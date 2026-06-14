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Más de media España en aviso amarillo por fuertes tormentas con granizo o por calor

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Madrid, 14 jun (EFE).- Once comunidades autónomas han activado este domingo el aviso amarillo (peligro bajo) por calor o por fuertes tormentas con granizo y acompañadas de rachas muy intensas de viento, ha informado la Agencia de Meteorología (Aemet) en su página web, donde precisa que el inicio de los avisos será entre las 12:00 y las 13:00 hora peninsular.

Todas las provincias de Castilla-La Mancha y de Castilla y León, excepto Soria, mantienen la alerta amarilla por tormentas con granizo y rachas de viento de gran intensidad.

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La Comunidad de Madrid también tiene aviso amarillo por tormentas, ocasionalmente con granizo y rachas muy fuertes de viento, en la sierra, el área metropolitana, Henares, Las Vegas y el sur y oeste de la región.

En la mitad norte peninsular, Asturias y Cantabria están en nivel amarillo por tormentas con granizo y fuerte viento, así como por lluvias que podrán dejar hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

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En Extremadura sigue la alerta amarilla por tormentas, mientras que en Galicia el aviso, también por tormentas, afecta solo a las provincias de Lugo y Ourense.

Andalucía sigue con aviso por tormentas, acompañadas de fuertes rachas de viento, en las provincias de Granada y Jaén.

En Cataluña, las provincias de Barcelona, Girona y Lleida están en amarillo por lluvias que podrán acumular hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y por tormentas con posible granizo de hasta 2 centímetros de diámetro, además de rachas de viento superiores a 70 kilómetros por hora.

La Aemet también ha activado avisos amarillos por calor en Aragón, la Comunidad Foral de Navarra y en las provincias catalanas de Lleida y Tarragona, donde se esperan temperaturas máximas de hasta 36 grados.

La Agencia de Meteorología alerta de que con el aviso amarillo no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta. EFE

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