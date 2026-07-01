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Rosa María Calaf se embolsa 30.000 euros con el Premio Nacional de Televisión 2026: coge el testigo de Jordi Hurtado tras su extensa trayectoria en RTVE

El jurado la ha elegido a la periodista por unanimidad por su “mirada feminista, diversa, capaz de anticipar temáticas y estilos de plena actualidad”

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Rosa María Calaf, Premio Nacional de Televisión 2026 (Europa Press)
Rosa María Calaf, Premio Nacional de Televisión 2026 (Europa Press)

Rosa María Calaf ha sido galardonada con el Premio Nacional de Televisión 2026, un reconocimiento del Ministerio de Cultura a una trayectoria que el jurado ha situado entre las más influyentes del periodismo audiovisual español por su legado como corresponsal, su renovación de la crónica televisiva y su capacidad para anticipar temas hoy plenamente vigentes.

El galardón está dotado con 30.000 euros y el jurado lo ha concedido por unanimidad a la periodista Rosa María Calaf Solé. La resolución subraya su condición de corresponsal más veterana de RTVE y destaca que desarrolló su carrera en una etapa en la que la presencia de las mujeres en los servicios informativos era apenas anecdótica.

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El Ministerio de Cultura ha informado de que el premio distingue una trayectoria completa y no una obra concreta emitida en 2025, una de las dos vías previstas en las bases. El reconocimiento anterior recayó en el periodista Jordi Hurtado, que se suma a una nómina en la que figuran Karlos Arguiñano, Victoria Prego, Andreu Buenafuente, Concha García Campoy o Paloma del Río, entre otros.

RTVE celebra los 25 años del programa ‘Saber y Ganar’ . (Europa Press)
RTVE celebra los 25 años del programa ‘Saber y Ganar’ . (Europa Press)

La trayectoria de Rosa María Calaf

El fallo sitúa en el centro de la distinción el trabajo internacional de Calaf en algunos de los principales nodos políticos del mundo. El jurado ha señalado que su rigor como corresponsal en Nueva York, Moscú, Buenos Aires, Roma, Viena, Hong Kong y Pekín la convierte en “un referente indispensable de la profesión”.

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La resolución también atribuye a la periodista una comprensión temprana del valor narrativo de la imagen en televisión. Según el jurado, supo utilizarla para enriquecer el relato periodístico e impulsar nuevas formas de crónica televisiva con una mirada adelantada a su tiempo. Ese reconocimiento incluye su capacidad para abordar asuntos entonces considerados tabú en su día, como la homosexualidad. A lo largo de su carrera combinó las entrevistas a líderes mundiales con el reportaje a pie de calle, una doble vertiente que define buena parte de su estilo profesional.

Quién es Rosa María Calaf

Calaf es licenciada en Derecho y Periodismo y estudió un máster en Instituciones Europeas. El ministerio la presenta además como una de las periodistas que más han contribuido a la modernización de la televisión en España y como la corresponsal con la trayectoria internacional más extensa de TVE.

Rosa María Calaf, en imagen de archivo (Europa Press)
Rosa María Calaf, en imagen de archivo (Europa Press)

En 1987, fue la encargada de abrir la corresponsalía de Moscú para cubrir la Unión Soviética. Antes y después ejerció como corresponsal en Roma, para Italia y la Ciudad del Vaticano; en Viena, para Europa del Este y los Balcanes; en Hong Kong, para Asia-Pacífico; en Pekín, para China y Asia; en Nueva York, desde donde cubrió Estados Unidos y Canadá durante la presidencia de Ronald Reagan; y en Buenos Aires, donde reorganizó la corresponsalía para América del Sur.

El jurado ha extendido la valoración más allá de la labor de corresponsal. También formó parte del equipo fundador de TV3 y asumió su dirección de programación en 1983, un dato que sitúa su influencia en la construcción de formatos y criterios televisivos, no solo en el trabajo de campo. El fallo define el premio como el reconocimiento a “una trayectoria ejemplo de periodismo riguroso”.

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha defendido la decisión del Consejo de Administración de la Corporación de retirar a España del Festival de Eurovisión si Israel participa y que "el daño que la actual dirección de Unión Europea de Radiodifusión (UER) está provocando al festival es inmenso". (Fuente: Congreso/Europa Press)

Tras su jubilación, mantiene su compromiso con la formación de nuevas generaciones de profesionales de la información mediante actividades de divulgación sobre televisión y periodismo. La resolución concluye con una valoración de conjunto a su estilo de trabajo: “Una mirada feminista, diversa, capaz de anticipar temáticas y estilos de plena actualidad”.

El órgano que ha adoptado esa decisión ha estado presidido en la práctica por el director del Centro de Coordinación de Industrias Culturales, Juan Melgar Jaquotot, como vicepresidente, junto a los vocales Jordi Hurtado, último premiado, Marta Serrano San José, Elena Gallego Bermúdez, José María Irisarri Núñez, Borja Alonso Terán, Géraldine Gonard y Elena Neira Borrajo.

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