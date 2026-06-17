España está al borde de la primera ola de calor del verano con la previsión de temperaturas por encima de los 41 grados

Bañistas este domingo en la playa de la Concha de San Sebastián, a 14 de junio de 2026. (EFE/Juan Herrero)

La primera mitad de junio ha sido más cálida de lo normal en España, según el balance de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). No obstante, los meteorólogos ya avisan de que “entre finales de esta semana y comienzos de la próxima las temperaturas podrían estar entre las más altas registradas en esas fechas”. El portavoz del organismo, Rubén del Campo, señala en un comunicado que este episodio de altas temperaturas podría dar pie la primera ola de calor del verano, aunque aún es pronto para decirlo.

El ascenso térmico que ha marcado los primeros días de esta semana continúa este miércoles donde ya habrá, en palabras de Del Campo, “calor de pleno verano”. “No se bajará de 20 grados en puntos del valle del Ebro, en la costa mediterránea y también en áreas del centro y de la mitad sur de la península”, avisa. Es más, se espera que el mercurio alcance los 39 grados en ciudades como Badajoz y Córdoba.

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Por la tarde se formarán de nuevo tormentas en el interior de las comunidades cantábricas y en amplias zonas de la meseta norte, sin descartarlo de forma más puntual en el oeste de Castilla-La Mancha y en el este de Extremadura. Localmente, estos chubascos podrán ser fuertes e ir acompañados de granizo y rachas muy intensas de viento.

Ante este escenario, la Aemet ha activado el aviso naranja por fuertes tormentas y lluvias que podrán dejar más de 30 litros por metro cuadrado en Galicia; y el nivel amarillo por los mismos fenómenos meteorológicos en el norte de Castilla y León, Asturias y Cantabria. El resto de avisos son por altas temperaturas.

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Mapa de alertas meteorológicas para este miércoles, 17 de junio de 2026. (Aemet)

El jueves y el viernes, el mercurio se mantendrá por encima de los 30 grados de forma generalizada en la mitad norte y por encima de los 35 grados en la mitad sur de la península y baleares. El portavoz de la Aemet apunta que son “valores en general de pleno verano en España, con unas temperaturas máximas que serán entre 5 y 10 grados superiores al promedio normal de estas fechas en el tercio norte peninsular”.

Natalia Shartova, investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona, habla sobre los efectos del calor.

Al borde de la ola de calor

En el pronóstico del sábado y el domingo aumenta la incertidumbre, pero los meteorólogos esperan una nueva subida de las temperaturas que daría lugar a “un episodio de calor muy intenso”. “Se superarían los 35 grados de forma generalizada y los 38 a 40 grados en amplias zonas del territorio, con noches también muy cálidas. De manera que en algunos puntos podría incluso no bajarse de 23 o 25 grados”, avisa Del Campo. No obstante, muestra prudencia puesto que “todavía es pronto para poder hablar de si se producirá una ola de calor o no”.

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Temperaturas suaves y vientos alisios en Canarias

En Canarias, la semana transcurrirá con el régimen típico de vientos alisios, propio de esta época del año. Las rachas serán intensas en las zonas expuestas y arrastrarán nubes al norte de las islas, mientras que en el resto estará más despejado. Las temperaturas no variarán a lo largo de la semana, con mínimas de entre 19 y 21 grados y máximas de entre 24 y 26 grados en zonas costeras.