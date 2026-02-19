La familia de Virginia Giuffre se pronuncia sobre la detención del expríncipe Andrés: “Nadie está por encima de la ley, ni siquiera la realeza”

Virginia Giuffre en una entrevista para la BBC

El arresto del expríncipe Andrés bajo sospecha de mala conducta en un cargo público ha provocado un pronunciamiento inmediato por parte de los hermanos de Virginia Giuffre, la primera mujer en acusarle de tráfico sexual. En el comunicado, remitido a The Guardian, la familia ha destacado la importancia del suceso al afirmar que, con la detención de Andrés, queda demostrado que “nadie está por encima de la ley, ni siquiera la realeza”.

El jueves varios coches de la policía, junto a agentes vestidos de civil, han acudido a la residencia de Andrés en Sandringham para detenerle. Posteriormente, la policía del Valle del Támesis ha explicado en un comunicado que la detención se ha producido después de una “evaluación exhaustiva” de los hechos y las pruebas recopiladas. Los familiares de Virginia han celebrado el avance en el caso, aunque no lo hayan detenido concretamente por el caso de Giuffre, transmitiendo que “por fin, hoy nuestros corazones rotos se han alegrado con la noticia”.

Las pesquisas policiales derivan de las acusaciones que en su momento realizó Virginia Giuffre. La fallecida, quien se quitó la vida el pasado abril, denunció a finales de 2014 haber sido víctima de tráfico sexual por parte de Jeffrey Epstein, así como de abuso sexual por parte de Andrés en al menos tres ocasiones en 2001, cuando tenía 17 años, según ha recordado la familia en su comunicado publicado por The Guardian.

Las autoridades de Reino Unido han detenido este jueves al expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor en su casa de Sandringham, en el marco de las investigaciones por sus lazos con el fallecido empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. (Fuente: Royal Family/Netflix)

El comunicado de la familia de Virginia Giuffre

En nombre de su hermana, los hermanos de Giuffre han querido manifestar también su reconocimiento a la policía británica por la investigación desarrollada y la detención practicada. “Él nunca fue un príncipe. Para todos los supervivientes, Virginia lo hizo por vosotros”, han añadido en el texto remitido a The Guardian.

La figura de Andrés Mountbatten-Windsor ha cobrado especial protagonismo en varios documentos del caso Epstein desclasificados en los últimos tiempos. Si bien en un primer momento solo existía el testimonio directo de Virginia Giuffre, en febrero de este año una segunda mujer, cuya identidad permanece reservada, también ha presentado acusaciones contra el hermano del rey Carlos III.

Brad Edwards, el abogado que representa a esta segunda denunciante, ha asegurado a BBC que su clienta fue enviada en 2010, con poco más de 20 años, al Reino Unido para mantener relaciones sexuales con Andrés en el entorno del castillo de Windsor.

Ghislane Maxwell junto al príncipe Andrés y Virginia Giuffre, víctima de Epstein (Heute.at)

La pérdida de los títulos de Andrés de Inglaterra

La familia Giuffre ya se había manifestado previamente en octubre, tras la decisión de privar a Andrés de sus títulos nobiliarios. Entonces afirmaron: “Ella estaría tan orgullosa. Él ya es solamente Andrés. Ya no es un príncipe”, en alusión directa a la repercusión de las acciones judiciales impulsadas por su hermana.

Andrés de Inglaterra pierde sus títulos (Europa Press)

En aquella ocasión, Sky Roberts, hermano de Virginia Giuffre, reaccionó emocionado a la noticia de que el Palacio de Buckingham iniciaba el proceso para despojar a Andrés del tratamiento de príncipe. Roberts expresó ante los medios la satisfacción de la familia ante lo que calificó como “un momento sin precedentes en la historia”. En sus palabras, “Virginia está celebrando desde el cielo ahora mismo. Diciendo ‘lo logré’. Esta chica normal, de una familia normal, ha derrumbado a un príncipe. Estamos tan orgullosos de ella. Este es un momento sin precedentes en la historia”.