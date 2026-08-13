No tires las gafas del eclipse, guárdalas para 2027: cómo conservarlas de forma segura

Varias personas mirando el eclipse con gafas de protección. (REUTERS/Alejandro Martinez Velez)

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El gran acontecimiento astronómico de este miércoles, que dejó durante unos instantes a buena parte de España bajo la sombra de la Luna, ya ha terminado, pero las gafas utilizadas para observarlo todavía pueden tener una segunda vida. Quienes las hayan conservado correctamente podrán volver a utilizarlas en los próximos eclipses solares visibles desde España, siempre que comprueben su estado antes de volver a mirar al Sol.

Tras el eclipse solar total del 13 de agosto, una de las dudas que surge entre quienes compraron unas gafas especiales para seguir el fenómeno es qué hacer ahora con ellas. No es necesario tirarlas inmediatamente: si son gafas homologadas y sus filtros permanecen intactos, pueden guardarse para futuras observaciones. Si, por el contrario, presentan daños o no se puede comprobar su procedencia y certificación, lo recomendable es no reutilizarlas.

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Durante las semanas previas al eclipse, las autoridades insistieron en la importancia de utilizar protección específica y homologada para observar el Sol. Pese a ello, en los días previos al fenómeno se retiraron del mercado hasta siete modelos de lentes que no cumplían las condiciones necesarias para una observación segura. El balance sanitario posterior, con más de 300 atenciones en once comunidades, principalmente por molestias oculares, recuerda la importancia de no utilizar cualquier gafa y de comprobar su estado antes de volver a mirar al Sol.

Tres mujeres observan el eclipse en Mallorca. (REUTERS/Francisco Ubilla)

Guardarlas correctamente es la primera opción

La recomendación es conservar las gafas siempre que se encuentren en buenas condiciones. El optometrista de Óptica Roma Juan Carlos Mora explica a Efe que pueden utilizarse durante los próximos tres años, siempre que se almacenen correctamente y no sufran ningún deterioro.

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La forma de guardarlas es importante. “Lo ideal es guardarlas dentro de un sobre y no apoyar nada encima de ellas, no guardarlas debajo de un libro o en un sitio donde estén aplastadas. Que estén lo más lisas posibles sin que se aplasten”, señala Mora.

Por tanto, no basta con dejarlas en cualquier cajón. Lo recomendable es protegerlas de golpes, dobleces y cualquier objeto que pueda ejercer presión sobre los filtros. También deben conservarse en un lugar seco y alejadas de fuentes de calor, ya que la humedad y las altas temperaturas pueden deteriorar sus materiales.

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Dos eclipses más en los próximos años

La conservación puede resultar especialmente útil porque España volverá a ser escenario de varios eclipses solares en un plazo relativamente corto. El próximo será el 2 de agosto de 2027, cuando tendrá lugar otro eclipse solar total, cuya fase de totalidad podrá observarse desde algunas zonas del sur de la península. Mientras que el 26 de enero de 2028 llegará otro eclipse solar, esta vez de tipo anular.

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Así, unas gafas utilizadas en 2026 y conservadas correctamente podrán volver a utilizarse. Antes de cada observación, hay que revisar tanto la montura como los filtros. Si presentan arañazos, perforaciones, roturas, deformaciones o cualquier otro deterioro, las gafas deben desecharse. Tampoco deben utilizarse si no se puede comprobar que son un modelo homologado para la observación solar o si se desconoce su procedencia.

Miembros de las fuerzas de seguridad y de protección civil observando el eclipse. (Europa Press)

¿Cómo reciclar las gafas del eclipse?

Quienes prefieran no conservarlas, bien porque están dañadas o porque no pueden verificar que sean adecuadas para la observación solar, deben tener en cuenta que sus distintos componentes no deben acabar en el mismo contenedor: la montura suele ser de cartón, mientras que los filtros están fabricados con materiales que no pueden depositarse junto al papel y el cartón, por lo que, según explica Mora, lo adecuado es separar ambos elementos.

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“Para reciclar las gafas habría que separar las lentes del cartón, el cartón lo tiraríamos donde el papel y el cartón, y las lentes en residuos, porque no se pueden reciclar”, precisa el optometrista. De este modo, la montura de cartón puede depositarse en el contenedor azul, destinado al papel y al cartón, mientras que los filtros deben ir a la fracción de resto, salvo que el servicio municipal de residuos indique otra cosa.