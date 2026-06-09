España Cultura

La última película de Clint Eastwood como actor está disponible en Movistar Plus: un western sobre la redención “con una fotografía excepcional”

La película de 2021 es su último papel como actor, después de que su hijo confirmara que el cineasta está retirado a sus 96 años

Guardar
Google icon
Clint Eastwood. (REUTERS/Mario Anzuoni)
Clint Eastwood. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Parece que Clint Eastwood (San Francisco, 1939) está oficialmente fuera de los platós y los rodajes. Desde hace unas semanas, corre por los lares de internet que el actor de cintas tan conocidas como la Trilogía del dólar y cineasta de películas como Los puentes de Madison (1995), Mystic River (2003), Million Dollar Baby (2004) o Gran Torino (2008) está retirado. Eastwood ha cumplido 96 años este pasado 31 de mayo.

Sin embargo, por ahora no hay declaraciones oficiales de la estrella de Hollywood. Fue su hijo, el músico Kyle Eastwood, quien el invierno pasado hizo unas declaraciones en las que afirmaba que su padre se había retirado delante y detrás de la cámara. “Guardo muchos buenos recuerdos de haber trabajado con él. Ahora está jubilado, tiene 95 años”, dijo para France 3, quien ha colaborado en varias de sus cintas en la composición de las bandas sonoras. “Pero he tenido mucha suerte de poder trabajar con él en muchas películas. Fue una gran experiencia para mí”, añadió.

PUBLICIDAD

De confirmarse y no volver a ver a Eastwood en la gran pantalla, Jurado nº 2, estrenada en 2024, sería su última película como director. Sin embargo, para encontrar su despedida como actor hay que retroceder tres años más, hasta 2021, cuando protagonizó Cry Macho, un western que está disponible en Movistar Plus.

Una historia “lenta y dulce” disponible en Movistar Plus

Dirigida e interpretada por el propio Eastwood, la película adapta la novela homónima de Nathan Nash publicada en 1975. En ella da vida a Mike Milo, una antigua estrella del rodeo que acepta el encargo de su antiguo jefe de viajar a México para recoger a su hijo adolescente y llevarlo de vuelta a Texas.

PUBLICIDAD

Clint Eastwood en 'Cry Macho', su última película como actor y director hasta la fecha
Clint Eastwood en 'Cry Macho', su última película como actor y director hasta la fecha

Durante el trayecto, Mike establece una estrecha relación con Rafo (Eduardo Minett), un joven que sobrevive entre peleas de gallos junto a su inseparable gallo Macho. A medida que avanzan hacia la frontera, ambos comparten más allá de un trayecto en una camioneta. Entre ellas, conversaciones sobre el significado de la masculinidad, uno de los temas centrales de la película.

La película fue rodada principalmente en Nuevo México durante 2020 en medio de la pandemia del coronavirus. Su fotografía, obra de Ben Davis, fue uno de los aspectos más destacados por la crítica. Como definió el crítico Peter Bell, de Vague Visages, “Cry Macho es una historia lenta y dulce con una fotografía excepcional que deja a los espectadores con la melancolía de una puesta de sol, pero no es una película que uno deba apresurarse a ver".

Como reveló en una entrevista para Muscle & Fitness, este enfoque comenzó desde la adolescencia, cuando trabajaba en labores manuales como cargador de heno y leñador.

Con su debut en la interpretación en 1955, la carrera Eastwood ha avanzado hasta hoy ser uno de los cineastas más importantes del siglo XX y XXI. Pasó de convertirse en una estrella mundial gracias a los westerns de Sergio Leone para consolidarse como uno de los directores más respetados de Hollywood con títulos como Sin perdón y Million Dollar Baby, películas que le valieron los Óscar a mejor director y mejor película. Entre medias dejó algunas de las obras más reconocidas del cine estadounidense contemporáneo, como Mystic River, Cartas desde Iwo Jima, Gran Torino o El francotirador.

