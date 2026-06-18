Quevedo agota en dos minutos las entradas para su gira ‘El Baifo Tour’ y anuncia once conciertos más en España

El artista español puso a vibrar el Palacio de los Deportes. (Cesar Vicuña)

Las cerca de 60.000 entradas para los cuatro conciertos de Quevedo en la Península se han agotado este jueves en apenas dos minutos. Así lo ha informado el propio cantante en sus redes sociales, poco después de que todos sus fans pudieran comprar su acceso a uno de los espectáculos de su gira El Baifo Tour, ya fuera en Madrid o Barcelona.

A lo largo de la mañana, más de 300.000 personas han intentado conseguir un lugar para la gira, algo que se esperaba en el entorno del cantante, ya que inmediatamente después se han anunciado hasta diez fechas nuevas en las dos ciudades, que han permitido a muchos más aficionados a la música del cantante de Quédate o Yo y TÚ tener la posibilidad de ver a su artista favorito en directo.

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El cantante canario Quevedo, durante un concierto. (Europa Press)

De este modo, si antes los conciertos programados eran el 9 y el 10 de abril en Madrid y el 1 y el 2 de Julio en Barcelona, el cantante cantará ahorael 11, el 14, el 15, el 17, el 18 y el 20 de mayo en el Movistar Arena. Por su parte, el Palau Sant Jordi acogerá El Baifo Tour el 31 de mayo y el 3, el 5, el 6 y el 7 de julio. Con estas nuevas fechas, Quevedo dará un total de catorce conciertos en la Península, ampiando considerablemente la oferta inicial y demostrando el alcance masivo que tiene su música.

El cantante español más escuchado

Tal y como ha informado la Agencia EFE, la organización de la gira del canario aclara que, por ahora, se trata solo del recorrido “peninsular”, dejando abierta la posibilidad de sumar futuras actuaciones en territorio insular. Esta expectativa se sostiene, sobre todo, porque el álbum que da nombre al tour está dedicado a Canarias. En la misma línea, Quevedo ya dejó caer, en el anuncio del tour, que los conciertos en el lugar en el que vive llegarían cuando menos se esperara.

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Quevedo anuncia nueva gira de 'El Baifo' en 2027 con fechas en Madrid y Barcelona.

En el contexto de la música urbana española, el impacto de El Baifo ha sido inmediato. Los 16 temas del disco debutaron en el top 20 nacional, mientras que La Graciosa y Al golpito se mantienen en el primer y segundo puesto de las canciones más escuchadas. Incluso tras siete semanas desde su estreno, el disco sigue ocupando el primer lugar en la lista de álbumes más escuchados de España, superando a figuras internacionales como Bad Bunny, que permanece en el segundo puesto tras incrementar un 55 % sus reproducciones en Spotify en el país.

Precisamente junto al puertorriqueño apareció Quevedo en el último show de la residencia del primero en Madrid. Una serie de conciertos que logró reunir a unas 800.000 personas en el estadio Metropolitano, y que ha marcado un antes y un después en la historia de los conciertos en la ciudad. De momento, el canario parece lejos de emular ese éxito, aunque sus números indiquen que su paso por la península será uno de los eventos musicales más destacados del año, al tratarse del artista español más escuchado en nuestro país y el segundo con más escuchas a nivel internacional.

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