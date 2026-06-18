Niña Pastori relata en ‘El Hormiguero’ su emotivo encuentro con el Papa León XIV: “tiene unos ojitos que transmiten paz y bondad”

La artista presentó su nuevo disco 'Color Fania' y habló sobre el inicio de su gira (El Hormiguero)

La visita de Niña Pastori a ‘El Hormiguero’ en Antena 3 ha tenido como motivo principal la presentación de su nuevo disco, ‘Color Fania’, con el que celebra treinta años de trayectoria musical y el inicio de su próxima gira.

Durante su paso por el programa, la artista gaditana también ha compartido detalles sobre su reciente encuentro con el Papa León XIV, una experiencia que ha descrito como “imborrable” y diferente a la vivida hace más de dos décadas con Juan Pablo II.

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La cantante gaditana, de 48 años, ha explicado en ‘El Hormiguero’ que cantó al pontífice en un local “muy pequeñito” de Cáritas, en un barrio humilde donde acogen a personas sin techo, y ha descrito al Papa como alguien con “unos ojitos” que transmiten “paz y bondad”.

Niña Pastori, cuyo nombre real es María Rosa García García, ha definido esa actuación como mucho más cercana y vinculada a la liturgia y a la ayuda al prójimo que la anterior. “Tiene unos ojitos, una nobleza, que me encantó… Me lo pasé muy bien y lo disfruté mucho. Y algo distinto a lo de la otra vez”, ha dicho la artista.

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Un reencuentro distinto y un nuevo disco

En su conversación con Pablo Motos, la cantante también ha subrayado la diferencia entre ambos episodios. “Hace 23 años le canté a Juan Pablo II. Pero esta vez ha sido muy diferente. Este Papa tiene unos ojitos que transmiten paz y bondad”, ha afirmado.

La visita al programa ha servido también para presentar ‘Color Fania’, el álbum con el que celebra sus tres décadas sobre los escenarios y con el que empezará su gira este viernes 19 de junio. La artista ha reconocido que afronta este nuevo lanzamiento “muy contenta” y “muy ilusionada”, aunque mantiene “los nervios de siempre”.

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La cantante relató un episodio curioso en Estados Unidos, donde su hermano fue confundido con un delincuente por coincidencia de nombre (El Hormiguero)

Sobre el título del disco, ha explicado que remite a un sello discográfico de los años 60 y 70. “La Fania era un sello discográfico de los años 60 y 70 donde estaban los mejores músicos cubanos, puertorriqueños, latinos… los magos de la salsa que se fueron a triunfar a Nueva York. Y lo del ‘color’ viene porque es una palabra que se usa mucho en el mundo de la música”, ha señalado al programa.

La cantante ha añadido que el álbum es “un agradecimiento a ese mundo” y ha revelado que sus hijas, Pastora y María, participan en el trabajo. Niña Pastori ha precisado que ellas no cantan habitualmente, pero que afinan bien y que buscaba otras voces y otro tono distinto al coro flamenco con el que suele trabajar.

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Infancia protegida y anécdotas familiares

Otro de los bloques de la entrevista se ha centrado en su familia y en su infancia como la menor y única niña de cinco hermanos. “Mi madre siempre estaba conmigo y me protegía mucho. Cuando hacía frío, me decía que no iba al colegio”, ha relatado la artista, que también ha contado que era asmática y alérgica.

La cantante ha reconocido que de pequeña esa sobreprotección le hacía feliz, aunque ahora no la mira del mismo modo. También ha bromeado sobre la convivencia con sus hermanos: “Soy la pequeña de cinco hermanos y me hacían muchas putadas. Me dicen que tengo mucha paciencia, pero cómo no voy a tenerla”, ha dicho.

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La cantante Niña Pastori canta frente al papa León XIV el tema 'Incomparable'. La compositora ha adaptado la canción para la ocasión.

En otro momento de la entrevista, Niña Pastori ha recordado un viaje a Estados Unidos junto a su hermano Pepe que acabó en un episodio incómodo en el control de entrada al país. La artista ha contado que su hermano, cuyo nombre es José María García García, fue apartado para una inspección porque coincidía en nombre y parecido físico con un delincuente de México.

“Nos metemos en el avión y ya cuando estamos casi llegando dice ‘a mí me van a detener aquí’”, ha relatado la cantante a Pablo Motos. Después explicó que las autoridades terminaron pidiéndoles perdón tras comprobar el error.

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