Colin Farrell vuelve con ‘Sugar’, la serie en la interpreta a un detective ‘de otro planeta’: “Mantener la fe en el ser humano es complicado”

Trailer SUGAR, segunda temporada

El actor irlandés Colin Farrell se dio a conocer cuando era joven, en una serie británica titulada Ballykissangel, pero, aparte de la segunda parte de True Detective, no ha practicado demasiado la ficción para plataformas.

Sin embargo, desde 2024, se ha convertido en una presencia habitual gracias al ‘spin-off’ El Pingüino, sobre el personaje que aparecía en The Batman, y Sugar, de la que además ejerce como productor ejecutivo.

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Acaba de aterrizar en Apple TV la segunda temporada de esta última, en la que el intérprete encarna a John Sugar, un investigador privado poseedor de un rígido código moral que guardaba un secreto inaudito que se desvelaba en la primera temporada, en uno de los giros argumentales más aplaudidos por los seguidores.

“Una de las mejores cosas de interpretar este personaje ha sido lo decente que es. Resulta inspirador en el mundo en el que vivimos, que todavía mantenga la esperanza en el ser humano, lo cual creo que es muy difícil para la mayoría de nosotros cuando vemos lo que sucede en el mundo”, dice Colin Farrell desde una rueda de prensa en Los Ángeles.

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El giro de guion que lo cambió todo

El giro al que nos referíamos es la procedencia alienígena del protagonista, que, junto a un grupo de compañeros, se dedicaba a observar nuestro planeta. El problema era que cuanto más tiempo pasaban aquí, más humanos se volvían y su mente se distorsionaba en torno a su identidad.

Además, el protagonista siempre ha tenido una debilidad, el cine clásico, razón por la que durante toda la serie aparecerán fragmentos de películas con las que se establecerá una relación con lo que está pasando en la ficción, que no deja de ser un homenaje al cine negro de la época dorada de Hollywood.

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Colin Farrell como John Sugar en 'Sugar' (Apple TV)

“Amo las películas antiguas, también las nuevas. Pero cuando llegan las Navidades, siempre vemos ¡Qué bello es vivir!, también El tesoro de Sierra Madre. No me adentro tanto como John Sugar en ellas, porque él usa el cine casi como referencia ‘comportamental’ y sociológica de cómo debería ser. Pero, definitivamente, me gustan. Y, ya sabes, la primera temporada de Sugar la usé como una oportunidad para empaparme de cine negro".

Una segunda temporada fiel a su espíritu

En esta segunda temporada, John Sugar estará solo, ha decidido quedarse en la Tierra y ya no tiene contacto con nadie, pero necesita seguir ayudando a la gente. Por eso, aceptará un nuevo caso, encontrar al hermano de un boxeador que andaba metido en líos y que ha desaparecido.

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“Queríamos honrar el tono de la serie que se estableció en la primera temporada, pero también permitir un cambio de situación en cuanto al personaje. Lo principal, por supuesto, es que él ahora, por primera vez, es un hombre realmente solo, un expatriado, un inmigrante. Todos los demás, todos sus amigos, todos sus compañeros han vuelto a su planeta de origen. Así que ahora le toca luchar mucho con esa sensación de aislamiento, y cómo eso influirá en su manera de ser”.

Colin Farrell se ha quedado solo en la Tierra en 'Sugar' (Apple TV)

Cuenta el actor que la primera temporada se desarrollaba en zonas más acomodadas, como Bel Air, Palisades, los estudios de cine y toda esa gente poderosa de Hollywood. Y que esta tiene lugar en K-Town, en los bajos fondos, lo que muestra una parte diferente de Los Ángeles. Además, así se pone de manifiesto el desarraigo del protagonista junto con otros individuos que se encuentran también fuera del sistema.

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Dice que cuando llegó a Los Ángeles con 22 años, se sintió bastante solo. Le parecía una ciudad poco amable y en la que era difícil establecer lazos. “Después ibas a fiestas en mansiones en las que había tanto dinero, tantos famosos, y eso también le deja a uno perplejo con esa edad. Pero la parte empresarial de Hollywood me incomodaba un poco”, cuenta.

¿Encontrará el amor John Sugar en esta segunda temporada?

También se confiesa sobre su adicción al alcohol en ese tiempo. “En esa época bebía, y prefería los bares de mala muerte, en Los Ángeles también los hay, bares que eran una cochambre y en los que me sentía más a gusto”.

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Cree que Sugar es, al fin y al cabo, una serie que también refleja lo mejor y lo peor del ser humano, cómo la codicia genera violencia.

“Es duro ser humano y puede ser horrible, deprimentemente y generador de ansiedad. Y si no nos apoyamos unos a otros, entonces estamos en problemas. A veces tengo que recordarme a mí mismo, cuando veo las noticias y el mundo a nuestro alrededor, cuánta gente increíble hay también haciendo cosas asombrosas, porque la violencia se convierte en protagonista y es más visible”.

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