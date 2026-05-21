La reflexión de Ernest Hemingway en una de sus obras póstumas sobre la inteligencia: “La felicidad en las personas inteligentes es lo más raro que conozco”

El autor estadounidense halló inspiración en los relatos de pescadores peruanos, quienes compartieron sus vivencias del mar y sus batallas contra las fuerzas naturales. (Muy Interesante)

Pocas figuras de la literatura del siglo XX han alcanzado la dimensión cultural de Ernest Hemingway (1899-1961). Novelista, periodista y corresponsal de guerra, el escritor estadounidense, autor de Fiesta, Tener y no tener, es uno de los principales autores del siglo XX, cuya carrera le llevó a alzarse con el Premio Pulitzer en 1953 por El viejo y el Mar, y un Premio Nobel al año siguiente.

Escritor prolífico y estadounidense expatriado, su experiencia como corresponsal le sirvió incluso para llegar a España, cuya guerra civil le sirvió para trabajar en una de sus novelas más ambiciosas, Por quién doblan las campanas (1940). Esa mirada directa a la violencia, la pérdida y las contradicciones humanas marcó buena parte de su obra y también algunas de sus reflexiones más célebres, como la frase: “La felicidad en las personas inteligentes es lo más raro que conozco”.

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La cita forma parte de El jardín del Edén, la segunda novela póstuma del autor, publicada en 1986, veinticinco años después de su muerte. La novela está ambientada entre el sur de Francia y España y gira en torno a David Bourne, un joven escritor recién casado con Catherine. La novela pone encima de la mesa un triángulo amoroso entre ambos y una mujer llamada Marita.

Es en ese contexto donde aparece la célebre frase. Durante una conversación en el comedor del hotel entre los protagonistas, Marita dice: “Espero que sea feliz. La felicidad en las personas inteligentes es lo más raro que conozco”. ”No has tenido mucho tiempo para enterarte de eso", añade David. “Si cometes errores, te das cuenta más rápido”, finaliza.

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Ernest Hemingway en Pamplona. (Ayuntamiento de Pamplona)

La cita también conecta con el propio autor, cuyo protagonista es un escritor americano que empieza a rozar el éxito. Durante sus últimos años, Hemingway vivió alejado de la imagen aventurera que había construido durante décadas. Tras sobrevivir a dos accidentes de avión en África en 1954, el escritor comenzó a sufrir un deterioro físico y mental cada vez más fuerte. A los problemas derivados del alcoholismo se sumaron episodios de paranoia, ansiedad y una profunda depresión que afectó tanto a su vida personal como a su capacidad para escribir. El autor llegó incluso a someterse a tratamientos de electroshock en la Clínica Mayo de Minnesota, algo que, según personas cercanas, agravó su sensación de pérdida y frustración al dificultarle seguir escribiendo con la misma lucidez.

Su vinculación con España

La relación de Ernest Hemingway con España fue una de las más intensas y decisivas de su vida. El autor visitó el país por primera vez en los años veinte y quedó fascinado por la cultura popular española, especialmente por los Sanfermines y el mundo de la tauromaquia. Esa experiencia inspiró Fiesta (1926), la novela que le convirtió en una de las voces más importantes de la llamada “Generación Perdida”. Desde entonces, España pasó a ocupar un lugar central tanto en su imaginario literario como en su vida personal.

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Declaraciones de pamploneses y visitantes de otras partes de Navarra, Valencia, Gipuzkoa o Francia, que este 6 de julio han disfrutado con el lanzamiento del chupinazo de los Sanfermines, que supone el pistoletazo de salida de "las mejores fiestas del mundo" (Fuente: Europa Press)

Su vínculo se estrechó todavía más durante la Guerra Civil Española, que cubrió como corresponsal para medios estadounidenses, donde recorrió distintos frentes y convivió con soldados republicanos. Aquella experiencia marcaría después Por quién doblan las campanas (1940), considerada una de las grandes novelas sobre la guerra del siglo XX.