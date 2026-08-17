El incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) arrasa 17.500 hectáreas y encara una jornada decisiva tras cobrarse la vida de un miembro de la UME

La UME en su operativo de Riglos (Huesca). (UME)

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El incendio de Las Peñas de Riglos, que ha afectado ya a 17.500 hectáreas en Huesca y ha provocado la muerte de miembro de la UME, encara una jornada decisiva tras una noche que el dispositivo aragonés de extinción ha calificado de productiva gracias a la lluvia.

El dispositivo de Prevención y Extinción de Incendios del Gobierno de Aragón (Infoar) ha destacado que la última noche ha sido “de trabajo muy productivo” en el incendio forestal, tras las precipitaciones de las últimas horas, y que “se ha podido trabajar bien”. Sin embargo, algunos accesos han quedado algo embarrados debido a la lluvia. Con todo, en las próximas horas, los mayores esfuerzos se desplegarán de nuevo en el flanco derecho, hacia el Monte Oroel, en una jornada que se prevé que esté marcada por la subida de las temperaturas y a la espera del comportamiento del viento.

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En cuanto a los medios desplegados, se ha alcanzado una cifra “histórica”, según el Ejecutivo autonómico, con más de mil efectivos y 40 medios aéreos.

1.046 personas evacuadas

El incendio mantiene evacuadas a 1.046 personas correspondientes a los 19 núcleos de población desalojados en jornadas anteriores, en los términos municipales de Las Peñas de Riglos, Bailo, Jaca, Santa Cruz de la Serós y Caldearenas. De ellas, 80 permanecen alojadas en los recursos habilitados por las administraciones.

El operativo ha vuelto a organizar este lunes convoyes para que los vecinos de los municipios evacuados puedan acceder a sus localidades a recoger enseres y atender labores de cuidado de animales.

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De manera paralela, se está analizando la situación de los servicios básicos en las poblaciones afectadas. Las telecomunicaciones ya han sido recuperadas, el suministro eléctrico se espera restablecer de forma progresiva a lo largo del día, y se iniciará también el análisis del estado de los abastecimientos de agua potable para determinar posibles daños. El objetivo de estas actuaciones es preparar a las poblaciones con los servicios básicos operativos de cara a evaluar posibles regresos a algunos de los municipios desalojados.

Esta noche han continuado las labores de extingión del incendio en Huesca

Carreteras cortadas

El incendio mantiene cortadas la A-1205 entre los puntos kilométricos 0 y 41; la A-132 entre los pk 38,8 y 70,8; la N-240 entre los pk 287,9 y 303; la A-1603 entre los pk 0 y 10, en los accesos al Monasterio de San Juan de la Peña; la A-2602 en el acceso a Bailo; la HU-V-3001, de acceso a Rasal; la HU-V-3003, de acceso a Javierrelatre; y la carretera local HF-0262-BA, de acceso a Atarés. Continúa además suspendida la circulación por la vía ferroviaria convencional entre Sabiñánigo y Ayerbe.

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Trabajos de extinción del incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca).

Un millar de efectivos trabajan en el terreno

El operativo previsto para en el incendio de Las Peñas de Riglos vuelve a alcanzar “cifras históricas” con un millar de efectivos desplegados en el terreno. INFOAR cuenta 3 helicópteros ligeros, 2 helicópteros medios, 1 helicóptero de coordinación, 9 cuadrillas terrestres, 5 cuadrillas helitransportadas, 12 autobombas, 8 bulldozer, 1 vehículo de Puesto de Mando Avanzado y personal técnico. A ellos se suman los bomberos de los consorcios de Huesca y Zaragoza: el Consorcio de Bomberos de Huesca aporta un vehículo ligero, 4 bomberos, una autobomba y una nodriza; la Diputación de Huesca, 12 bomberos, 5 autobombas y 2 nodrizas; el Ayuntamiento de Zaragoza, 6 bomberos, una autobomba y una nodriza; y la Diputación de Zaragoza, 5 bomberos y 2 autobombas.

El Ministerio para la Transición Ecológica aporta al dispositivo 3 aviones FOCA, 3 anfibios ligeros, un avión de coordinación, un helicóptero bombardero con base en Plasencia del Monte, helicópteros bombarderos ligeros y 3 BRIF con 6 helicópteros. El Ministerio de Defensa mantiene desplegadas 4 secciones de la Unidad Militar de Emergencias, con 160 efectivos y 2 bulldozer, a los que se suman 3 bulldozer del Ejército de Tierra.

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Un miembro de la UME durante la extinción del incendio Las Peñas de Riglos, a 16 de agosto de 2026. (X/@ume)

El operativo se completa con un amplio despliegue de medios procedentes de otras comunidades autónomas. Cataluña aporta un helicóptero bombardero. Navarra despliega 2 autobombas forestales, una nodriza, 3 vehículos ligeros, 14 bomberos, un helicóptero y una brigada. La Rioja envía un técnico y personal del Área de Protección de la Naturaleza, con una cuadrilla terrestre y una autobomba. La Comunidad Valenciana aporta un avión anfibio, un helicóptero y una cuadrilla helitransportada. Castilla y León despliega un helicóptero y una cuadrilla helitransportada. Murcia contribuye con un helicóptero. Castilla-La Mancha aporta 2 helicópteros y 2 brigadas. Madrid despliega 2 autobombas, una nodriza y 2 vehículos todoterreno. A este dispositivo se suman los tractoristas facilitados por las comarcas y ayuntamientos de la zona, así como voluntarios espontáneos.

A través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, Francia aporta 61 bomberos, 22 vehículos y un helicóptero Puma.

El grupo de seguridad cuenta con una patrulla de la UPA y siete patrullas de la Guardia Civil. El grupo sanitario y social se apoya en una unidad de soporte vital avanzado del 061 y en un equipo de apoyo de Cruz Roja distribuido entre los pabellones de Ayerbe y Jaca, además de los trabajadores sociales de las comarcas de la Hoya de Huesca y La Jacetania.

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El bloque de Protección Civil y logística se completa con un vehículo de Puesto de Mando Avanzado, 2 técnicos y una unidad logística de Protección Civil; los voluntarios de las Agrupaciones de Protección Civil de la Hoya de Huesca y de La Jacetania; y una unidad logística de SARGA.