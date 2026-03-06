Denzel Washington vuelve al Imperio Romano: el actor dará vida al general Aníbal Barca en una nueva película

Denzel Washington en 'Gladiator II'

El regreso de Denzel Washington al cine histórico se confirma con el anuncio de su papel protagonista en una ambiciosa producción de Netflix centrada en la figura de Aníbal Barca, el legendario general cartaginés. El proyecto, que se anunció inicialmente en 2023, había quedado suspendido debido a la huelga de guionistas y actores que paralizó la industria en Hollywood durante ese año. Ahora, con la reactivación de la producción, la expectativa en torno a la película vuelve a crecer gracias al peso de sus protagonistas y equipo creativo.

El actor estadounidense, reconocido por su versatilidad y galardonado en dos ocasiones con el Premio Oscar, sumará un nuevo reto a su carrera al interpretar a uno de los líderes militares más célebres de la Antigüedad. Washington, que ha encarnado desde personajes históricos hasta figuras de ficción complejas, asumirá el papel de Aníbal Barca, el general cartaginés que desafió al poder de Roma y se convirtió en uno de los estrategas más estudiados de la historia militar.

La elección de Washington aporta al proyecto una proyección internacional y garantiza un enfoque interpretativo de alto nivel. El actor ha trabajado previamente con el director Antoine Fuqua, con quien ha compartido éxitos como Training Day y la saga The Equalizer. La solidez de esta colaboración previa refuerza el atractivo de la nueva película y anticipa una visión potente del personaje de Aníbal. En respuesta a la pregunta sobre quién dará vida a este personaje histórico, la producción de Netflix confirma que Denzel Washington encabezará el elenco, sumando así una nueva faceta a su trayectoria de papeles memorables en la gran pantalla.

Aníbal Barca cruza los Alpes con sus famosos elefantes

Contexto histórico y figura de Aníbal Barca

Aníbal Barca (247 a.C.–183 a.C.) es recordado como uno de los mayores estrategas militares de todos los tiempos. Nacido en Cartago, ciudad situada en la actual Túnez, fue hijo del general Amílcar Barca y desde joven estuvo involucrado en las campañas militares de su pueblo. Su nombre está ligado de forma inseparable a la Segunda Guerra Púnica, el conflicto que enfrentó a Cartago y la República Romana a finales del siglo III a.C.

El episodio más recordado de su vida es la travesía de los Alpes con un ejército que incluía elefantes, una maniobra considerada una hazaña logística y militar sin precedentes. Su campaña en Italia puso en jaque a Roma durante años, consiguiendo victorias como la batalla de Cannas, y marcó un antes y un después en la historia bélica de Occidente. Aunque Cartago no logró finalmente imponerse, la figura de Aníbal se consolidó como símbolo de ingenio, determinación y resistencia frente a un adversario superior.

La película sobre Aníbal Barca fue anunciada por Netflix en 2023, generando una gran expectativa por el enfoque épico y la magnitud de la producción. Sin embargo, pocos meses después, el avance del proyecto se detuvo como consecuencia de la huelga de guionistas y actores en Hollywood, que afectó a buena parte de la industria audiovisual internacional. Esta paralización obligó a posponer todas las fases de desarrollo, incluyendo la escritura del guion, la preproducción y la selección final del reparto. Tras la resolución del conflicto laboral, Netflix y el equipo creativo reactivaron la superproducción, que retomará su cronograma en junio de 2026 con el inicio de la filmación.

El filme será dirigido por Antoine Fuqua, colaborador habitual de Washington, y contará con guion de John Logan, tres veces nominado al Oscar por títulos como Gladiator, El aviador y Hugo. La fotografía estará a cargo de Robert Richardson, reconocido por su trabajo en Once Upon a Time in Hollywood y Malditos bastardos. Tanto Washington como Fuqua producirán la película a través de la compañía Hill District Media, en el marco de un acuerdo de colaboración con Netflix. La historia abordará la guerra de Aníbal contra Roma y su célebre marcha con elefantes a través de los Alpes, aportando una nueva mirada cinematográfica a uno de los episodios más fascinantes de la Antigüedad.