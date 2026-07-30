España
Agregar Infobae enGoogle

Electrodomésticos que no debes combinar en un mismo ladrón: una sobrecarga eléctrica puede provocar un incendio

Enchufar varios electrodomésticos en una regleta es una práctica extendida en los hogares, pero no todos los aparatos son compatibles y la combinación de varios de alto consumo puede sobrecargar el sistema y provocar averías o incendios

Regleta blanca en el suelo con numerosos cargadores y enchufes conectados
Varios enchufes conectados a una regleta en el suelo muestran una posible sobrecarga eléctrica doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Como cada vez hay más dispositivos eléctricos y electrónicos en los hogares, también han ganado en presencia las regletas. Por lo menos una detrás de la tele, igual otra en la cocina. Si hay que enchufar muchas cosas y lo que no hay es enchufes: regleta. Estos aparatos permiten conectar varios dispositivos a una única toma de corriente. Es práctico, pero implica ciertos riesgos cuando no se utiliza de forma adecuada, pudiendo ocasionar problemas serios, sobre todo si se conectan simultáneamente electrodomésticos de alto consumo energético.

Cuando se enchufan demasiados dispositivos, la regleta puede sobrecargarse. En ese caso, los cables y los componentes internos pueden alcanzar temperaturas elevadas. Si el calentamiento es excesivo y no se toman las medidas necesarias, existe la posibilidad de que se produzca un incendio.

PUBLICIDAD

ILUSTRACIÓN - Las regletas de enchufes con interruptor son prácticas para desconectar rápidamente varios aparatos de la red eléctrica. Foto: Andrea Warnecke/dpa
ILUSTRACIÓN - Las regletas de enchufes con interruptor son prácticas para desconectar rápidamente varios aparatos de la red eléctrica. Foto: Andrea Warnecke/dpa

Enchufar varios aparatos de alto consumo en la misma regleta puede provocar un cortocircuito o un incendio

La plancha y el aire acondicionado destacan por su elevado consumo. Una plancha puede necesitar entre 1.000 y 3.000 vatios, según el modelo. Esta demanda de energía puede suponer una carga excesiva para las regletas domésticas, especialmente si no están diseñadas para soportar tanta potencia. El aire acondicionado, por su parte, tampoco es un aparato de bajo consumo. Los modelos pequeños suelen requerir entre 1.500 y 2.000 vatios, y los más grandes pueden superar los 4.000 vatios. Si ambos aparatos se enchufan en la misma regleta, la suma de sus necesidades energéticas puede sobrepasar la capacidad tanto del propio dispositivo como del circuito eléctrico de la vivienda, lo que favorece el sobrecalentamiento y eleva el riesgo de incendio.

Con la tostadora pasa lo mismo. Sus resistencias alcanzan temperaturas elevadas en muy poco tiempo, y su potencia ronda los 1.400 vatios, por lo que enchufar la tostadora a una regleta o un alargador, especialmente si ya hay más cosas enchufadas, incrementa la probabilidad de sobrecalentamiento. Si los cables no soportan la demanda, puede producirse un cortocircuito. También sucede con hervidores eléctricos, que suelen consumir cerca de 3.000 vatios (una cifra que igualan muchos calefactores eléctricos). Si se conectan varios equipos de alta potencia en una sola regleta, la sobrecarga está prácticamente asegurada, ya que los sistemas eléctricos domésticos no están preparado para gestionar tanta energía al mismo tiempo.

PUBLICIDAD

La mayoría de las regletas admite una carga máxima de 2.500 vatios. Conectar, por ejemplo, una plancha y un aire acondicionado juntos supera este límite con holgura, lo que genera una demanda excesiva que el circuito no es capaz de sostener. El resultado es un sobrecalentamiento que incrementa la posibilidad de incendio de forma considerable.

El calentamiento excesivo no solo puede generar un incendio, sino también afectar negativamente a los electrodomésticos conectados: el uso continuado en estas condiciones puede reducir la vida útil de los aparatos. Por todo ello, resulta fundamental conocer tanto la potencia máxima que soporta la regleta como la potencia de cada dispositivo que se desea enchufar. Consultar estos datos antes de utilizar varios electrodomésticos a la vez en una misma regleta ayuda a prevenir problemas mayores y a mantener la seguridad en el hogar.

