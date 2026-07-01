Al filo de una nueva ola de calor: la Aemet espera que las “masas de aire muy cálidas” que sobrevolarán España disparen las temperaturas

Un turista se refresca en una fuente en Córdoba, a 22 de junio de 2026. (EFE/ Rafa Alcaide)

Julio arranca bajo la amenaza de un nuevo episodio de temperaturas extremas como las vividas -y sufridas- a mediados de junio. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha adelantado que “en los próximos días sobrevolarán España masas de aire muy cálidas”. A razón de esta nueva circunstancia, advierten, “no es descartable que se registre una nueva ola de calor a partir del fin de semana”. En cualquier caso, las temperaturas diurnas y nocturnas serán “muy altas durante varios días”.

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, ya adelantaba el lunes en un comunicado que a partir del viernes probablemente se iniciará “un nuevo ascenso térmico generalizado, que podría continuar en los días siguientes y que daría lugar a otro episodio de temperaturas muy altas, tanto máximas como mínimas, en la mayor parte del país”.

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No obstante, decía, aún es pronto para “concretar si acaba convirtiéndose o no en una ola de calor”. Independientemente de si finalmente lanzan el aviso, con la información actualmente disponible, se superarían los 36 grados de forma generalizada en la península y Baleares. Es más, en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir podrían llegar a los 42 grados, mientras que las mínimas rondarían los 24 grados en el Mediterráneo, zona centro y mitad sur.

Cómo combaten la ola de calor quienes trabajan bajo el sol

Este miércoles, los termómetros ya han empezado a subir especialmente en el suroeste y el centro de la península, pero también en el archipiélago canario, donde se han registrado las temperaturas nocturnas más altas. Las mínimas más elevadas se registraron en San Bartolomé Tirajana, Cuevas del Pinar (Las Palmas, Gran Canaria) con 29,4 grados. En Alájar (Huelva) la mínima fue de 27,6 grados, mientras que en Cañaveral (Cáceres) se llegó a 27,5 y en Serradilla (Cáceres) a 27,4. Osuna (Sevilla) marcó 27,4 grados y Almadén (Ciudad Real) 27,3.

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Avisos activos por calor en siete comunidades autónomas

En Andalucía, las provincias de Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla presentan aviso naranja (peligro importante) por temperaturas máximas, con valores que pueden alcanzar los 41 grados en Córdoba y Sevilla, y 40 grados en Huelva y Jaén. Cádiz mantiene el nivel amarillo (peligro bajo) por máximas de hasta 39 grados.

En Extremadura, Badajoz se encuentra bajo aviso naranja por temperaturas máximas de hasta 40 grados en varias zonas de la provincia. Cáceres también está en aviso naranja por máximas de 40 grados, salvo en el norte y Villuercas, donde el nivel baja a amarillo con valores de 38 y 39 grados.

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Mapa de alertas meteorológicas para este miércoles, 1 de julio. (Aemet)

Castilla-La Mancha tiene activados avisos amarillos en Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo por temperaturas máximas de entre 35 y 39 grados. En la mitad occidental del Valle del Tajo, en Ciudad Real y Toledo, puntualmente se podrán alcanzar los 40 grados.

En Aragón, la provincia de Zaragoza mantiene el nivel amarillo por rachas de viento de hasta 70 km/h tanto en la zona de Cinco Villas como en la Ribera del Ebro. La provincia castellanoleonesa de Ávila registra aviso amarillo por temperaturas máximas que pueden llegar a los 38 grados en el sur.

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La Comunidad de Madrid se encuentra bajo nivel amarillo por temperaturas máximas de hasta 36 grados en la capital y en las zonas de Henares, sur y oeste, con hasta 34 grados en la Sierra.

En Cataluña, Lleida y Tarragona presentan aviso amarillo por temperaturas máximas de hasta 34 grados en el Pirineo y 36 grados en ambos litorales de Tarragona. Girona está bajo aviso amarillo por fenómenos costeros, con viento del norte y noroeste y olas de hasta 3 metros.

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La provincia de A Coruña en Galicia tiene aviso amarillo por fenómenos costeros, con vientos del noreste que pueden alcanzar los 61 km/h y olas de hasta 3 metros en el oeste.

En Baleares, Menorca mantiene el nivel amarillo por fenómenos costeros, con viento del norte y olas de hasta 3 metros.

En Canarias, La Gomera está bajo aviso amarillo por rachas de viento de hasta 70 km/h, que localmente podrían alcanzar los 90 km/h en las vertientes sudeste y oeste. Gran Canaria tiene avisos amarillos por temperaturas máximas de hasta 34 grados en cumbres y zonas de este, sur y oeste, afectando especialmente a medianías y la cuenca de Tejeda.

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