estará en vigor hasta 2028, cuando se espera que entre en funcionamiento la reforma arancelaria definitiva, aunque este impuesto podrá prorrogarse más allá de esta fecha si la Administración comunitaria lo cree necesario.

PUBLICIDAD

Es necesario aclarar que el recargo por envío no será siempre de tres euros -el mínimo-, sino que la cuantía dependerá de los productos que se incluyan en cada importación, porque la tasa grava los paquetes por categoría de producto. Por ejemplo, si un consumidor decide comprar una camiseta, un accesorio para el teléfono y un bolso, deberá abonar nueve euros en total, tres por cada categoría.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las categorías dependerán de los registros de la Unión Europea, por lo que, por ejemplo, si se adquieren varios productos de la misma categoría, como dos camisetas de algodón de distintas marcas y una sudadera del mismo material, el impuesto será de tres euros, ya que todas estas prendas se encuentran dentro de la misma categoría a ojos de la UE.

PUBLICIDAD

La Comisión Europea investiga formalmente a la plataforma china Shein por su diseño adictivo y por la venta 'online' de productos ilegales en la Unión Europea --como muñecas sexuales con apariencia infantil o armas--; unas sospechas que, de confirmarse, supondrían una violación grave de la Ley europea de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) por la que Bruselas podría imponer una multa millonaria a la compañía. (Fuente: Europa Press y EBS)

Cómo identificar la categoría del producto

Para saber a qué categoría pertenece cada producto, es necesario revisar la clasificación dentro del sistema arancelario, que puede consultarse en el buscador TARIC de Aduanas -disponible en la web de la Comisión Europea-. Si los códigos arancelarios son distintos, los productos computarán como categorías diferentes.

EFE/EPA/KOEN VAN WEEL/Archivo
EFE/EPA/KOEN VAN WEEL/Archivo

Para ello, será necesario revisar la ficha técnica del producto en la plataforma y la composición exacta, por ejemplo, si se trata de una camiseta de algodón o poliéster, ya que el material puede determinar subpartidas distintas. Además, en el anuncio deberá figurar la dirección desde donde se realiza el envío. Si el origen es dentro de la UE, no se aplicará esta tasa.

Imagen 44CCGDPQ5BE4TPLUCTNWPANTSU

Bruselas prepara un Centro de Datos Aduanero para 2028

Esta medida temporal se da en el marco de la negociación para la creación del Centro de Datos Aduaneros de la UE, una plataforma central propuesta por la UE para interactuar con las aduanas y reforzar los controles, que se prevé que esté operativo en 2028. El centro se está negociando actualmente entre el Consejo y el Parlamento Europeo como parte de una reforma fundamental más amplia del marco aduanero de la UE.

Paquetería por aéreo
(Foto: Shutterstock)

Según han explicado desde el Consejo Europeo, sus capacidades, que permitirán el cálculo y la notificación de la deuda aduanera por artículo, permitirán a las autoridades aduaneras de toda la UE aplicar el régimen aduanero completo a los paquetes pequeños que entran en la UE, armonizando así el sistema con las normas vigentes sobre el IVA para las mercancías importadas.

Esta medida afectará principalmente a las plataforma chinas como Shein que, según los últimos datos disponibles, consolidó su participación como líder de la moda online en España con un 11% del mercado, por delante de Zara, la marca cabecera de Inditex (6%) y H&M, que aglutinó el 3% del mercado online español. Además, según destaca la consultora alemana ECDB, Shein fue el principal minorista de moda rápida en 2023 con 660 millones de euros en ventas netas, seguida de Zara, con 335 millones de euros.

