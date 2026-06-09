La última película de Clint Eastwood como actor está disponible en Movistar Plus: un western sobre la redención “con una fotografía excepcional”

Clint Eastwood. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Parece que Clint Eastwood (San Francisco, 1939) está oficialmente fuera de los platós y los rodajes. Desde hace unas semanas, corre por los lares de internet que el actor de cintas tan conocidas como la Trilogía del dólar y cineasta de películas como Los puentes de Madison (1995), Mystic River (2003), Million Dollar Baby (2004) o Gran Torino (2008) está retirado. Eastwood ha cumplido 96 años este pasado 31 de mayo.

Sin embargo, por ahora no hay declaraciones oficiales de la estrella de Hollywood. Fue su hijo, el músico Kyle Eastwood, quien el invierno pasado hizo unas declaraciones en las que afirmaba que su padre se había retirado delante y detrás de la cámara. “Guardo muchos buenos recuerdos de haber trabajado con él. Ahora está jubilado, tiene 95 años”, dijo para France 3, quien ha colaborado en varias de sus cintas en la composición de las bandas sonoras. “Pero he tenido mucha suerte de poder trabajar con él en muchas películas. Fue una gran experiencia para mí”, añadió.

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De confirmarse y no volver a ver a Eastwood en la gran pantalla, Jurado nº 2, estrenada en 2024, sería su última película como director. Sin embargo, para encontrar su despedida como actor hay que retroceder tres años más, hasta 2021, cuando protagonizó Cry Macho, un western que está disponible en Movistar Plus.

Una historia “lenta y dulce” disponible en Movistar Plus

Dirigida e interpretada por el propio Eastwood, la película adapta la novela homónima de Nathan Nash publicada en 1975. En ella da vida a Mike Milo, una antigua estrella del rodeo que acepta el encargo de su antiguo jefe de viajar a México para recoger a su hijo adolescente y llevarlo de vuelta a Texas.

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Clint Eastwood en 'Cry Macho', su última película como actor y director hasta la fecha

Durante el trayecto, Mike establece una estrecha relación con Rafo (Eduardo Minett), un joven que sobrevive entre peleas de gallos junto a su inseparable gallo Macho. A medida que avanzan hacia la frontera, ambos comparten más allá de un trayecto en una camioneta. Entre ellas, conversaciones sobre el significado de la masculinidad, uno de los temas centrales de la película.

La película fue rodada principalmente en Nuevo México durante 2020 en medio de la pandemia del coronavirus. Su fotografía, obra de Ben Davis, fue uno de los aspectos más destacados por la crítica. Como definió el crítico Peter Bell, de Vague Visages, “Cry Macho es una historia lenta y dulce con una fotografía excepcional que deja a los espectadores con la melancolía de una puesta de sol, pero no es una película que uno deba apresurarse a ver".

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Como reveló en una entrevista para Muscle & Fitness, este enfoque comenzó desde la adolescencia, cuando trabajaba en labores manuales como cargador de heno y leñador.

Con su debut en la interpretación en 1955, la carrera Eastwood ha avanzado hasta hoy ser uno de los cineastas más importantes del siglo XX y XXI. Pasó de convertirse en una estrella mundial gracias a los westerns de Sergio Leone para consolidarse como uno de los directores más respetados de Hollywood con títulos como Sin perdón y Million Dollar Baby, películas que le valieron los Óscar a mejor director y mejor película. Entre medias dejó algunas de las obras más reconocidas del cine estadounidense contemporáneo, como Mystic River, Cartas desde Iwo Jima, Gran Torino o El francotirador.