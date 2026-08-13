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Así es Arcos de las Salinas, el municipio de Teruel de 105 habitantes en el que vió el eclipse Brian May, el guitarrista de Queen

El municipio cuenta con unas condiciones excepcionales para apreciar econtecimientos astronómicos

Brian May y el pueblo donde vió el eclipse
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El eclipse solar total ha sido uno de los acontecimientos astronómicos más esperados de los últimos años. De hecho, no se vivía un hito de estas características en la Península Ibérica desde el año 1905, motivo de peso para disfrutar de este evento.

Una de las personas que no se ha perdido el eclipse ha sido Brian May. El guitarrista del grupo musical Queen ha sorprendido a todos sus fans con una serie de publicaciones en Instagram en las que ha mostrado cómo ha vivido este fenómeno.

Brian May, guitarrista de Queen y astrofísico, cuenta cómo ha vivido desde España el eclipse solar.

El músico ha elegido Arcos de las Salinas, un municipio que está en Teruel y cuenta con 105 habitantes, algo que ha llamado la atención de miles de personas. No es casualidad que haya escogido este pequeño pueblo para disfrutar del eclipse, ya que se encuentra en una zona privilegiada para la observación astronómica, gracias a factores como su altitud, la escasa contaminación lumínica y las condiciones de sus cielos.

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De hecho, en este entorno se encuentra el Observatorio Astrofísico de Javalambre, situado a 1.957 metros de altitud. Se trata de una Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) dedicada a la investigación astronómica y concebida especialmente para realizar grandes cartografiados del cielo.

Cómo vivió el eclipse Brian May
Imagen publicada por Brian May. (Instagram: @brianmayforreal)

La calidad de las condiciones para observar el firmamento ha sido reconocida en diferentes ocasiones. La zona fue estudiada durante distintas campañas para comprobar sus características para la observación astronómica y en 2017 recibió la certificación de Reserva Starlight, un reconocimiento que pone en valor la calidad y oscuridad de sus cielos.

El hotel en el que se alojó Brian May

Para pasar la noche en Arcos de las Salinas, Brian May se alojó en el Hotel Restaurante El Cierzo de Javalambre, uno de los establecimientos de referencia de la localidad. El alojamiento combina la cocina tradicional con propuestas más actuales y ofrece platos elaborados con productos de temporada, además de diferentes menús adaptados a cada época del año.

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En cuanto a las habitaciones, el hotel cuenta con 19 estancias, entre ellas dos suites y seis habitaciones familiares. El establecimiento también dispone de una sala de lectura con chimenea, servicio de banquetes y conexión wifi, entre otros servicios.

Qué ver en Arcos de las Salinas

Arcos de las Salinas es un pueblo de origen medieval que conserva un casco histórico con calles estrechas y empedradas, casas de piedra y diferentes rincones que merece la pena descubrir. Uno de los edificios más destacados es la iglesia de la Inmaculada, construida en estilo barroco durante el siglo XVIII y situada en la parte más alta de la localidad, junto a la Plaza Triangular.

Uno de los monumentos más llamativos de Arcos de las Salinas
Iglesia de la Inmaculada, Arcos de las Salinas. (Juan Carlos Gil)

Muy cerca se encuentra el Portal de la Cazarra, una construcción de madera del siglo XIV que recuerda la importancia que tuvo el municipio durante la Edad Media. También destaca la ermita de San Roque, un pequeño templo barroco del siglo XVII situado en el centro del pueblo, junto al que se encuentra un antiguo lavadero que permite conocer parte de la vida cotidiana de la localidad.

Además, el entorno natural es otro de sus grandes atractivos. Arcos de las Salinas está rodeado de montañas, bosques y ríos, por lo que ofrece diferentes posibilidades para disfrutar del paisaje y practicar actividades al aire libre como el senderismo.

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