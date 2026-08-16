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Vacas al sol, pero con ventilador: sombras, razas autóctonas adaptadas al calor en el campo o cómo el sector ganadero lucha contra el estrés térmico de sus animales

La emergencia climática en nuestro país obliga a la ganadería a implementar medidas para combatir las cada vez más altas temperaturas, que afectan a la salud y la producción de los animales ganaderos

Imagen de archivo de una vaca en una explotación ganadera. (Magnific)
Imagen de archivo de una vaca en una explotación ganadera. (Magnific)
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España, por su situación geográfica, es uno de los países que más está experimentando las consecuencias de la emergencia climática global. Con termómetros que suben cada año un poco más y olas de calor extremas y prolongadas, estar por encima de los 40 grados se ha convertido ya en la nueva normalidad.

Si estas altas temperaturas afectan a los seres humanos, obligando a buscar estrategias para combatir el calor (como los refugios climáticos), también ocurre lo mismo con los animales. En las granjas, fincas y explotaciones ganaderas, las vacas, ovejas, cerdos o caballos sufren las consecuencias de un mundo cada vez más caliente.

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“El calor excesivo rompe el equilibrio termorregulador del animal. Los rumiantes (como las ovejas o cabras) generan un gran volumen de calor interno durante la digestión en el rumen”, explica a Infobae el veterinario rural Moisés Santana, especialista en explotaciones ganaderas de caprino y ovino. “Cuando la temperatura exterior es muy elevada, les resulta imposible disiparlo. Fisiológicamente causa deshidratación, bajada de defensas e inmunosupresión, lo que incrementa el riesgo de infecciones respiratorias o digestivas”.

Imagen de archivo de dos ovejas pastando en el campo. (Magnific)
Imagen de archivo de dos ovejas pastando en el campo. (Magnific)

Además, si estas altas temperaturas se prolongan durante varios días y no dan tregua durante la noche, como ocurre durante las olas de calor, “puede llegar a provocar la muerte por golpe de calor o fallo multiorgánico”. Esto afecta especialmente a los animales jóvenes, cuyo sistema de termorregulación es aún inmaduro, y a las hembras en alta producción o al final de la gestación.

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Coincide en ello el veterinario Alberto A. Díez Guerrier, secretario de la Asociación Madrileña de Veterinarios Especialistas en Rumiantes (AMVER) y responsable del equipo veterinario de dos Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG) en la Comunidad de Madrid. El experto señala que esto no es lo habitual porque “no dejamos que lleguen a grados extremos”, pero puede pasar.

Una de las principales consecuencias de las altas temperaturas en estos animales es el estrés térmico: “En vacuno en concreto, ya a partir de los 27 grados empieza a haber este estrés térmico y, a partir de los 30, es relativamente severo”.

Vacas de la raza bovina blanca cacereña, autóctona y en peligro de extinción. (Rufonavarro/Wikimedia Commons)
Vacas de la raza bovina blanca cacereña, autóctona y en peligro de extinción. (Rufonavarro/Wikimedia Commons)

El calor no afecta solamente a la salud de los animales ganaderos, sino que también influye en la producción. “Al subir la temperatura, el animal reduce drásticamente la comida para evitar generar calor digestivo interno”, explica Santana. “Menos alimento implica caídas drásticas en la producción de leche (que pueden superar el 20-30 %) y una pérdida de peso o frenazo en el desarrollo de los corderos y cabritos”.

También tiene consecuencias en la fertilidad y la reproducción, funciones que el cuerpo pasa a un segundo plano porque está centrado en intentar regular la temperatura, como añade el veterinario rural y ganadero Rubén Seco, conocido en Internet como Veterinario Rural en Acción.

El calor “dificulta la implantación del embrión y aumenta la tasa de reabsorciones o abortos”, indica Santana. Si el estrés térmico ocurre en el último tercio de gestación, “las crías nacen más débiles y la calidad del calostro [primera secreción láctea de los mamíferos que se obtiene después del parto y cuyo contenido es muy nutritivo] empeora, o incluso puede desencadenar otros procesos metabólicos graves como la toxemia de gestación”.

Imagen de archivo de una explotación ganadera de cerdos. (Magnific)
Imagen de archivo de una explotación ganadera de cerdos. (Magnific)

¿Cuándo un animal está sufriendo estrés térmico?

En el estrés térmico que sufren los animales ganaderos, no solo influye la temperatura, sino que la humedad también juega un papel importante. “Un ambiente a 28 grados con un 80 % de humedad genera el mismo estrés térmico que estar a 34 grados en un clima seco, ya que la humedad impide disipar calor mediante el jadeo o el sudor”.

Así, Santana señala que, con una humedad moderada, a partir de los 25-26 grados, “los animales de alta producción activan mecanismos de compensación”, y por encima de los 30 “entramos claramente en zona de riesgo si no hay ventilación”.

