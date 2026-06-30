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El actor de ‘The White Lotus’ Walton Goggins salvó la vida a Olivia Wilde de ser aplastada por una estampida de caballos: “Es un héroe”

La directora de ‘La invitación’, ha relatado uno de los momentos más duros de su carrera, durante el rodaje de la película ‘Cowboys & Aliens’

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Tráiler de la película 'La invitación.' dirigida por Olivia Wilde.

La directora y actriz Olivia Wilde ha contado que Walton Goggins le salvó la vida durante el rodaje de Cowboys & Aliens, después de caer de un caballo en plena carga con decenas de animales lanzados al galope y quedar tendida en una zona que el resto de jinetes no podía ver.

La actriz ha relatado en el pódcast Armchair Expert, que el accidente se produjo mientras rodaba una escena junto a Daniel Craig y Harrison Ford, con 40 caballos detrás atravesando el desierto a toda velocidad para una secuencia de combate contra alienígenas.

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Wilde ha explicado que su caballo saltó una zanja grande durante la toma y la expulsó “de la forma más loca”. La intérprete ha dicho que se golpeó en la cabeza y en la espalda y quedó en el suelo al otro lado de un desnivel de tierra, oculto para los caballos que venían detrás, en medio de una nube de polvo.

Cómo Walton Goggins le salvó la vida

La actriz ha descrito aquel instante como una situación límite. Con la oreja pegada al suelo, ha recordado, podía oír la llegada de los animales “como un trueno” y pensó que todo acabaría rápido.

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Según ha narrado al pódcast, Goggins la vio caer y reaccionó en una fracción de segundo: cruzó su caballo justo delante de ella para que el impacto del resto de la estampida recayera sobre él y no sobre el cuerpo de la actriz. Wilde ha subrayado que el actor es un gran jinete y que por eso pudo controlar la maniobra.

El actor Walton Goggins REUTERS/Mario Anzuoni
El actor Walton Goggins REUTERS/Mario Anzuoni

“Walt Goggins había visto que yo estaba delante de él y, en una fracción de segundo, pensó en girar su caballo de lado justo delante de mí y dejar que todos chocaran más o menos contra él”, ha dicho. “La gente se abrió a ambos lados pensando que se había vuelto loco, pero estaba protegiendo mi cuerpo en el suelo.”

La actriz ha resumido la escena con una frase rotunda: “Le debo la vida. Es una locura. Es un héroe en la vida real”, ha dicho refiriéndose al rodaje del wéstern de ciencia ficción dirigido por Jon Favreau.

Una película que fue una decepción comercial

Cowboys & Aliens se estrenó en julio de 2011. La película, basada en la novela gráfica del mismo nombre, estuvo encabezada por Daniel Craig y Harrison Ford, con Wilde, Goggins, Sam Rockwell y Paul Dano en papeles de reparto.

La cinta recaudó 175 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de producción situado en el entorno de 160 millones de dólares, lo que la convirtió en una decepción comercial.

Harrison Ford en una escena de la película 'Cowboys & Aliens' (2011)
Harrison Ford en una escena de la película 'Cowboys & Aliens' (2011)

El relato de Wilde no añade más detalles médicos sobre las consecuencias del golpe en la cabeza y la espalda. Sí fija con precisión el momento en el que, tumbada tras la caída y sin visibilidad para los caballos que llegaban, la intervención de Goggins, conocido por su papel en The White Lotus, evitó que la pisotearan.

La creadora se encuentra inmersa en la promoción de La invitación, de la que es directora e intérprete junto a Penélope Cruz, Edward Norton y Seth Rogen y se trata de un ‘remake’ de la película Sentimental, del español Cesc Gay.

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