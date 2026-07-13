El genio de la ingeniería al que la “prioridad nacional” convirtió en uno de los criminales más buscados del país: “Solo quería ver si era mejor que los bancos”

Tráiler de 'La copia perfecta', la película sobre Jan Bojarski. (Le Bureau Films)

Puede que, a día de hoy, el nombre de Jan Bojarski (1912-2003) no sea muy conocido, pero hace sesenta años su nombre apareció en los medios de comunicación más importantes del mundo. Lo llamaban el “Cézanne de la falsificación” y había sido el hombre que, durante más de una década, había creado copias casi indistinguibles de los billetes distribuidos por el Banco de Francia sin que la policía pudiera hacer nada para detenerle.

Polaco de nacimiento, graduado en ingeniería civil y arquitectura y con un gran don para la invención (diseñó modelos de cápsulas de café, sillas giratorias y hasta un precursor de los bolígrafos BIC mucho antes de que cualquiera de estos productos llegaran al mercado), este hombre acabó en Francia tras la Segunda Guerra Mundial, pero las políticas proteccionistas de la época impidieron que pudiera ganarse bien la vida. Por este motivo, acabaría compaginando una vida normal con otra marcada por los billetes que él mismo fabricaba con papel de fumar. “Mi objetivo no era estafar”, diría mucho tiempo después. “Solo quería ver si yo era mejor que los bancos”.

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Ahora, su historia llega en forma de película gracias a La copia perfecta, un biopic criminal dirigido por Jean-Paul Salomé. El director cuenta en una entrevista con Infobae que no conocía a Bojarski, pero que, tan pronto como supo de su figura “borrada por la historia”, comprobó lo alucinante que era: “No era un delincuente al uso: era un hombre muy enamorado de su mujer, con una vida familiar muy rica, y el contraste entre esas dos caras. Eso me interesó mucho y me empujó a hacer una película“.

Reda Kateb interpreta a Jan Bojarski en 'La copia perfecta'. (Guy Ferrandis / Le Boureau Films)

“Francia solo acepta a los inmigrantes para hacer trabajos muy específicos”

El Bojarski que llegó a Francia tras la guerra quería ser inventor. Presentó varias patentes de inventos que no le permitieron registrar por no ser francés, y por esta misma razón, tampoco pudo conseguir trabajos dignos acordes a su formación. El concepto de “prioridad nacional” (que ahora vuelve a estar vigente) llegaría décadas más tarde de la mano de la ultraderecha, pero lo cierto es que el gobierno francés posterior a la Segunda Guerra Mundial implementó decretos muy estrictos para proteger el empleo de los franceses, y tanto los extranjeros como los refugiados políticos encontraban enormes trabas burocráticas para ejercer profesiones reguladas.

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Esto contrasta con la imagen de una Francia abierta a la inmigración, pero para Salomé, la historia de Bojarski demuestra cómo Francia “acepta a los inmigrantes para hacer trabajos muy específicos”, que los sitúan en el escalafón más bajo de la economía. “Cuando se trata de otra categoría, como puede ser ingeniero, la cosa cambia. En la Francia de esa época no le reconocieron sus diplomas, y en parte sigue siendo así hoy en día”. El cineasta destaca cómo este rechazo marcó profundamente a un hombre que solo quería “una casa cómoda, un buen coche y vivir como hubiera vivido un ingeniero”, además de que se reconociera su talento.

Esta situación fue la que le llevó a convertirse en falsificador, pero después hubo algo más: una pizca de ego que provocó que no dejara de delinquir incluso cuando llegó a tener el dinero suficiente para su familia. “Empezó a tener la sensación de que creaba como un artista”, comenta Salomé. Todos los medios hablaban de él y su trabajo, de unas copias de las que se decía, incluso, que eran mejores que los billetes originales. Además, la policía no lo atrapaba porque era tal la cantidad de trabajo que implicaba falsificar dinero y moverlo como él lo hacía que se creían que había todo un equipo detrás, cuando en realidad eran solo un hombre y su inteligencia.

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El actor Reda Kateb interpreta a Jan Bojarski en 'La copia perfecta'. (Guy Ferrandis / Le Bureau Films)

Hasta dónde llega el egoísmo de los artistas

La copia perfecta contó con el testimonio de alguien que vivió muy de cerca la historia de Jan Bojarski: su propia hija Anne. “Me dijo que su padre estaría realmente feliz de tener una película que hablara sobre él, porque tras su detención (ocurrida en 1964) cayó completamente en el olvido. Nadie sabía quién era, y gracias a esta producción se ha vuelto a recuperar al personaje”, cuenta el director.

Sin embargo, esta versión familiar de la historia muestra también el lado más oscuro del personaje. Al fin y al cabo, como falsificador ‘solo’ robó al Banco de Francia, al Estado, de modo que nadie sufría las consecuencias de sus copias. Nadie, salvo su familia, que vivió durante muchos años en una mentira constante. “La familia tardó mucho en superar lo que había ocurrido. Ese hombre se escondió durante años y su mujer sabía algo, pero no los hijos. Realmente, quien sufrió más todo esto fue su entorno más cercano y eso también me pareció interesante: mostrar un antihéroe con sus debilidades, y hasta qué punto un artista puede ser egoísta”.

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Sara Giraudeau interpreta a Suzanne, la mujer de Jan Bojarski en 'La copia perfecta'. (Le Bureau Films)

Por este tipo de cuestiones, Salomé se sintió tan cómodo en la historia. El cine, al fin y al cabo, no es sino otra falsificación de la realidad, en la que el ego de los artistas es, también, su principal fuerza de voluntad. “Me parecía posible vivirlo de forma realmente íntima y entender al personaje. No falsifico billetes, no soy Jan Bojarski, pero también me habita una pasión que realmente me devora y eso implica a veces sacrificar cosas, incluso sin darse cuenta”.

Para él, eso fue lo que le ocurrió a Bojarski. No paró cuando pudo hacerlo, y finalmente fue eso mismo lo que le condenó. Tras decidir contar con un conocido para que le ayudara a lavar más billetes, este último cometió varios errores que guiaron a los investigadores hasta el sótano del cobertizo donde trabajaba Bojarski. Tras su arresto, sería condenado a 20 años de prisión, de los cuales cumpliría 13. Irónicamente, sus billetes falsos están tan cotizados por los coleccionistas de numismática que se subastan por valores muy superiores a los que tenían originalmente, de modo que, en efecto, hoy toda su obra ya no es la prueba de un delito, sino una obra de arte.

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