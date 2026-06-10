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Primeros detalles de ‘They Follow’, la esperada secuela de una de las mejores películas de terror de los últimos años

De nuevo protagonizada por Maika Monroe y con Naomi Ackie como gran novedad, esta continuación se ambientará una década después de los eventos de la película original

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Imagen de 'It Follows'
Imagen de 'It Follows'

Después de más de una década de espera, la esperada secuela de It Follows finalmente avanza con novedades sustanciales en su elenco y cronograma. El proyecto, que llevará el título de They Follow, suma a la actriz Naomi Ackie en negociaciones finales para integrarse al reparto, acompañando a Maika Monroe, quien regresará como protagonista. La producción, que había sido postergada por conflictos de agenda, ahora apunta a iniciar rodaje durante el verano, según información difundida por Deadline. La confirmación del regreso de Monroe y la posible incorporación de Ackie marcan el primer movimiento importante en años para una de las secuelas más aguardadas dentro del género de terror. Aunque los detalles sobre el papel de Ackie permanecen reservados y la sinopsis del filme sigue bajo estricta confidencialidad, se sabe que la historia de They Follow estará ambientada diez años después de los sucesos originales.

La película original, It Follows, fue escrita y dirigida por David Robert Mitchell. Estrenada en 2014 durante el Festival de Cannes, rápidamente se posicionó como un fenómeno del terror contemporáneo. El filme narra la experiencia de Jay, interpretada por Monroe, una universitaria de Detroit que, tras un encuentro sexual, comienza a ser acechada por una inquietante presencia sobrenatural. Esta entidad cambia de forma constantemente, adoptando la apariencia de distintas personas mientras persigue a su objetivo, lo que obliga a Jay y a su círculo a buscar desesperadamente una salida a la maldición, que solo puede transferirse a otro individuo mediante un nuevo encuentro sexual.

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It Follows destacó no solo por su premisa sino también por su ejecución. Obtuvo un 95% de aprobación en Rotten Tomatoes, con críticas que la describieron como inteligente, original y perturbadora. El público también respondió favorablemente, otorgando un 66% de aprobación, cifras que consolidaron a la película como una de las más influyentes de la década en su género. Además, el filme logró recaudar USD 23,3 millones en taquilla global, partiendo de un presupuesto muy modesto de solo USD 1,3 millones. La repercusión de la película fue decisiva para la carrera de Monroe, quien después se consolidó como figura emergente del cine de género. Para Mitchell, significó un salto a la dirección de proyectos de mayor envergadura, culminando en el estreno de The End of Oak Street, prevista para el 14 de agosto.

Imagen de 'It Follows'
Imagen de 'It Follows'

Naomi Ackie, la gran apuesta

El elenco original de It Follows incluyó a Keir Gilchrist, Olivia Luccardi, Lili Sepe, Daniel Zovatto, Jake Weary, Bailey Spry, Debbie Williams y Ruby Harris en papeles secundarios. La amenaza central del relato era interpretada por diversos actores, entre ellos Ingrid Mortimer, Alexyss Spradlin, Mike Lanier, Don Hails, Leisa Pulido y Ele Bardha. La secuela, They Follow, no comenzó a gestarse oficialmente hasta 2023, cuando se anunció el regreso de Mitchell como guionista y director junto a Monroe en el reparto principal. El inicio del rodaje estaba previsto para principios de 2025, pero complicaciones de agenda obligaron a retrasar el proyecto. Con la reciente actualización sobre el elenco, la producción vuelve a tomar impulso y fija su objetivo para el verano.

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En cuanto a Naomi Ackie, su incorporación representa una apuesta relevante para el estudio. Ackie ha consolidado su reputación como una de las intérpretes más solicitadas de la industria. Recientemente participó en Sorry, Baby de A24, bajo la dirección de Eva Victor, y en Mickey 17 de Bong Joon Ho. Además, intervino en The Thursday Murder Club de Chris Columbus, y en el debut como directora de Zoë Kravitz con Blink Twice. Actualmente, protagoniza I Love Boosters de Boots Riley y tiene previsto aparecer en Clayface, una cinta de terror corporal producida por DC cuyo estreno está programado para el 23 de octubre.

La trama específica de They Follow aún no ha sido revelada, pero la ambientación una década después del filme original abre la puerta a nuevas dinámicas y desafíos para los personajes. La combinación del regreso del equipo creativo y la suma de nuevos talentos al reparto ha elevado las expectativas de la comunidad cinéfila, que sigue de cerca cada novedad sobre la producción. El fenómeno de It Follows y el creciente interés por su secuela reflejan el impacto duradero de la película en el panorama del terror moderno, consolidando su legado mientras la franquicia se prepara para una nueva etapa.

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