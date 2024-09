El drama de Colin Farrell en el rodaje de ‘El Pingüino’: “No quiero volver a ponerme ese maldito disfraz”

Colin Farrell se mantiene en su papel de Oz entre tomas, en las grabaciones de 'The Penguin'. (Twitter de The Art of The Batman)

Oswald Cobblepot para algunos, El Pingüino para el resto. El que es uno de los villanos más famosos del universo Batman ha conseguido algo insólito y al alcance de pocos antagonistas: obtener su propia historia en forma de serie. Así se confirmó al concluir The Batman, en la que Cobblepot no era el principal némesis del murciélago, pero sí parte importante en el puzle de Riddler para sembrar el caos en Gotham. Cabría pensar que tener su propia serie sería todo un alivio para el actor detrás del personaje, Colin Farrell, pero su aventura en solitario se ha acabado convirtiendo en una auténtica tortura para el actor.

Tal y como revela el propio Farrell en una reciente entrevista promocionando El Pingüino, los prostéticos que tuvo que ponerse para encarnar la figura de Cobblepot le supusieron un gran drama, multiplicado por tres ya que en la película de The Batman sus apariciones no eran tan frecuentes como en una serie como la de HBO Max. El actor reconocía que ni siquiera tiene claro que quiera volver a dar vida al personaje, ya que el infierno que le ha supuesto ponerse en su piel le ha hecho replantearse muchas cosas.

“No sé, tío. No me malinterpretes, me encantó, pero me afectó un poco. Al final, me quejaba a cualquiera que quisiera escucharme de que quería que se acabara. Intenté recordarles que tenía ‘gratitud malhumorada’. Seguía sintiéndome agradecido y honrado: crecí viendo a Burgess Meredith (que interpretó el papel en la serie de televisión de los 60), y luego Danny DeVito (en la película de Tim Burton Batman Returns, de 1992] fue mi Pingüino, así que al formar parte del linaje de esa narración, me sentí realmente privilegiado. Pero al final... cuando terminé me dije: ‘No quiero volver a ponerme ese maldito disfraz y esa maldita cabeza’”, admitía el actor de Escondidos en Brujas, lamentando que su periplo en solitario se hubiera saldado de esa forma.

Colin Farrell y Cristin Millioti en 'El pingüino'

Un villano a (re)descubrir

El Pingüino no solo promete ser una serie independiente de las aventuras de Batman, sino que también actuará como un puente hacia la secuela de The Batman, programada para 2026. Según el showrunner, la serie establecerá una base sólida para los eventos que se desarrollarán en la próxima película, The Batman 2, permitiendo una continuación fluida y coherente de la historia. “Somos el puente entre las dos películas. Vamos casi directamente a la segunda película que Matt tiene planeada”. La serie verá la luz el próximo 20 de septiembre en Max.

Por su parte, El Pingüino volverá a aparecer en The Batman 2, o al menos eso es lo que aseguraba su propio director, Matt Reeves: “Colin (Farrell) formará parte de la película. Hemos compartido el guión a medida que avanzábamos con DC y el estudio y están súper entusiasmados. Hay detalles que realmente conectan justo con la forma en que comienza la próxima película, y la forma en que Oz entra en ese mundo cuando le devolvemos el testigo a Batman, y Batman está en otro caso”, confirmaba el cineasta. Parece que después de todo a Farrell sí le tocará volverse a poner su propia máscara.