Temas Relacionados

Comisión EuropeaBruselasSheinEmpresasÚltima Hora EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Zaragoza

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Zaragoza

La reflexión de Anaïs Nin, escritora estadounidense que revolucionó la literatura erótica: “Escribimos para saborear la vida dos veces: en el momento y al recordarla”

La autora dejó esta reflexión en una anotación de 1954 incluida en el quinto volumen de sus diarios

La reflexión de Anaïs Nin, escritora estadounidense que revolucionó la literatura erótica: “Escribimos para saborear la vida dos veces: en el momento y al recordarla”

Acciona expedienta a cuatro afiliados de CCOO, trabajadores del contrato de limpieza de Almería, en la ‘trama’ de enchufes a familiares sin ir a trabajar

El despido de un directivo hace semanas por el mismo motivo ha desencadenado una investigación más amplia. La multinacional gestiona desde el año 2014 el contrato de limpieza de la ciudad andaluza

Acciona expedienta a cuatro afiliados de CCOO, trabajadores del contrato de limpieza de Almería, en la ‘trama’ de enchufes a familiares sin ir a trabajar

No es la ley de nietos, es lo que vino después: el voto CERA en el extranjero y la ‘adscripción por defecto’ ponen las generales y Madrid en el centro de la tormenta política

La oposición denuncia “ingeniería electoral” para alterar el censo. Vox ha llegado a pedir que se veten las papeletas de los españoles en el extranjero

No es la ley de nietos, es lo que vino después: el voto CERA en el extranjero y la ‘adscripción por defecto’ ponen las generales y Madrid en el centro de la tormenta política

Lejos de los 124.000 euros de Madrid, estas son las comunidades donde menos entrada necesitas para comprar una casa: desde 17.000 euros

La hipoteca cubre de media el 72,4% del precio de la vivienda en España, el resto depende del ahorro previo

Lejos de los 124.000 euros de Madrid, estas son las comunidades donde menos entrada necesitas para comprar una casa: desde 17.000 euros
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Acciona expedienta a cuatro afiliados de CCOO, trabajadores del contrato de limpieza de Almería, en la ‘trama’ de enchufes a familiares sin ir a trabajar

Acciona expedienta a cuatro afiliados de CCOO, trabajadores del contrato de limpieza de Almería, en la ‘trama’ de enchufes a familiares sin ir a trabajar

No es la ley de nietos, es lo que vino después: el voto CERA en el extranjero y la ‘adscripción por defecto’ ponen las generales y Madrid en el centro de la tormenta política

Juanma Moreno fracasa en su primer intento de revalidar su mandato en Andalucía tras el ‘no’ de Vox

Vox pide anular la instrucción de la ‘ley de nietos’ y suspender cautelarmente la concesión de nacionalidades mientras se resuelve el recurso

Marlaska admite ahora que la directora de la Guardia Civil sí le habló de una reunión con Leire Díez: “Le llamó la atención y no en positivo”

ECONOMÍA

Lejos de los 124.000 euros de Madrid, estas son las comunidades donde menos entrada necesitas para comprar una casa: desde 17.000 euros

Lejos de los 124.000 euros de Madrid, estas son las comunidades donde menos entrada necesitas para comprar una casa: desde 17.000 euros

Los paquetes llegarán por el cielo: España da luz verde al reparto de mercancías con drones en las ciudades

Adiós al ‘pack de seis’: tras los tapones de las botellas de agua, la Unión Europea vigilará también que se vendan por unidad

La jubilación de los funcionarios ‘privilegiados’: quiénes pueden retirarse a los 60 años y con pensiones más altas que el resto

Está permitido aparcar un coche y una moto en la misma plaza de garaje, pero la comunidad de vecinos puede prohibirlo: esto es lo que dice la Ley de Propiedad Horizontal

DEPORTES

Partidos del Mundial 2026, hoy 1 de julio: hora, estadios y cómo ver en vivo los dieciseisavos de final

Partidos del Mundial 2026, hoy 1 de julio: hora, estadios y cómo ver en vivo los dieciseisavos de final

Mbappé lleva a Francia a octavos del Mundial 2026 con un doblete ante Suecia y se enfrentará a Paraguay: el resumen y los goles, en vídeo

Bastoni, el último en sumarse a la lista de deseos del Real Madrid, investigado por un presunto delito de prostitución de menores

Haaland sella la clasificación de Noruega a octavos ante una Costa de Marfil que rozó la épica: los goles y mejores momentos del partido, en vídeo

‘Gegenpressing’, el estilo de juego de Austria que inventó Ralf Dietrich Rangnick y después copiaron Klopp, Tuchel o Hansi Flick