Pedro Almodóvar firmará en Sant Jordi el guion de ‘Amarga Navidad’: así es el libro que desvela el universo creativo de la película

Bárbara Lennie y Victoria Luengo en 'Amarga Navidad', de Pedro Almodovar (El Deseo)

Los seguidores de Pedro Almodóvar están de enhorabuena. El director manchego ha vuelto a la gran pantalla este pasado 20 de marzo con Amarga Navidad, una cinta donde se entremezclan ficción y realidad, una tragicomedia coral que cuenta con un reparto encabezado por Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit y Quim Gutiérrez.

Estrenada el pasado viernes con casi 700.000 euros recaudados en su primer fin de semana, en paralelo, la editorial Reservoir Books publica este jueves el guion de la película en un volumen que amplía la experiencia cinematográfica. El libro no solo permite seguir la historia desde el texto, sino que incorpora materiales inéditos sobre el proceso de escritura y rodaje, así como una selección de imágenes —fotogramas, escenas detrás de cámaras y fragmentos del storyboard— que acercan al lector al universo visual del director.

Guion de la película 'Amarga Navidad', de Pedro Almodóvar (Reservoir Books)

Por si fuera poco, la editorial ha confirmado que el cineasta ganador de dos premios Oscar volverá a encontrarse con sus seguidores -y lectores- en el día de Sant Jordi en Barcelona (y día del libro), el próximo 23 de abril, con la firma del volumen que recoge el guion de la cinta. Ya hace tres años y bajo el mismo pretexto, Almodóvar acudió a la ciudad condal para presentar El último sueño, un autorretrato articulado en doce relatos que revelan su pasión secreta por la escritura.

La firma tendrá lugar el 23 de abril en Barcelona

Precisamente, el origen de Amarga Navidad se remonta a un relato escrito en 2003 e incluido dos décadas después en la antología publicada en 2023 por la misma editorial. A partir de ese texto, Almodóvar construye una historia que dialoga con su propia trayectoria, en la que vida y ficción se entrelazan de forma constante.

Esta edición está dirigida a los aficionados de su cine y explora la relación entre ficción y vida real a través de dos líneas temporales: una situada en diciembre de 2004, centrada en la publicista Elsa (Lennie) y su entorno, y otra en el año 2026, donde Raúl (Sbaraglia) —guionista y director— escribe una historia inspirada en ella. El texto revela cómo la autoficción se convierte en el recurso de Raúl para afrontar un periodo de bloqueo creativo y cómo los vínculos personales influyen en su inspiración.

Tráiler de 'Amarga Navidad', la nueva película de Pedro Almodóvar

Pero el volumen no se limita al guion. Incluye un anexo de comentarios firmado por el propio Almodóvar, en el que detalla aspectos del proceso de escritura y del rodaje, así como una cuidada selección de imágenes a todo color. Fotogramas, escenas del rodaje y fragmentos de storyboard acompañan el texto y amplían la experiencia de lectura, acercándola a la materialidad del cine.

El libro se cierra con un epílogo del escritor vallisoletano Gustavo Martín Garzo -Premio Nacional de Narrativa (1994), Premio Nadal (1999) y Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil (2004)- que aporta una mirada personal sobre la obra y su trasfondo. Con sus 224 páginas, la edición aspira a seducir tanto a los cinéfilos como a los lectores interesados en los procesos creativos.