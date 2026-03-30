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‘Proyecto Salvación’ no es la primera película de Ryan Gosling en el espacio: un biopic sobre Neil Armstrong firmado por el director de ‘La La Land’

El actor interpretó al primer astronauta que pisó la Luna en un biopic dirigido por Damien Chazelle en 2018

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Ryan Gosling con un mono de la NASA en 'First Man'
Ryan Gosling como Neil Armstrong en 'First Man'. (AllStar/Universal Pictures)

Este viernes ha llegado por fin a los cines españoles Proyecto Salvación, la película protagonizada por un, como siempre carismático, Ryan Gosling. En esta ocasión, el actor de El diario de Noah, Barbie o Blue Valentine, interpreta al profesor de ciencias de primaria Ryland Grace, que un día se despierta en una nave espacial sin saber cómo ha llegado hasta allí. El propósito que se descubrirá más tarde es que debe salvar a la humanidad: el Sol se está muriendo. En medio de la soledad espacial, se encuentra con Rocky, un extraterrestre al más puro estilo E.T que, lejos de intimidar, se convertirá en su fiel y tierno compañero de aventuras.

Basada en la última novela del escritor Andy Weir, Proyecto Hail Mary, está dirigida por el dúo Phil Lord y Christopher Miller, directores de Lluvia de albóndigas (2009) y La Lego película (2014), y junto a Gosling, la coprotagonizan James Ortiz, quien da voz a Rocky y Sanda Hüller, quien da vida a Eva Stratt, la exdirectora de la Agencia Espacial Europea, quien asume el liderazgo del equipo internacional encargado de encontrar una solución ante la problemática de este futurible fin del mundo.

Proyecto Fin del Mundo
Proyecto Salvación. (Sony Pictures)

Pero aunque esta sea su nueva incursión en el espacio, no es la primera vez que Ryan Gosling se enfrenta a lo desconocido más allá de la Tierra. Ya lo hizo en First Man, el biopic sobre el primer astronauta que pisó la Luna, Neil Armstrong. Además, la cinta estuvo dirigida por Damien Chazelle, con quien el actor ya había trabajado en La La Land dos años antes.

Dar vida a Neil Armstrong

En aquella ocasión, Gosling se alejaba del tono aventurero y fantástico que propone ahora Proyecto Salvación para sumergirse en una historia en primera persona sobre cómo fue la misión Apolo 11, para enviar por primera vez a un hombre a la Luna.

En la cinta, Gosling compartía protagonismo con Claire Foy, conocida por su papel de la reina Isabel II en The Crown, quien interpretó a Janet Armstrong, mujer del astronauta. El reparto lo completaban actores como Jason Clarke, en el papel del astronauta Ed White, y Corey Stoll, quien daba vida a Buzz Aldrin, el segundo hombre en caminar sobre la Luna.

Estrenada en agosto de 2018 en el Festival de Venecia, First Man logró cuatro nominaciones en los Premios Óscar, incluyendo mejor diseño de producción y mejores efectos visuales, y se alzó con la estatuilla a mejor sonido. Además, obtuvo varias nominaciones en los Globos de Oro, entre ellas mejor banda sonora para Justin Hurwitz, colaborador habitual de Chazelle.

'Proyecto Salvación', basada en la novela de Andy Weir y protagonizada por Ryan Gosling (Sony Pictures)

Sin embargo, el espacio no acaba aquí para Gosling. Además de Proyecto Salvación y First Man, está previsto que protagonice la próxima película del universo Star Wars, Star Wars: Starfighter, ambientada cinco años después de los eventos de la película El ascenso de Skywalker (2019).

“El espacio en general siempre me ha parecido interesante, algo que quiero comprender y que necesito sentir como si lo hiciera”, ha dicho el actor recientemente en una entrevista con la BBC. “Creo que haré otra película y lo entenderé, pero nunca lo consigo, así que simplemente vuelvo y hago otra desde otro ángulo”, ha añadido.

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