Temas Relacionados

Clint EastwoodCine EspañaCineMovistar PlusEspaña-CulturaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ronaldinho reúne a un “equipo de estrellas” en ‘CAMISA 10′, su álbum debut en el que colaboran Pitbull, Juan Magán y Kiko Rivera: “La música siempre ha sido parte de mi vida”

El brasileño exjugador del Barça debuta con un álbum de 60 canciones y colaboradores de 18 países a pocos días del inicio del Mundial

Ronaldinho reúne a un “equipo de estrellas” en ‘CAMISA 10′, su álbum debut en el que colaboran Pitbull, Juan Magán y Kiko Rivera: “La música siempre ha sido parte de mi vida”

Es una obra maestra del thriller contemporáneo y son los últimos días para verla en Netflix: La película con uno de los finales más impactantes de la historia

Se despide de la plataforma uno de los títulos más emblemáticos del género policiaco actual, protagonizado por una de las estrellas más grandes de Hollywood

Es una obra maestra del thriller contemporáneo y son los últimos días para verla en Netflix: La película con uno de los finales más impactantes de la historia

Hugh Jackman se convertirá en el icónico pirata Long John Silver en la próxima película de Ridley Scott

El actor australiano se pondrá por primera vez a las órdenes del director de ‘Gladiator’ en esta película de piratas

Hugh Jackman se convertirá en el icónico pirata Long John Silver en la próxima película de Ridley Scott

Pedro Almodóvar regresa a la ficción con su primera novela: así será ‘El hombre que solo escribía en los aviones’

Tras firmar un libro de relatos en 2023, el cineasta se embarca en una aventura literaria a través de un personaje que aprende a escribir en los viajes

Pedro Almodóvar regresa a la ficción con su primera novela: así será ‘El hombre que solo escribía en los aviones’

La película que habla sobre los robos de piezas de arte en clave de comedia: cómo tener un Caravaggio en casa se convierte en símbolo de poder cuestionable

Presentamos un clip en exclusiva de ‘Cada día nace un listo’, en el que Arantxa Echevarria habla sobre el privilegio a través de la posesión de objetos de incalculable valor

La película que habla sobre los robos de piezas de arte en clave de comedia: cómo tener un Caravaggio en casa se convierte en símbolo de poder cuestionable
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La UCO entra en el Ministerio de Justicia por orden del juez del ‘caso Leire Díez’ para recabar información sobre la nacionalización de un ex alto cargo chavista

La UCO entra en el Ministerio de Justicia por orden del juez del ‘caso Leire Díez’ para recabar información sobre la nacionalización de un ex alto cargo chavista

La Guardia Civil traslada una narcolancha que quedó varada en una playa de Cádiz mientras huía de una patrullera

Así es el ‘Amazon’ religioso fundado por dos amigos italianos: de hostias para celiacos por 3 euros a copas litúrgicas de 34.000 euros

El PP acusa al PSOE de usar al papa de “escudo humano” frente a los casos de corrupción: “Me parece entre patético y penoso”

Villarejo asegura que su aparición en el caso Leire es un “montaje para destruirle” y que las “cloacas” le persiguen desde 2018

ECONOMÍA

Qué es el sistema ‘bonus-malus’: la propuesta de Fedea para premiar a las empresas estables y penalizar la rotación laboral

Qué es el sistema ‘bonus-malus’: la propuesta de Fedea para premiar a las empresas estables y penalizar la rotación laboral

Así es el ‘Amazon’ religioso fundado por dos amigos italianos: de hostias para celiacos por 3 euros a copas litúrgicas de 34.000 euros

Adelantar la jubilación dos años puede reducir un 13% la pensión aunque hayas trabajado más de 44 años

Los jubilados que vuelvan a trabajar podrán cobrar hasta un 25% más de pensión compatible desde agosto

Hacer exámenes, pasear o cenar con amigos: qué se puede hacer y qué no durante una baja laboral

DEPORTES

Ronaldinho reúne a un “equipo de estrellas” en ‘CAMISA 10′, su álbum debut en el que colaboran Pitbull, Juan Magán y Kiko Rivera: “La música siempre ha sido parte de mi vida”

Ronaldinho reúne a un “equipo de estrellas” en ‘CAMISA 10′, su álbum debut en el que colaboran Pitbull, Juan Magán y Kiko Rivera: “La música siempre ha sido parte de mi vida”

España vence cómodamente a Perú por 1-3 en el último ensayo antes del debut en el Mundial

Viajó a Ámsterdam para casarse, le robaron el pasaporte y no llegó a tiempo a los primeros días de concentración de Arabia en el Mundial 2026

La selección de Suiza y el problema con una plaga de serpientes venenosas en su campo de entrenamiento para el Mundial 2026

Lamine Yamal confiesa por qué lleva siempre un vendaje en la muñeca