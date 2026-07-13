Muere el actor Sam Neill a los 78 años, protagonista de ‘Parque Jurásico’

Laura Dern y Sam Neill en Jurassic Park (1993)

El actor Sam Neill ha fallecido a los 78 años, según anunció su familia en un comunicado citado por la agencia Reuters. La familia afirmó que su fallecimiento fue “repentino e inesperado”.

Hace tan solo unos meses el intérprete había anunciado que estaba libre de cáncer tras convivir durante cinco años con un raro linfoma de sangre en fase avanzada, una evolución que atribuyó a un ensayo clínico con terapia de células CAR-T después de que la quimioterapia dejara de funcionar y llegara a pensar que iba a morir.

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La enfermedad se reveló cuando se encontraba de gira promocional de Jurassic World: Dominion y tras creer que iba a morir, publicó sus memorias, tituladas Did I Ever Tell You This?

Sus primeros pasos en el cine

Sam Neill nació en Omagh, Irlanda del Norte, y su trayectoria combina un origen familiar repartido entre el Reino Unido y Nueva Zelanda (tenía la triple nacionalidad) con una formación académica en literatura inglesa que acabó llevándole al cine.

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Neill regresó a Nueva Zelanda en 1954, estudió en Christ’s College de Christchurch y se licenció en Artes y Literatura Inglesa en la Victoria University of Wellington, después de haber iniciado sus estudios superiores en la Universidad de Canterbury, donde tuvo su primer contacto con la interpretación.

Tras trabajar en la Compañía de Cine de Nueva Zelanda como actor y director, fue elegido protagonista de Perros de presa, una película neozelandesa que marcó su salto a un papel principal. Después apareció en el clásico australiano Mi brillante carrera de 1979, junto a Judy Davis.

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Esa interpretación le llevó más tarde a encarnar a Damien Thorn en El final de Damien, estrenada en 1981 como una de las secuelas de La profecía. A finales de los años 70, su mentor fue el actor James Mason.

Casi llegó a ser James Bond

Cuando Roger Moore dejó de interpretar a James Bond en 1985, Neill fue considerado para asumir el papel en Alta Tensión. Sus pruebas de pantalla impresionaron al equipo y era el favorito del director John Glen.

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Albert R. Broccoli, en cambio, no quedó igual de convencido y el personaje acabó en manos de Timothy Dalton. Desde entonces, Neill ha interpretado héroes y villanos tanto en cine como en televisión y ha protagonizado películas de culto como La posesión, de Andrzej Zulawski o En la boca del miedo, de John Carpenter.

Sam Neill ha aparecido en más de 150 títulos y entre ellos encontramos de todo. En la televisión británica se convirtió en un galán durante los años ochenta gracias a series como Ivanhoe o Reilly: As de espías.

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En los noventa, apareció en la película que descubrió a Nicole Kidman, Calma total, y en grandes producciones como La caza del Octubre rojo y El piano, de Jane Campion, película que ganaría el Oscar.

Sin embargo, su papel más conocido es el del escéptico paleontólogo que interpretó en la película original de Steven Spielberg, Parque Jurásico, hasta el punto que su nombre quedaría para siempre asociado a esa franquicia.

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