España Cultura

‘Heat 2′ quiere reunir por primera vez a Leonardo DiCaprio con otro de los mejores actores de su generación

Al estilo de Robert De Niro y Al Pacino en la cinta original, esta secuela busca reunir a dos grandes estrellas que nunca han coincidido en pantalla

Guardar
El director de Fuego contra fuego anunció dos libros que funcionarán como precuela y secuela de la aclamada película de acción.

La esperada secuela de Michael Mann, Heat 2, avanza con miras a comenzar producción en 2026 bajo el respaldo de Amazon MGM Studios y United Artists, según una fuente vinculada al desarrollo. El ambicioso proyecto recibió un incentivo de 37,2 millones de dólares otorgados por la Comisión de Cine de California para garantizar el rodaje en el estado. Los fans del cine criminal de alto voltaje han seguido con atención los rumores en torno al reparto, donde destacan dos nombres: Leonardo DiCaprio y Christian Bale, actores que nunca han compartido pantalla pero sí han colaborado con los mismos directores en proyectos de alta visibilidad. DiCaprio, protagonista de El lobo de Wall Street con Martin Scorsese y Origen con Christopher Nolan, y Bale, con papeles emblemáticos en El caballero oscuro (Nolan) y The fighter (David O. Russell), han coincidido en sus trayectorias al trabajar bajo la batuta de cineastas reconocidos, pero hasta la fecha no han coincidido en un mismo set. La posibilidad de verlos juntos ha reavivado el interés por esta continuación.

Según fuentes como Deadline y diversos insiders de Hollywood, Bale está siendo considerado seriamente para un papel protagónico, lo que marcaría su reencuentro profesional con Michael Mann tras Enemigos públicos en 2009, donde Bale encarnaba a un agente del FBI que perseguía a John Dillinger, interpretado por Johnny Depp. Actualmente, se espera el cierre de negociaciones tanto con Bale como con DiCaprio, cuyo interés en formar parte del reparto ha sido reportado ampliamente aunque sin confirmación definitiva. Bale, conocido por su versatilidad actoral y transformaciones físicas extremas, suma así otro posible proyecto destacado a una filmografía que incluye desde El maquinista hasta Vice, mientras DiCaprio permanece como uno de los intérpretes más prestigiosos de su generación.

La dirección de esta secuela corre nuevamente a cargo de Michael Mann, quien basa el libreto en la novela Heat 2, coescrita por él y Meg Gardiner, con éxito en listas de ventas tras su publicación en 2022. El libro fue concebido como cruce entre precuela y secuela, profundizando en los orígenes y desenlaces de los personajes centrales de la primera película desde diferentes líneas temporales, aunque los detalles sobre la adaptación cinematográfica permanecen en secreto. Al frente de la producción estarán Mann, Jerry Bruckheimer, Scott Stuber y Nick Nesbitt, mientras los laureados Eric Roth y Shane Salerno ejercerán como productores ejecutivos.

Christian Bale nunca ha coincidido
Christian Bale nunca ha coincidido con Lenoardo DiCaprio en una película

Los herederos de dos leyendas

El proyecto se enmarca en un contexto de gran expectativa por el legado de la película original, Heat, estrenada en 1995. En aquel filme, Al Pacino y Robert De Niro se enfrentaban como el detective Vincent Hanna y el ladrón Neil McCauley, respectivamente, protagonizando una de las confrontaciones más icónicas del cine moderno. Dirigida y escrita por Mann, la película lanzaba su acción en los límites de la ley y la ética en una reimaginación del thriller policial norteamericano. Su influencia se extendió más allá de la taquilla —donde recaudó 187 millones de dólares—, definiendo un estilo y un estándar dentro del género, especialmente gracias al realismo de sus secuencias y la complejidad psicológica de sus personajes.

La huella de Heat puede rastrearse en películas, series y videojuegos, y la célebre escena del tiroteo en el centro de Los Ángeles es constantemente analizada por críticos y cineastas por su intensidad coreográfica. El guion y la dirección de Mann ofrecieron un retrato de la ciudad y sus tensiones internas que trascendían las fórmulas habituales del cine policiaco, y llevaron a Pacino y De Niro a un enfrentamiento actoral que aún se menciona como un punto culminante de sus carreras.

