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Creó y dirigió las primeras películas de ‘Toy Story’, lo echaron de Pixar y ahora su nueva película está batiendo récords en Netflix: “Lo estamos haciendo mal”

John Lasseter supervisa la división que ha llevado al catálogo de la plataforma ‘Intercambiados’, una película donde dos animales se ven obligados a entenderse después de que sus mentes abandonen su cuerpo y ocupen el del otro

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Imagen de 'Intercambiados'. (Skydance Animation)
Imagen de 'Intercambiados'. (Skydance Animation)

Puede que el nombre de John Lasseter no te suene demasiado, pero deberías saber que este hombre es una de las personas más importantes del cine moderno. Al fin y al cabo, se le considera el gran pionero de la animación por computadora y uno de los primeros que creyó en el potencial del CGI. Al principio, sus ideales le costarían su puesto en Disney, pero lejos de quedarse ahí, decidió fundar un estudio propio, Pixar, desde el que dirigiría obras maestras como Toy Story, Bichos o Cars.

Han pasado décadas desde entonces, y lo cierto es que la vida de Lasseter no es la que habría cabido esperar tras esos éxitos. En 2017, varias acusaciones por conducta profesional inapropiada y acoso sexual le señalarían directamente. Él pediría disculpas públicamente y se retiraría temporalmente del estudio, pero eso no impediría que, tras una excedencia de seis meses, este ‘pactara’ con Disney (que compró Pixar en 2006) su salida definitiva en 2018.

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En enero de 2019, no obstante, la carrera del director y animador daría un nuevo vuelco después de que decidieran ficharlo en Skydance Media como director de la división de animación, tras una investigación previa donde corroboraron tanto que él estaba arrepentido por lo ocurrido como que era posible crear un entorno laboral seguro. Desde esta institución, Lasseter ha liderado la producción de nuevas películas como Luck o Hechizados, aunque ninguna con tanto éxito como Intercambiados, que con apenas un mes en Netflix va camino de convertirse en un éxito histórico para la plataforma.

Tráiler de 'Intercambiados', la nueva película de animación de Netflix. (Netflix)

Así es el nuevo fenómeno de Netflix

Tras un estreno discreto, Intercambiados, dirigida por Nathan Greno (Enredados), va camino de superar las 120 millones de visualizaciones en apenas un mes y medio. A pesar de llevar casi dos meses en Netflix, la película no desaparece del top de lo más visto, algo que lleva a pensar que muy probablemente estemos ante una de las películas animadas más vistas de la historia de la compañía de streaming.

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Con voces como la de Michael B. Jordan o Juno Temple al frente del proyecto, Intercambiados cuenta la historia de una pequeña criatura del bosque que, misteriosamente, intercambia su cuerpo con un majestuoso pájaro del valle. Estos dos animales son enemigos naturales, pero dada la situación, se ven obligados a colaborar para sobrevivir y conseguir recuperar sus cuerpos en la aventura más salvaje de sus días.

Imagen de 'Intercambiados'. (Netflix)
Imagen de 'Intercambiados'. (Netflix)
Imagen de 'Intercambiados'. (Netflix)
Imagen de 'Intercambiados'. (Netflix)

Una película que empezó con un borrón y cuenta nueva

La producción de la película no fue nada sencilla. Al principio, Intercambiados era otra película llamada Powerless y centrada en superhéroes adolescentes. “Estábamos profundizando en el tema, y ​​empezó a tomar un rumbo diferente, con adolescentes transformándose”, explica en una entrevista con el medio estadounidense Cartoon Brew el director de la película, Nathan Greno. “Y, para seros sinceros, se complicó un poco. Todo era como: ‘¿Qué estamos haciendo?’.

Estas mismas dudas fueron las que llevaron al cineasta a hablarlo con Lasseter. “Le dije: ‘John, creo que lo estamos haciendo mal’”. Querían romper los clichés habituales de las películas de transformación, donde lo más habitual es que el humano, al convertirse en animal, aprenda una lección. En ese punto, Lasseter propuso: “¿Qué tal si no hay humanos en absoluto?”. Greno recuerda su reacción: “Eso es interesante”. Y se pusieron manos a la obra.

A partir de esa premisa, el equipo se volcó en una inversión total de la fórmula habitual, cuyo resultado final es Intercambiados, una película que mezcla aventura y comedia y en la que, en efecto, todos los personajes son animales. Ahora solo falta por ver cuán lejos puede llegar su éxito en Netflix, ya que a día de hoy no parece que ningún estreno sea capaz de competir con ella. Eso sí, para este 2026 Lasseter todavía no ha gastado su mejor bala: se trata de Ray Gunn, la nueva película de animación de Brad Bird (responsable de Ratatouille y Los increíbles) que promete ser uno de los estrenos de la temporada, con una historia de ciencia ficción sobre un detective humano en un planeta alienígena.

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