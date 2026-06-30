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Se busca un cuadro de Sorolla que los dueños dejaron en una acera: podría valer hasta 60.000 euros

La obra desapareció mientras sus propietarios cargaban el coche para irse de vacaciones y la Policía trata ahora de localizar a las personas que la recogieron

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Imagen del cuadro de Joaquín Sorolla sustraído en Sevilla. (Redes sociales / Archivo)
Imagen del cuadro de Joaquín Sorolla sustraído en Sevilla. (Redes sociales / Archivo)

Una familia sevillana busca desde el pasado fin de semana un cuadro del pintor valenciano Joaquín Sorolla que desapareció tras ser olvidado durante unos minutos en una acera del centro de Sevilla mientras cargaban el coche para iniciar sus vacaciones. La Policía Nacional investiga ya los hechos, que ocurrieron alrededor de las 17.00 horas del sábado en la calle Rafael González Abreu, en pleno casco histórico de la capital andaluza. Según adelantó Diario de Sevilla y han confirmado fuentes policiales a EFE, la familia había sacado varias pertenencias para introducirlas en el vehículo, entre ellas la pintura, que quedó apoyada junto a la puerta de un garaje.

Cuando regresaron a recogerlo, la obra ya había desaparecido. La denuncia fue presentada poco después en la comisaría del distrito Centro, situada en la Alameda de Hércules, y desde entonces los agentes tratan de reconstruir qué ocurrió durante esos escasos minutos.

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Joaquín Sorolla

La investigación se centra ahora en las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia de la zona. Según publica Diario de Sevilla, en ellas aparecen varias personas recogiendo el cuadro de la acera. La principal hipótesis es que se trate de una familia de turistas que pasó por el lugar, vio la pintura abandonada y decidió llevársela sin ser consciente de que pertenecía a alguien ni de su auténtico valor.

Una obra con “gran valor sentimental”

Con ese objetivo, la Policía está realizando gestiones con hoteles y apartamentos turísticos del entorno para intentar identificar a esas personas. Sin embargo, por el momento las pesquisas no han dado resultado y no se descarta que ya hayan abandonado la ciudad.

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La obra sustraída es un cuadro de pequeño formato que representa dos embarcaciones en una playa. Está enmarcado en madera barnizada y cuenta con un paspartú blanco. Más allá de su apariencia, su principal singularidad es que está dedicado por el propio Joaquín Sorolla a la familia propietaria y conserva la firma original del artista. Por este motivo, aseguran, es un cuadro con “gran valor sentimental”.

Precisamente ese carácter personal convierte la pérdida en algo especialmente doloroso para sus dueños. El cuadro llevaba décadas en la familia y, según explica el citado medio local, el propietario tenía la costumbre de llevárselo consigo incluso durante las vacaciones, motivo por el que había sido sacado del domicilio antes de emprender el viaje.

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Aunque todavía no existe una tasación oficial, fuentes artísticas consultadas por EFE consideran que la pintura podría formar parte de las denominadas “notas de color”, pequeñas obras que Sorolla realizaba como estudios rápidos de luz y paisaje. De confirmarse esa atribución, su valor en una subasta podría situarse entre los 30.000 y los 60.000 euros.

Mientras continúa la investigación, los propietarios han difundido carteles por distintas calles del centro de Sevilla para intentar localizar la obra. Como ha recogido ABC, uno de los anuncios colocados por la familia, reza: “Cuadro olvidado en esta zona de alto valor sentimental. Si tiene información, por favor, llaméme”. También en inglés, en caso de que hayan sido turistas: “A painting of great sentimental value went missing yesterday afternoon on Rafael González Abreu Street. If anyone has information, please call. A reward is offered”.

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