Cuando un animal comienza a sentir este calor intenso, “busca sombras, reduce el movimiento, disminuye el consumo de alimento y aumenta drásticamente la ingesta de agua”. Si el estrés térmico llega a fases más avanzadas, se puede identificar mediante jadeo llamativo, salivación excesiva o babeo y letargo. “El animal se aísla, es incapaz de levantarse, muestra mucosas pálidas o congestivas y entra en postración. Cuando esto ocurre, ya existe riesgo vital”.

Explotación avícola de gallinas. (Magnific)
Explotación avícola de gallinas. (Magnific)

El sector ganadero se adapta a la emergencia climática

En verano siempre ha hecho calor en España, sí, pero este calor tan intenso y persistente, que cada vez alcanza valores más elevados, es consecuencia de la emergencia climática. Pero no es cuestión de que un día aislado el mercurio alcance valores excepcionales, sino que en el campo afectan principalmente la frecuencia, la duración de las olas de calor y las noches tropicales.

“Si las temperaturas diurnas son altas, pero refresca de noche, el animal disipa el calor y se recupera”, indica el veterinario Santana. “El verdadero problema surge cuando encadenamos varias noches seguidas sin que el termómetro baje lo suficiente: el animal inicia la jornada agotado y al límite de su capacidad de compensación, lo que dispara el desgaste sanitario y las pérdidas productivas en comparación con años anteriores”.

“Es un hecho que tenemos temperaturas cada vez mayores”, añade a este medio Díez Guerrier. “Eso hace que se tengan que implementar cada vez más medidas”, también en lugares de la península Ibérica donde antes, por las condiciones climáticas, no era necesario: “Incluso en el norte, que hace años era casi impensable”.

Vaca de la raza autóctona retinta, en la Feria Internacional Ganadera de Zafra, Extremadura. (Alonso de Mendoza/Wikimedia Commons)
Vaca de la raza autóctona retinta, en la Feria Internacional Ganadera de Zafra, Extremadura. (Alonso de Mendoza/Wikimedia Commons)

Precisamente en esta zona de España, el veterinario y ganadero Seco ya ha tenido que poner en práctica algunas medidas. “En algunos momentos, puntualmente, tengo instalados unos ventiladores para las zonas de los cebaderos, para bajar un poquitín las temperaturas”. Además, en su explotación realizaron un aislamiento térmico de las cubiertas de los tejados, que sirve tanto para el frío del invierno como para el cada vez mayor calor del verano.

Estas son precisamente algunas de las estrategias que se pueden emplear en la ganadería intensiva, que es el modelo de producción en el que los animales ganaderos pueden experimentar mayor estrés térmico por la acumulación de calor. “Desde hace ya tiempo se trabaja mucho en estos temas y existen mecanismos para refrigerar a los animales, como la colocación de ventiladores; yo diría que prácticamente la mayoría de las explotaciones lecheras disponen de estos sistemas”, explica Díez Guerrier. “También sistemas de aspersión, naves con refrigeración...”.

Apostar por las razas autóctonas en la ganadería extensiva

En ganadería extensiva, las estrategias pasan por el manejo del territorio. Tal y como indica Santana, hay que “asegurar sombras naturales o cobijo, disponer de múltiples puntos de agua limpia repartidos para evitar que caminen largas distancias al sol y modificar los horarios de trabajo, realizando el pastoreo al amanecer o al anochecer”.

El calor extremo en verano aumenta en España, con riesgos como golpes de calor y cáncer de piel. Sanidad recomienda hidratación, protección solar y prevención para evitar complicaciones, especialmente en vulnerables.

En el caso de este modelo de producción, el veterinario matiza que ver desde la carretera cuando se viaja en coche a animales al sol en las fincas “no siempre implica negligencia”: “Tras comer, los rumiantes a veces eligen tumbarse al sol a rumiar, pero siempre deben disponer de la opción de cobijarse a la sombra y agua libre”.

En el sistema extensivo, además, un factor fundamental es la elección de las razas, que deben estar adaptadas a las condiciones climáticas de su entorno. “En bovino, por ejemplo, la retinta es muy característica del sur de España; es una raza que aguanta muy bien las altas temperaturas”, indica Díez Guerrier. Se distribuye especialmente por Andalucía y Extremadura. “A nadie se le ocurriría meter en un sistema extensivo en zonas de muy altas temperaturas razas que sean mucho más delicadas desde este punto de vista. Igual que a la inversa: si hiciera mucho frío, hay razas que están mucho más adaptadas a estos climas”.

Santana reivindica la importancia de apostar por las nativas de España: “En rumiantes, las razas de alta producción importadas del centro de Europa colapsan mucho antes que nuestras razas autóctonas, evolucionadas y adaptadas históricamente a la radiación solar y a la escasez hídrica”. Así, “apostar por ellas y por el manejo extensivo es nuestra mejor herramienta para adaptar el sector primario al cambio climático”.

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