Marjane Satrapi, escritora y activista, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades

La célebre escritora, historietista y directora de origen iraní, Marjane Satrapi, ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2024.

Así lo ha anunciado el jurado de esta edición y presidido por Víctor García de la Concha e integrado por Rosa María Calaf, Luis María Ansón, Concepción Cascajosa (la nueva presidenta interina de RTVE), Irene Cano, Gabriela Cañas Pita de la Vega, Álex Grijelmo, Estrella de Diego, Adela Cortina, Miguel Falomir, Taciana Fisac Badell, Alma Guillermoprieto, Catalina Luca de Tena, Ángel Liso Tejada, Miquel Ángel Oliver Fernández, Enrique Pascual Pons, Carmen Riera, Diana Sorensen y Óscar Loureda en función de secretario.

La candidatura de Satrapi había sido propuesta por María Sheila Cremaschi, directora del Hay Festival of Literature and Arts en España, entidad galardonada con este mismo galardón en 2020.

La artista y creadora se ha caracterizado siempre por su activismo y feminismo en contra de los regímenes autoritarios. Sus progenitores la enviaron a Viena para que estudiase fuera del extremismo de la Revolución de 1979 y, aunque más tarde regresó a Teherán para estudiar Bellas Artes, terminó estableciéndose definitivamente en Francia.

Reconocimiento internacional gracias a ‘Persépolis’

“Persépolis” de Marjane Satrapi (Infobae)

En el año 2000 publicó la novela gráfica Persépolis, considerada con una de las obras maestras dentro del cómic contemporáneo y que suponía un retrato autobiográfico alrededor de su infancia y adolescencia en Irán. Más tarde, ella misma la adaptaría al cine, en una película de animación considerada como un clásico de culto, además de ganar numerosos galardones.

A partir de ese momento, alternó la escritura, el dibujo y el cine, dirigiendo películas como Pollo con ciruelas (repleta de imaginación expresiva e inscrita dentro del realismo mágico), la ‘road-movie’ The Gang of the Jotas (protagonizada por ella misma), la surrealista The Voices, con Ryan Reynolds o el ‘biopic’ sobre Marie Curie con Rosamund Pike.

En su última película, Paradís Paris, todavía no estrenada en nuestro país, participan los españoles Rossy de Palma y Eduardo Noriega.

Nuevo cómic de culto sobre la revolución del velo

‘Mujer Vida Libertad’, de Marjane Satrapi

Como editora el año pasado publicó un volumen colectivo de no ficción titulado Mujer Vida Libertad, que conmemoraba el inicio de la revolución del velo en Irán tras el asesinato por parte de la policía religiosa islámica de Mahsa Amini, mujer de origen kurdo torturada hasta la muerte por no usar la hiyad correctamente, hecho que provocó protestas en todo el país y generando un movimiento feminista sin precedentes.

Los Premios Princesa de Asturias están destinados , a galardonar «la labor científica, técnica, cultural, social y humanitaria realizada por personas, instituciones, grupos de personas o de instituciones en el ámbito internacional».

Conforme a estos principios, el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades tiene por motivo “la labor de cultivo y perfeccionamiento de las ciencias y disciplinas consideradas como actividades humanísticas y de lo relacionado con los medios de comunicación social en todas sus expresiones”.

En esta edición concurría al galardón de Comunicación y Humanidades un total de 47 candidaturas de 15 nacionalidades. Este ha sido el segundo de los ocho premios que se conceden este años, el primero fue al cantante y compositor Joan Manuel Serrat.