Temas Relacionados

IncendioElectrodomésticosSistema ElectricoEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo hacer palitos de hojaldre rellenos con mermelada de fresa: una receta fácil de elaborar en menos de 30 minutos

Un postre crujiente ideal para preparar en casa y sorprender en la mesa

Cómo hacer palitos de hojaldre rellenos con mermelada de fresa: una receta fácil de elaborar en menos de 30 minutos

El príncipe Harry, Elton John y Elizabeth Hurley se enfrentan a pagar más de 20 millones de euros al ‘Daily Mail’

Después de once semanas de juicio y una derrota total, el príncipe y sus codemandantes se enfrentan ahora a la factura más cara de su batalla contra la prensa británica

El príncipe Harry, Elton John y Elizabeth Hurley se enfrentan a pagar más de 20 millones de euros al ‘Daily Mail’

Comprueba si la huelga de Renfe del 31 de julio altera tu tren: las rutas afectadas

Transportes garantiza 683 circulaciones de Media Distancia, Alta Velocidad y Larga Distancia durante la jornada

Comprueba si la huelga de Renfe del 31 de julio altera tu tren: las rutas afectadas

Última hora de los incendios en España, en directo | El Gobierno pone fin a la emergencia de interés nacional por el fuego de Ávila y Madrid

Los fuegos activos en la Comunidad de Madrid, Ávila, Zamora, León y Castellón mantienen desplegado un amplio dispositivo de extinción durante la ola de calor

Última hora de los incendios en España, en directo | El Gobierno pone fin a la emergencia de interés nacional por el fuego de Ávila y Madrid

Cáncer de endometrio: causas, síntomas y tratamiento

Esta enfermedad presenta síntomas en sus etapas más tempranas, por lo que el diagnóstico suele ser precoz

Cáncer de endometrio: causas, síntomas y tratamiento
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ceuta pide el apoyo del Gobierno ante la “absoluta emergencia migratoria” y apunta a crear un “mando único” de coordinación

Ceuta pide el apoyo del Gobierno ante la “absoluta emergencia migratoria” y apunta a crear un “mando único” de coordinación

Mohamed VI presume de “estabilidad” y “crecimiento” de Marruecos en su 27.º aniversario en el trono marcado por el Sáhara Occidental y la tensión social

Así son las residencias oficiales de presidentes autonómicos: una mansión millonaria, palacetes históricos y chalets con piscina que permanecen sin ocupar

España rechaza el asilo a una mujer dominicana que fue despedida de su trabajo por su orientación sexual: el juez recuerda que la homosexualidad es legal en su país

Lanzan al mar 600.000 euros desde una lancha al ver que se acerca la Guardia Costera y desatan el caos entre los bañistas

ECONOMÍA

Comprueba si la huelga de Renfe del 31 de julio altera tu tren: las rutas afectadas

Comprueba si la huelga de Renfe del 31 de julio altera tu tren: las rutas afectadas

Las grandes energéticas ganan 9.629 millones durante los seis primeros meses del año: Iberdrola aporta casi la mitad

El IPC rompe tres meses de estabilidad y escala al 3,5% en julio por el encarecimiento de los carburantes y la electricidad

La economía española aguanta la presión de la guerra y el PIB acelera al 0,7% en el segundo trimestre

Pablo Borraz, arquitecto: “Que se tarde un año en construir una casa es mentira”

DEPORTES

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic

De la Rosa explica por qué las mejoras en Aston Martin son esperanzadoras para Fernando Alonso

La Comunidad de Madrid denuncia al Rayo por no dejarles entrar en el estadio de Vallecas

El Manchester United desvela los detalles de su nuevo estadio: capacidad para 100.000 espectadores y una cubierta tipo ‘umbrella’

Nuevas imágenes de Ilia Topuria sin protector de ojos y visiblemente recuperado tras el combate en Casa Blanca