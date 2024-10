“Tenía 50 millones y de repente nada”: Al Pacino admite que aceptó algunos de sus últimos papeles por dinero

Al Pacino admite que ha aceptado algunos de sus últimos papeles solo porque estaba necesitado de dinero (Richard Shotwell/Invision/AP)

Danny Collins, Charles Abrams, Seymour Tolbin, Ray Archer... si no te suena de nada ninguno de estos nombres, no te preocupes. Son algunos de los personajes que ha hecho Al Pacino en las películas que ha realizado en los últimos diez años. Hay notables excepciones, como el Jimmy Hoffa de El irlandés, el Meyer Offerman de la serie Hunters o, en menor medida, el Marvin Schwartz de Érase una vez en Hollywood y el Aldo Gucci de La casa Gucci. Pero quedan lejos papeles tan icónicos como los de Serpico, Tarde de perros, El padrino, Heat o Scarface, el precio del poder.

Ahora ya se sabe por qué Pacino ha tenido un cambio tan radical en su carrera. Tal y como desvela el propio actor en sus nuevas memorias, tituladas Sonny Boy, se vio obligado a aceptar varios trabajos después de una crisis económica que comenzó a sufrir hace ya más de diez años. “Estaba arruinado. Tenía 50 millones de dólares y luego no tenía nada. Tenía propiedades, pero no tenía dinero”, reconoce el intérprete, quien desvela que todo comenzó cuando recibió avisos de que su contable de por aquel entonces “no era de fiar”. Trass volver de un gran viaje por Europa en el que había hecho un gran dispendio y ver que sus cuentas apenas habían cambiado, el actor comenzó a sospechar: “Es sencillo. Está claro. Sólo sé esto. El tiempo se detuvo. Estoy jodido”, relata Pacino.

También puedes seguirnos en nuestro canal de WhatsApp y en Facebook

¿Cómo llegó a esta situación un actor que es toda una leyenda en Hollywood? “En este negocio, cuando ganas 10 millones de dólares por una película, no son 10 millones. Porque después de los abogados, y los agentes, y el publicista, y el gobierno, no son 10 millones de dólares, son 4,5 millones en tu bolsillo. Pero estás viviendo por encima de eso porque estás en lo alto. Y así es como lo pierdes. Es muy extraño, la forma en que sucede. Cuanto más dinero ganas, menos tienes”, explicaba el protagonista de El padrino.

Al Pacino en 'Hunters', uno de sus últimos grandes papeles

También tuvo que vender una de sus casas

Puede que muchos fans recuerden uno de esos primeros papeles que supusieron un punto de inflexión en la carrera de Pacino. Su aparición en la película de Adam Sandler Jack y su gemela no pasó desapercibida -tampoco la de Santiago Segura para el público español-, y aunque al principio pareció un momento degradante para el actor, reconoce que en realidad no lo pasó tan mal: “Jack y su gemela fue la primera película que hice después de perder mi dinero. Para ser sincero, la hice porque no tenía otra cosa. Adam Sandler me quería y me pagaron mucho por ella. Así que salí y lo hice, y me ayudó. Me encanta Adam, fue maravilloso trabajar con él y se ha convertido en un querido amigo. También es un gran actor y un tipo estupendo”.

Otra de las estreategias para recuperar dinero por parte de Pacino fue vender una de sus dos casas y empezar a impartir seminarios en institutos y universidades, algo por lo que rara vez había cobrado antes: “Mis seminarios fueron otro gran hallazgo para mí. Antes, solía ir siempre a las universidades y hablar con los chavales, simplemente para salir y actuar para ellos, en cierto sentido. Les contaba un poco mi vida y me hacían preguntas. ... No me pagaban por ello. Simplemente lo hacía. Ahora que estaba sin blanca, pensé: ‘¿Por qué no seguimos con esto? Había más lugares a los que podía ir y dar estos seminarios. No necesariamente universidades. Sabía que había un mercado más amplio para esto. Así que empecé a viajar. Y descubrí que funcionaban. El público acudía porque yo seguía teniendo popularidad”, desarrolla el actor, quien a pesar de todo ha podido seguir demostrando su destreza