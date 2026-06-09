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El papa León XVI se reunió con Bad Bunny en el Bernabéu durante su visita a Madrid

Según fuentes del Vaticano, el pontífice y el artista puertorriqueño se conocieron anoche en la casa del Real Madrid

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El papa León XIV y Bad Bunny.
El papa León XIV y Bad Bunny.

Madrid no para de vivir experiencias religiosas. Bad Bunny aterrizó en España hace casi tres semanas para arrancar las primeras de las 12 fechas que el puertorriqueño da en nuestro país con motivo de su gira Debí Tirar Más Fotos, diez de ellas en la capital. Por otro lado, el papa León XVI llegó a Madrid este sábado. No han sido pocos los que se han preguntado durante estos días sí el pontífice y Benito coincidirían.

Según fuentes del Vaticano, el papa y Bad Bunny se conocieron la noche de este lunes en Madrid en una audiencia privada en el estadio Santiago Bernabéu, donde León XIV fue recibido por una gran hornada de artistas en un concierto multitudinario. Fruto de una de las noches de descanso del artista, que ha dado ya seis conciertos en el Riyadh Air Metropolitano, y de la última noche del pontífice en la capital antes de partir a Barcelona, ambos quisieron conocerse.

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Como ha apuntado el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, se trató de un encuentro privado, del que no hay ni vídeos ni fotos por el momento, aunque según RTVE, el artista y el Papa se tomaron varias fotos con teléfonos móviles aunque solo hay una oficial realizada por la comitiva papal, la cual no ha visto aún la luz.

Como ha podido saber el medio citado, hace varias semanas el equipo del artista contactó con la Conferencia Episcopal para cuadrar un encuentro entre el artista y el papa. Incluso, apuntan, se planteó que participara en la misa que tuvo lugar este domingo en la Plaza de Cibeles y en la que asistieron más de millón de personas.

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El cardenal arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José Cobo, no descarta que se pueda producir algún tipo de encuentro entre el Papa León XIV y Bad Bunny durante la visita del Pontífice a España, del 6 al 12 de junio, fechas en las que el artista de Puerto Rico tiene programados diez conciertos en Madrid.

El Santo Padre ya hizo mención a esto a su llegada a Madrid. “Si se enfrentan a la pregunta de si quieren ver a Bad Bunny o si quieren ver al Papa, creo que muchos irán a ver a Bad Bunny, pero creo que también habrá unos cuantos aquí para ver al Papa y eso dice algo”, apuntó Robert Prevost, el nombre de pilar del pontífice, al ser preguntado por el corresponsal de la CNN en el Vaticano, Christopher Lamb.

De la misma manera, el arzobispo de Madrid, José Cobo, también apuntó a que se podían “crear puentes”. “Yo creo que en cuanto él se entere de que está, si quiere hablar con el Papa seguro que le recibe. No serían cosas antagónicas”, apuntó.

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