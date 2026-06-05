Rigoberta Bandini consigue que las perras de Madrid dejen sus móviles y vibren en un concierto con embarazo incluido y un mensaje al papa: “Me haría ilusión...”

Primer concierto de Rigoberta Bandini en las Noches del Botánico, en Madrid. (Montaje Infobae con imágenes propias y de EFE)

En la era de TikTok, ya no hace falta asistir a un concierto para conocer la setlist y cada detalle del show. Da igual si no grabamos nuestra canción favorita. Puedes jugártela. Otros lo harán por ti y al día siguiente te hartarás de verla en stories y reels (once largos días vamos a estar vídeos de conocidos cantando que si te quieres divertir tienes que ir un verano a NuevaYol...). No es este, no obstante, el ambiente que se respiró este jueves en las Noches del Botánico de Madrid.

Rigoberta Bandini inauguró este festival veraniego y consiguió que las perras que había en el recinto —desde niños y niñas en familia a grupos de señoras mayores— no vivieran sus canciones a través de una pantalla y se dedicaran a disfrutarlas y dejarse llevar por la energía del momento. (No fue así en todas, que cuando suena Ay Mama es inevitable sacar el móvil -y las tetas- para inmortalizar una experiencia emocional que luego acabará en redes sociales).

PUBLICIDAD

Pero, a diferencia de lo que suele ser habitual, esta no era la preocupación mayoritaria de los 4.000 asistentes que acudieron a esta primera noche de tres que va a estar la cantante catalana en la capital. Desde la última fila, entre árboles, apenas se apreciaba la contaminación lumínica típica de los móviles, sino a un público disfrutando de un jueves distinto, especial, en compañía de amigos y que, aunque no conociera bien las canciones del último disco, en el momento en el que sonó In Spain we call it Soledad se vino arriba. La grada vibró. El dúo Paula-Memé, nombre artístico de Belen Bareyns, prima, corista y bailarina, la hizo vibrar. “Memé, te queremos”, se leía en algunas pancartas de las primeras filas.

La artista Rigoberta Bandini durante su concierto en las Noches del Botánico, a 4 de junio de 2026, en Madrid. (Ricardo Rubio / Europa Press)

Y es que, tras un 2025 de llenar arenas, 2026 está siendo más pequeño y festivalero para el grupo, y ahí radica la magia de un concierto que logró alcanzar tal punto de intimidad y cercanía que Paula Ribó llegó a explicar que “no estaba sola haciendo el show” y que necesitaba contar el porqué para poder “ahogarse tranquila”. Está embarazada de su segundo hijo y lo confesó justo antes de cantar Kaiman para recordar que a partir de ahora, “y más que nunca”, hay que decirle lo guapa que está. (Dime si estoy guapa, y si lo hago bien, dime si te gusto o si soy solo un fake...)

PUBLICIDAD

Temas pausados, uno inédito y otro nunca tocado en directo

De hecho, se dio hasta el lujo de tocar varios temas relajados. “No es un festival normal que tenga que ir rápido, así que dejadme cantar otra así un poco tranquila”, pidió justo después de tocar una canción inédita, otra que nunca había cantado en directo -Abraxas- y Cançó de primavera, su primer tema íntegro en catalán. “No os preocupéis, que lo vais a entender”, dijo, y el público aplaudió.

La cantante y compositora Rigoberta Bandini durante el concierto que ofrece este jueves en Madrid, dentro de la programación de las Noches del Botánico. (EFE/Juanjo Martín)

Si su gira Jesucrista Superstar ha sido puro teatro y hemos visto a Paula disfrazada y con pelucas, en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid fue muy distinto. Apareció en el escenario diez minutos tarde y con una sudadera negra. Su primer tema fue JAJAJA, seguido de CXT (Club Xavalas Tristes), canción dedicada a su comunidad de mujeres, a su vulnerabilidad y la de todas ellas.

PUBLICIDAD

Sonaron los clásicos, como Perra (en el que se echó de menos el rap de Memé y ver a la banda bailando a cuatro patas); Too many drugs, el primer tema que publicó el grupo en febrero de 2020 (en el que también faltó el clásico -y absurdo- grito de Esteban Navarro de “a qui li agraden les verdures” seguido de la versión más maquinera y divertida de esta canción); y, cómo no, Ay mama, que recibió una ovación de cinco minutos y que estuvo cargada de emoción, ya que en ese momento el público ya sabía que Paula y Esteban esperaban su segundo hijo. ("Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza con ganas de llorar, pero con fortaleza...“)

La cantante y compositora Rigoberta Bandini durante el concierto que ofrece este jueves en Madrid, dentro de la programación de las Noches del Botánico. (EFE/Juanjo Martín)

Fiesta se merece una mención especial. En primer lugar, porque es una canción que Rigoberta compuso durante su primer embarazo y que representa cómo fueron aquellos nueve meses (“Tú nacerás en un presente en el que el mundo es un regalo...“). Pero también porque este tema le recuerda a su primer concierto en Madrid en el Teatro Reina Victoria, el 23 de enero de 2020. “Recuerdo que me agotasteis las entradas. No doy por hecho el sold out y me siento muy agradecida”, dijo también en referencia a los tres días en los que va a llenar el recinto. “Yo hago canciones y vosotras estáis y todo tiene sentido”, aseguró.

PUBLICIDAD

“No doy por hecho el ‘sold out’ y me siento muy agradecida”

La canción de su último disco -Jesucrista Superstar- que más revolucionó al público fue Pamela Anderson. Quizá por la gran mayoría de mujeres que había y porque “Pamela Anderson somos todas”. Pero también tuvo una bonita acogida Aprenderás, compuesta junto a la madrileña Carmen Lancho, que subió al escenario y nos recordó que podemos llorar y enfadarnos, pero que, ya que lo hacemos, moneticemos la herida.

Mensaje al papa: “A ver si le llega ‘Jesucrista’”

Rigoberta Bandini forma parte de las artistas que hablan abiertamente de su fe, como lo hace Rosalía. De hecho, el outfit de sus primeros conciertos era el uniforme del colegio de monjas en el que creció. Por eso, y aprovechando la visita del papa León XIV a la capital, donde ambos coinciden, ha querido mandar un mensaje para el pontífice: “Ya que está el Papa, a ver si le llega Jesucrista, me haría ilusión. Además, él tiene familia en Perú, ¿no? O bueno, ha vivido en Perú mucho tiempo, que yo lo he investigado. Que no me hable en inglés el papa, que me da mucho palo", señaló la artista entre risas.

PUBLICIDAD

Y de lo católico pasamos a Amore, amore, amore, un tema con el que el público se rio como si fuera la primera vez que lo escuchaba. Y aunque en esta canción Rigoberta nos dice que ningún hombre merece tanto la pena como para llorar por él y que la mejor terapia es una fiesta, la mejor terapia es sin duda reírse de uno mismo. Berta Gratacòs, bailarina y cantante, bajó a hablar con el público de sus traumas y problemas y, aunque al principio parecía que nadie se animaba, Elena nos dio una lección: “Estoy en plena menopausia. Siempre me ha encantado el sexo pero yo ahora estoy muerta de cansancio”. A su alrededor, un grupo de señoras la apoyaban.