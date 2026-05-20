Avance de ‘La Promesa’ del jueves 21 de mayo: Ricardo confesará que mató a Ana y la identidad de Vera ocupará todas las conversaciones

'La Promesa:' Vera confiesa su origen a sus compañeros. (RTVE)

La reciente emisión del último capítulo de La Promesa de este ha marcado un punto de inflexión para los seguidores de la serie de TVE. El episodio, cargado de tensión y revelaciones, ha estado protagonizado por la grave situación de Adriano, cuyo estado de salud ha generado una ola de inquietud entre los residentes del palacio.

Mientras el doctor Peribáñez acudía de urgencia para atenderle, la narrativa ha pivotado entre las reacciones de los personajes: Martina y Curro han mostrado máxima preocupación; y la propia Martina, desbordada por los acontecimientos, ha comenzado a ser consciente de la profundidad de sus sentimientos por Adriano, muy superiores a lo que estaba dispuesta a admitir hasta ese momento.

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Cristóbal se ha enfrentado a Pía, responsabilizándola del accidente de Adriano por, supuestamente, no haber limpiado las escaleras correctamente. La intensidad dramática ha ido en aumento cuando Alonso ha convocado a todos para lanzar una confesión que ha dejado a los presentes en estado de shock: ha revelado que Vera no es quien dice ser, sino que en realidad se llama Mercedes y es hija de los duques de Carril. Esta revelación ha supuesto un auténtico terremoto emocional que ha sacudido tanto los pisos nobles como la zona de servicio, dejando abierta la trama para el episodio siguiente.

'La Promesa:' La discusión de Julieta y Manuel. (RTVE)

Qué pasará el jueves en ‘La Promesa’

En el capítulo 839 de La Promesa, que se emite el jueves 21 de mayo, la confesión sobre la verdadera identidad de Vera mantiene en vilo a toda la comunidad del palacio. Manuel confesará que conocía este secreto y Alonso ordenará a todos mantener absoluta discreción para evitar que la noticia trascienda y se convierta en un escándalo. En la zona de servicio, Vera, abrumada por la situación, optará por sincerarse con sus compañeros de trabajo, en especial con Cristóbal, cuya reacción será especialmente dura tras descubrir la verdad sobre su identidad.

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El guion de La Promesa situará en el centro de este capítulo la repercusión inmediata de la confesión sobre Vera, que no solo impacta en la zona noble, sino que reconfigura las relaciones en las dependencias del servicio. En la nueva entrega del jueves, Martina, aliviada por la favorable evolución de Adriano, compartirá con él algunos momentos de cercanía y felicidad.

No obstante, Adriano elegirá mantener cierta distancia hacia Martina por respeto a Jacobo, señalando que los dilemas sentimentales se mantendrán vivos en el desarrollo de la historia. Mientras tanto, se desvelará otra trama relevante: Ricardo admitirá ante Petra que el autor de la muerte accidental de Ana fue él mismo, aclarando que Santos ha guardado silencio sobre este hecho durante largo tiempo.

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'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

La identidad de Vera en ‘La Promesa’

Como parte de las repercusiones de las revelaciones, Alonso entregará a Curro una carta secreta con destino a Madrid. El propósito de este gesto es que pueda contar con el apoyo del rey si la situación se complica, incorporando así un elemento de tensión política y familiar al contexto inmediato de los protagonistas de La Promesa.

La decisión de Alonso de exigir absoluta reserva acerca de la verdadera identidad de Vera dibuja las prioridades del jefe de la familia, decidido a evitar un escándalo que comprometa a la casa. El efecto inmediato se observa tanto en los personajes principales como en el personal de servicio, entre quienes la verdad sobre Vera, ahora Mercedes, provoca reacciones diversas: desde la dureza de Cristóbal hasta la necesidad de Vera de compartir su carga.

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A la espera de ver cómo se desarrollarán las tramas secundarias y el efecto dominó de las confesiones, el episodio del jueves confirma que la bomba emocional que supuso la declaración de Alonso continuará sacudiendo a los habitantes del palacio durante el resto de la semana, profundizando en las consecuencias familiares, sentimentales y de lealtad que emergen tras conocer la identidad de Mercedes.