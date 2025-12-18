Si estudias Ciencias Sociales o Humanidades votas a la izquierda y si estudias Economía o Negocios votas a la derecha: la universidad condiciona la ideología política

La carrera universitaria influye en tu ideología política, según un estudio. (Eduardo Briones/Europa Press)

La ideología política es ese conjunto de ideas, creencias y valores que orientan nuestras opiniones o acciones sobre cómo debe organizarse la sociedad. Una de las fortalezas sobre las que se asienta la vida. No solo define posturas sobre temas de economía, justicia o derechos, sino que también influye en nuestras decisiones y en la manera en la que interpretamos el mundo.

No obstante, si bien las ideologías pueden parecer construcciones personales y autónomas, existen factores externos que las moldean, como el entorno familiar, la cultura, y especialmente, la educación. En este sentido, la formación universitaria juega un papel fundamental en la formación de nuestras creencias políticas.

Así lo confirma el estudio Changing Minds: How Academic Fields Shape Political Attitudes, realizado por los investigadores Yoav Goldstein y Matan Kolerman Shermer, que analiza cómo la carrera universitaria que elegimos influye en la formación de las ideas políticas.

La carrera que elegimos influye en las ideas políticas. (Pixabay)

La influencia de la especialización académica

El informe se basa en el análisis de datos de aproximadamente 300.000 estudiantes de 477 universidades de Estados Unidos, y concluye: la especialización académica influye de manera significativa en las creencias políticas de los jóvenes. Según los autores, “la educación universitaria es determinante en las actitudes políticas”.

Esa influencia, sin embargo, no es homogénea, sino que varía notablemente dependiendo del campo de estudio elegido. “Estudiar ciencias sociales o humanidades lleva a los estudiantes a graduarse aproximadamente 0,09 desviaciones estándar más a la izquierda, mientras que estudiar económica o negocios los lleva alrededor de 0,14 desviaciones estándar más a la derecha”, explican los autores.

De acuerdo con el estudio, la brecha ideológica entre estudiantes de diferentes campos de estudio es comparable a las diferencias geográficas. Es decir, la distinción entre un estudiante de Nueva York y otro de Texas “al ingresar en la universidad es de 0,32 desviaciones”, y a la hora de elegir carrera entre uno y otro, ducha elección puede extender la diferencia hasta dos tercios más.

Si estudias Humanidades eres de izquierdas; si estudias economía eres de derechas. (Universidad de Lima)

El canal de influencia: la enseñanza y el entorno académico

Lo más interesante del estudio es que el canal principal a través del cual se produce este desplazamiento ideológico no está en la socialización entre los alumnos de la misma clase, sino en los profesores. “La ideología del profesorado es un predictor robusto del desplazamiento ideológico de los estudiantes”, señala el estudio.

Los estudiantes que se especializan en campos como las ciencias sociales y las humanidades son más propensos a adoptar posturas progresistas en temas como derechos humanos, igualdad racial, y la teoría crítica de la raza. En cambio, los estudiantes de economía y negocios tienden a adoptar puntos de vista más conservadores en cuestiones económicas, como los impuestos y el sistema de salud.

Además, este desplazamiento no solo se observa en las urnas, sino también en el comportamiento. Los estudiantes de humanidades suelen estar más involucrados en manifestaciones, al registrarse para votar o participar en la vida política. Por el contrario, los estudiantes de economía o negocios suelen mostrar más inclinación por el éxito financiero personal, centrándose en sus carreras y logros individuales.

El profesor tiene una gran influencia en la ideología de los alumnos. (Freepik)

Por último, el estudio señala que la tendencia “de las mujeres a elegir campos más progresistas explica el aumento de la brecha ideológica de género durante la universidad”.