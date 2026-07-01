Entra en vigor la ‘tasa Shein’: los españoles pagarán más por sus compras en plataformas chinas como Temu o AliExpress

Imagen de archivo del cartel de la tienda Shein, en una tienda física en París, Francia, a 5 de noviembre de 2025 (Sarah Meyssonnier / Reuters)

A partir de este miércoles 1 de julio hacer un pedido en plataformas como Shein, Temu o AliExpress será más caro. La entrada en vigor del nuevo arancel provisional de la Unión Europea gravará todos los paquetes que entren al bloque y tengan un precio inferior a 150 euros con un impuesto de, como mínimo tres euros. Esto afectará a los envíos de todos los terceros países, pero especialmente a China, quien acapara el 93% de estos envíos a la UE.

La tasa, que también afectará en gran medida a envíos procedentes de Estados Unidos y Reino Unido, estará en vigor hasta 2028, cuando se espera que entre en funcionamiento la reforma arancelaria definitiva, aunque este impuesto podrá prorrogarse más allá de esta fecha si la Administración comunitaria lo cree necesario.

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Es necesario aclarar que el recargo por envío no será siempre de tres euros -el mínimo-, sino que la cuantía dependerá de los productos que se incluyan en cada importación, porque la tasa grava los paquetes por categoría de producto. Por ejemplo, si un consumidor decide comprar una camiseta, un accesorio para el teléfono y un bolso, deberá abonar nueve euros en total, tres por cada categoría.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las categorías dependerán de los registros de la Unión Europea, por lo que, por ejemplo, si se adquieren varios productos de la misma categoría, como dos camisetas de algodón de distintas marcas y una sudadera del mismo material, el impuesto será de tres euros, ya que todas estas prendas se encuentran dentro de la misma categoría a ojos de la UE.

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La Comisión Europea investiga formalmente a la plataforma china Shein por su diseño adictivo y por la venta 'online' de productos ilegales en la Unión Europea --como muñecas sexuales con apariencia infantil o armas--; unas sospechas que, de confirmarse, supondrían una violación grave de la Ley europea de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) por la que Bruselas podría imponer una multa millonaria a la compañía. (Fuente: Europa Press y EBS)

Cómo identificar la categoría del producto

Para saber a qué categoría pertenece cada producto, es necesario revisar la clasificación dentro del sistema arancelario, que puede consultarse en el buscador TARIC de Aduanas -disponible en la web de la Comisión Europea-. Si los códigos arancelarios son distintos, los productos computarán como categorías diferentes.

EFE/EPA/KOEN VAN WEEL/Archivo

Para ello, será necesario revisar la ficha técnica del producto en la plataforma y la composición exacta, por ejemplo, si se trata de una camiseta de algodón o poliéster, ya que el material puede determinar subpartidas distintas. Además, en el anuncio deberá figurar la dirección desde donde se realiza el envío. Si el origen es dentro de la UE, no se aplicará esta tasa.

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Bruselas prepara un Centro de Datos Aduanero para 2028

Esta medida temporal se da en el marco de la negociación para la creación del Centro de Datos Aduaneros de la UE, una plataforma central propuesta por la UE para interactuar con las aduanas y reforzar los controles, que se prevé que esté operativo en 2028. El centro se está negociando actualmente entre el Consejo y el Parlamento Europeo como parte de una reforma fundamental más amplia del marco aduanero de la UE.

(Foto: Shutterstock)

Según han explicado desde el Consejo Europeo, sus capacidades, que permitirán el cálculo y la notificación de la deuda aduanera por artículo, permitirán a las autoridades aduaneras de toda la UE aplicar el régimen aduanero completo a los paquetes pequeños que entran en la UE, armonizando así el sistema con las normas vigentes sobre el IVA para las mercancías importadas.

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Esta medida afectará principalmente a las plataforma chinas como Shein que, según los últimos datos disponibles, consolidó su participación como líder de la moda online en España con un 11% del mercado, por delante de Zara, la marca cabecera de Inditex (6%) y H&M, que aglutinó el 3% del mercado online español. Además, según destaca la consultora alemana ECDB, Shein fue el principal minorista de moda rápida en 2023 con 660 millones de euros en ventas netas, seguida de Zara, con 335 millones de euros.