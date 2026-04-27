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Esta obra maestra del cine clásico predijo hace 100 años cómo sería el mundo en 2026: “Fue la película que empezó a preguntarse cómo imaginamos el futuro”

Fritz Lang ideó, en una época en la que ni siquiera existían los ordenadores, una ciudad en la que existían las videollamadas y en la que las pantallas gigantes en las fachadas de los edificios

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Imágenes de 'Metrópolis', la obra maestra de Fritz Lang.
Imágenes de 'Metrópolis', la obra maestra de Fritz Lang.

De todas las ventanas al futuro, el cine siempre ha sido uno de los ámbitos donde los seres humanos más han insistido en tratar de imaginar cómo será el mundo dentro de cientos de años. A pesar de que a día de hoy asociemos la ciencia ficción con películas modernas como Star Wars, Interstellar o Proyecto Salvación, lo cierto es que el género fue uno de los primeros en llegar a la gran pantalla y, también, uno de los primeros en dejarnos obras maestras.

En 1927, cuando el cine todavía se consolidaba como un producto masivo, Fritz Lang estrenó Metrópolis. En esta película, el director alemán imaginaba en clave expresionista cómo sería el mundo en 2026. En esa inmensa megalópolis del futuro, nos cuenta la historia de Freder, un joven perteneciente a las élites económicas, que, tras enamorarse de María, una muchacha de origen humilde, descubre la dura condición de las clases obreras que trabajan en la ciudad.

A partir de este descubrimiento, se construye una película que ofrece una visión ciertamente distópica del futuro (hoy presente) de la humanidad. En su momento, los estudios cinematográficos decidieron recortar algunos minutos de la película de Lang, de modo que la versión íntegra y original de Metrópolis (disponible actualmente en Filmin) no se vería hasta 2010, poco después de que se descubriera un material que se creía perdido en un museo de Buenos Aires.

Trailer coloreado de 'Metrópolis'. (Rumble Dog Pictures)

Qué nos dice ‘Metrópolis’ sobre el futuro

En un vídeo que ya supera las 90.000 visualizaciones, el divulgador @sergiobouzine describe cómo la sociedad de Metrópolis vive dividida espacial y económicamente en dos clases. “Arriba, la élite vive rodeada de lujo y abajo, miles de trabajadores sostienen el sistema como si fueran máquinas”. Acertó, pues, de lleno en cómo las desigualdades económicas se reflejarían en el urbanismo moderno, con grandes ciudades actuales como Nueva York, Dubái o Tokio donde se muestra una verticalidad extrema en la que el piso en el que vives depende, literalmente, del dinero que tengas.

No sería el único acierto de Fritz Lang, que se anticipó a la llegada de las videollamadas, la inteligencia artificial o las ciudades conectadas y llenas de pantallas. Cabe recordar que en aquella época ni siquiera existían los ordenadores, por lo que la predicción de Lang no solo acertó con los inventos que llegarían, sino en el modo en que estos cambiarían la estructura de la sociedad. “Metrópolis fue esa película que empezó a preguntarse cómo imaginamos el futuro”, afirma Sergio. Y parece que sus conclusiones señalaron en la dirección correcta.

Imagen de 'Metrópolis', de Fritz Lang.
Imagen de 'Metrópolis', de Fritz Lang.

Eso sí, rodar esta película, considerada como la mejor película de ciencia ficción de la historia, no fue nada fácil. “El rodaje fue un infierno”, cuenta el divulgador en su vídeo. “Jornadas interminables, condiciones durísimas y un presupuesto que casi arruina al estudio”. Con todo, el resultado valió la pena: “Cambió la historia del cine para siempre. La estética de sus ciudades, los robots, la forma de representar el futuro... Todo eso influyó en películas como Blade Runner, Star Wars y la cultura pop actual”.

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