En este contexto, la posibilidad de una secuela con figuras como Bale y DiCaprio —cuya colaboración hasta ahora solo ha coincidido en directores pero no en pantalla— añade una capa extra de expectación al regreso al universo narrativo de Heat. La producción mantiene hermetismo sobre la trama definitiva y el reparto, mientras crecen las especulaciones y el interés internacional por una secuela llamada a dejar huella en el cine contemporáneo.

Temas Relacionados

Christian BaleActoresLeonardo DiCaprioHeatHeat 2Michael MannCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un asesinato real sin resolverse durante 30 años se somete a un juicio ficticio en la nueva película de Jim Sheridan: “El cine tiene el poder de conseguir justicia”

Tras ser premiado en el Festival de Cine de Sevilla con el Giraldillo de Honor, el director irlandés prepara el estreno de ‘Recreación de un asesinato’, una película basada en el caso de Sophie Toscan du Plantier

Un asesinato real sin resolverse

Un western en el bar, una “caravana de mujeres” y una fiesta de tres días: el clásico de cine que salvó a un pequeño pueblo de Aragón de la despoblación

Hace 40 años, el municipio oscense de Plan protagonizó uno de los eventos más curiosos de la historia reciente en los pueblos de España

Un western en el bar,

Dos ‘influencers’ dejan en evidencia al Louvre colocando un cuadro suyo cerca de la Mona Lisa sin que la seguridad del museo se diera cuenta

Con la ayuda de una bolsa de la compra y varias piezas de Lego, Neal y Senne volvieron a exponer los problemas de vigilancia en la famosa institución

Dos ‘influencers’ dejan en evidencia

Nuria Roca responde a las críticas a Juan del Val y al Premio Planeta y da su opinión sobre la novela de su marido: “De todas las que ha escrito, es la mejor”

La mujer del reciente ganador del galardón ha hablado sobre ‘Vera. Una historia de amor’ y la ha comparado con el resto de sus libros

Nuria Roca responde a las

Uno de los compositores más famosos de Broadway analiza ‘LUX’ y da varias razones por las que cree que el disco de Rosalía “será eterno”: “Es el álbum de la década”

Andrey Lloyd Weber, responsable de algunos de los musicales más conocidos de las últimas décadas, ha enumerado algunas de las cuestiones que más le han llamado la atención del nuevo trabajo de la cantante

Uno de los compositores más
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Qué se sabe del ataque

Qué se sabe del ataque de Israel a militares españoles: la ONU lo califica de “grave violación” y Robles asegura que impactó a “cinco metros”

Un abuelo deshereda a su hija y sus nietos por “negarle los alimentos”, pero la Justicia dice que eso no ha quedado demostrado: vuelve a ser incluida en el testamento

La Justicia reconoce el derecho de una teleoperadora 24 horas de Cruz Roja a trabajar de lunes a viernes en horario de mañana hasta que su hija cumpla 12 años

Un túnel submarino para unir Europa y Marruecos a través de España: cuatro décadas de estudios y una inversión millonaria ante el reto técnico de cruzar el Estrecho de Gibraltar

La Armada invertirá 256.000 euros en un plan de marketing para que el buque escuela Elcano reclute a menores de 17 años y fomente la marca España

ECONOMÍA

Precio del aceite de oliva

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

El beneficio de la Seguridad Social que pocos conocen: permite sumar hasta tres años de cotización por pedir una excedencia

Cuántos dólares cuesta un euro hoy 18 de noviembre

Estudiar no sale a cuenta: los mayores de 65 años ingresan hasta un 50% más de renta que los jóvenes con carrera

La vivienda asequible corre peligro de extinción en España: solo 3 de cada 10 pisos cuestan menos de 150.000 euros

DEPORTES

El día que Turquía dejó

El día que Turquía dejó a España fuera del Mundial: ganaron gracias a la mano inocente de ‘il bambino’

Todo lo que tienes que saber sobre la participación de España en la Copa Davis: horarios, rivales y equipo

El exjugador Dani Benítez habla del error que destrozó su carrera: “Me metí una raya de cocaína creyendo que iba a estar mejor para ir a entrenar”

Luca Zidane aprovecha el viaje de su selección a Arabia Saudí para visitar La Meca antes comenzar la recuperación de su lesión

El FC Barcelona regresa al Camp Nou: el Ayuntamient ha dado autorización y el primer partido será ante el Athletic