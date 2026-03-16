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Séneca, filósofo estoico: “No recibimos una vida corta, sino que nosotros la acortamos. No somos de ella indigentes, sino derrochadores”

En ‘Sobre la brevedad de la vida’, este pensador y cónsul romano exhorta a sus lectores a aprovechar el tiempo de sus vidas antes de que este se agote

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Busto de Séneca, filósofo estoico.
Busto de Séneca, filósofo estoico. (Obra disponible en el Museo del Prado)

El filósofo romano Lucio Anneo Séneca fue una de las figuras más influyentes del estoicismo, una corriente filosófica que defendía la vida guiada por la razón, la virtud y el dominio de uno mismo frente a las pasiones. Nacido en el siglo I d. C., su pensamiento combinó sus reflexiones moral y su experiencia política en la Roma imperial, donde desempeñó un importante papel como cónsul y senador.

Para los estoicos, la clave de una vida plena no estaba en la riqueza o el poder, sino en aprender a gobernar el tiempo de cada uno y nuestras propias decisiones. Esta postura puede verse en las obras más conocidas de Séneca, como Sobre la brevedad de la vida. En este breve ensayo filosófico, Séneca reflexiona sobre cómo los seres humanos administran —o malgastan— el tiempo, el recurso más limitado que poseemos. Así, el texto no es una teoría abstracta, sino una especie de carta moral que busca sacudir al lector y obligarlo a preguntarse si realmente está viviendo o simplemente dejando pasar los días.

En ese libro aparece una de sus frases más conocidas y citadas: “No recibimos una vida corta, sino que nosotros la acortamos. No somos de ella indigentes, sino derrochadores”. Una sentencia que resume una de las ideas centrales de su filosofía: por mucho que nos dé la sensación, la vida no es escasa por naturaleza, sino que somos nosotros quienes la reducimos al dedicarla a tareas triviales, preocupaciones inútiles o ambiciones vacías.

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'Sobre la brevedad de la vida', de Séneca. (Guillermo Escolar Editor)

El significado de la frase de Séneca

Para Séneca, el verdadero problema no es la duración de la vida, sino el uso que hacemos de ella. De aquí otra de las afirmaciones más célebres del filósofo estoico: “No es que tengamos poco tiempo para vivir, sino que desperdiciamos mucho”. En su visión, las personas se comportan con el tiempo de forma contradictoria: protegen con cuidado sus bienes materiales, pero regalan sus horas a distracciones o preocupaciones que no aportan nada esencial.

De este modo, no es difícil imaginar que, si Séneca observara el siglo XXI, probablemente encontraría ejemplos en la obsesión por la hiperproductividad, la acumulación de tareas o la distracción constante de las pantallas. El propio filósofo advertía hace 2.000 años que “la mayor traba para vivir es la expectativa, que depende del mañana y pierde el hoy”. En otras palabras, aplazar lo importante —esperar al momento perfecto— es una de las formas más comunes de acortar la vida sin darnos cuenta. “En tres tiempos se divide la vida: en presente, pasado y futuro. De estos, el presente es brevísimo; el futuro, dudoso; el pasado, cierto”.

Retrato de Séneca en un
Retrato de Séneca en un grabado del siglo XVII. (Biblioteca de Artes decorativas de París)

En el fondo, su propuesta es sencilla pero exigente: vivir con conciencia. Séneca insiste en que “la vida es lo suficientemente larga si se sabe usar”, y que la parte que realmente vivimos es pequeña porque gran parte del tiempo se pierde en preocupaciones, ambiciones o hábitos automáticos. La filosofía, para él, era la llave que lo desbloqueaba todo, y así lo indica otra de sus paráfrasis más conocidas: “Existe el destino, la fatalidad y el azar; lo imprevisible y, por otro lado, lo que ya está determinado. Entonces, como hay azar y como hay destino, filosofemos”.

Cuánto dura o cuánto profundizamos

Las ideas de Séneca han tenido vigencia a lo largo de los siglos, y no son pocos los pensadores que han desarrollado sus ideas. Uno de ellos fue Michel de Montaigne, considerado uno de los padres del ensayo moderno. Inspirado por los autores clásicos, escribió una frase que dialoga claramente con la reflexión de Séneca: “La utilidad del vivir no está en la duración, sino en el uso”. Para Montaigne, vivir bien significaba aprovechar la experiencia cotidiana y aprender a habitar el presente.

El filósofo y ensayista alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025. (Fundación Princesa de Asturias/UIMP/MOME)

También el filósofo Friedrich Nietzsche retomó, desde otra perspectiva, la idea de que el valor de la vida depende de cómo se vive y no de cuánto dura. En El ocaso de los ídolos dejó una sentencia que resuena con el viejo filósofo estoico: “No es la duración de la vida, sino su profundidad lo que importa”. Aunque su filosofía se alejaba del estoicismo clásico, coincidía en una intuición fundamental: la vida no se mide en años, sino en la intensidad y el sentido que damos al tiempo que tenemos.

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