John C. Reilly aconsejó a Leonardo DiCaprio que no hiciera ‘Titanic’: “Va de un barco que se hunde, a nadie le importa quién vaya dentro”

El actor John C. Reilly recomendó a Leonardo DiCaprio que no participase en 'Titanic' (Imagen Ilustrativa Infobae)

El actor John C. Reilly ha recordado que intentó convencer a Leonardo DiCaprio de que rechazara Titanic para protagonizar Boogie Nights, una decisión que habría alterado dos carreras y uno de los mayores éxitos comerciales del cine reciente. Las declaraciones han tenido lugar en el pódcast de Ted Danson Where Everybody Knows Your Name, donde sostuvo que la película de James Cameron era, en esencia, “sobre un barco que se hunde”.

DiCaprio acabó eligiendo Titanic, que recaudó 1.840 millones de dólares al final de su exhibición original y figura entre las cinco películas más taquilleras de todos los tiempos, mientras Boogie Nights terminó con Mark Wahlberg en el papel de Eddie Adams, también conocido como Dirk Diggler (un actor porno), y con Reilly en el reparto como Reed Rothchild.

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La anécdota sitúa el origen del episodio en la relación de Reilly con Paul Thomas Anderson, a quien describió como su “mejor amigo” y con quien, según ha contado al pódcast, llegó a estar “uña y carne” después de que el director le invitara a un taller del Sundance Institute. Antes de debutar en el largometraje con Hard Eight en 1996, Anderson había dirigido el falso documental The Dirk Diggler Story, germen de la posterior Boogie Nights de 1997.

Un intermediario que fracasó en su intento

Reilly explicó que la idea de esa película llevaba años madurando y que él quiso ayudar a Anderson durante el proceso de casting. El actor recordó que en aquel momento el tema del porno seguía considerándose tabú y que intérpretes, representantes y agentes evitaban implicarse en el proyecto; incluso el representante de Wahlberg le aconsejó: “No la hagas”.

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Antes de que Wahlberg recibiera la oferta, Anderson quería a DiCaprio para el papel principal, según ha contado Reilly. El actor conocía a DiCaprio desde el rodaje de ¿A quién ama Gibert Grape? en 1993, cuando, según su recuerdo, el futuro protagonista de Titanic tenía 17 años.

Imagen de '¿A quién ama Gilbert Grape?'

Reilly evocó así su propuesta a Anderson: “Dame el encargo, Paul. Conseguiré que este chico haga tu película. Le conozco desde que era un crío”. A partir de ahí, trató de usar esa relación previa para inclinar la balanza.

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Reilly le dijo: “Escucha, Leo, déjame decirte una cosa. Esa película, Titanic, va sobre un barco que se hunde. Todo el mundo sabe que el barco se hunde. A nadie le va a importar una mierda quién va en el barco”.

Boogie Nights, película que Leonardo DiCaprio rechazó (IMBD)

Ted Danson intervino con una broma: “Esto va sobre un pene que se levanta”. Reilly respondió reforzando su argumento a favor de Anderson: “Este tipo, este director, va a ser uno de los cineastas con más talento de los próximos años, y no deberías dejar pasar esta oportunidad”.

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Cómo DiCaprio se convirtió en estrella

Según el actor, DiCaprio estaba dividido porque sus agentes le aseguraban que Titanic iba a ser “una película muy grande”. Reilly insistió de nuevo: “Te lo estoy diciendo, hombre. Te lo estoy diciendo, no te daría un mal consejo. Va sobre un barco que se hunde”.

La apuesta de DiCaprio por la película de James Cameron terminó impulsando su imagen de galán y elevó su perfil internacional, catapultándolo al estatus de ídolo juvenil cuando tenía 22 años. Boogie Nights, por su parte, salió adelante con Wahlberg al frente de una historia ambientada en la edad de oro del cine porno de los años setenta.

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Tráiler de 'Una batalla tras otra', la nueva película de Leonardo DiCaprio

Reilly señaló también que, aunque DiCaprio no aceptó entonces el papel, ambos acabaron trabajando finalmente en Una batalla tras otra. El actor bromeó con ese desenlace: “Por fin ocurrió”. Y añadió: “Fue muy satisfactorio para mí... Fue como: ‘Por fin siguió mi consejo’. Ha tardado 25 años o algo así”, según ha relatado al pódcast.