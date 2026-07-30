Electrodomésticos que no debes combinar en un mismo ladrón: una sobrecarga eléctrica puede provocar un incendio

Varios enchufes conectados a una regleta en el suelo muestran una posible sobrecarga eléctrica doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Como cada vez hay más dispositivos eléctricos y electrónicos en los hogares, también han ganado en presencia las regletas. Por lo menos una detrás de la tele, igual otra en la cocina. Si hay que enchufar muchas cosas y lo que no hay es enchufes: regleta. Estos aparatos permiten conectar varios dispositivos a una única toma de corriente. Es práctico, pero implica ciertos riesgos cuando no se utiliza de forma adecuada, pudiendo ocasionar problemas serios, sobre todo si se conectan simultáneamente electrodomésticos de alto consumo energético.

Cuando se enchufan demasiados dispositivos, la regleta puede sobrecargarse. En ese caso, los cables y los componentes internos pueden alcanzar temperaturas elevadas. Si el calentamiento es excesivo y no se toman las medidas necesarias, existe la posibilidad de que se produzca un incendio.

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ILUSTRACIÓN - Las regletas de enchufes con interruptor son prácticas para desconectar rápidamente varios aparatos de la red eléctrica. Foto: Andrea Warnecke/dpa

Enchufar varios aparatos de alto consumo en la misma regleta puede provocar un cortocircuito o un incendio

La plancha y el aire acondicionado destacan por su elevado consumo. Una plancha puede necesitar entre 1.000 y 3.000 vatios, según el modelo. Esta demanda de energía puede suponer una carga excesiva para las regletas domésticas, especialmente si no están diseñadas para soportar tanta potencia. El aire acondicionado, por su parte, tampoco es un aparato de bajo consumo. Los modelos pequeños suelen requerir entre 1.500 y 2.000 vatios, y los más grandes pueden superar los 4.000 vatios. Si ambos aparatos se enchufan en la misma regleta, la suma de sus necesidades energéticas puede sobrepasar la capacidad tanto del propio dispositivo como del circuito eléctrico de la vivienda, lo que favorece el sobrecalentamiento y eleva el riesgo de incendio.

Con la tostadora pasa lo mismo. Sus resistencias alcanzan temperaturas elevadas en muy poco tiempo, y su potencia ronda los 1.400 vatios, por lo que enchufar la tostadora a una regleta o un alargador, especialmente si ya hay más cosas enchufadas, incrementa la probabilidad de sobrecalentamiento. Si los cables no soportan la demanda, puede producirse un cortocircuito. También sucede con hervidores eléctricos, que suelen consumir cerca de 3.000 vatios (una cifra que igualan muchos calefactores eléctricos). Si se conectan varios equipos de alta potencia en una sola regleta, la sobrecarga está prácticamente asegurada, ya que los sistemas eléctricos domésticos no están preparado para gestionar tanta energía al mismo tiempo.

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La mayoría de las regletas admite una carga máxima de 2.500 vatios. Conectar, por ejemplo, una plancha y un aire acondicionado juntos supera este límite con holgura, lo que genera una demanda excesiva que el circuito no es capaz de sostener. El resultado es un sobrecalentamiento que incrementa la posibilidad de incendio de forma considerable.

El calentamiento excesivo no solo puede generar un incendio, sino también afectar negativamente a los electrodomésticos conectados: el uso continuado en estas condiciones puede reducir la vida útil de los aparatos. Por todo ello, resulta fundamental conocer tanto la potencia máxima que soporta la regleta como la potencia de cada dispositivo que se desea enchufar. Consultar estos datos antes de utilizar varios electrodomésticos a la vez en una misma regleta ayuda a prevenir problemas mayores y a mantener la seguridad en el hogar.

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