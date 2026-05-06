España

Pablo Alborán reivindica su identidad en ‘Al cielo con ella’: “España es mi país, he nacido aquí”

El cantante aborda el peso de sus raíces, la influencia familiar y la sensibilidad artística en una entrevista marcada por la emoción y el humor

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Su última gira refleja la etapa más íntima de su carrera tras superar momentos difíciles junto a su familia
El artista comparte cómo la familia y la sensibilidad han marcado su música y su vida personal (Al cielo con ella)

Pablo Alborán ha compartido en Televisión Española una visión íntima sobre el amor, la sensibilidad artística y el significado de sus raíces personales y profesionales, durante su reciente participación en el programa ‘Al cielo con ella’. El cantante malagueño se ha abierto sobre su trayectoria, su manera de componer y la influencia que su entorno y su familia han tenido en su obra, desgranando detalles sobre su proceso creativo y su recorrido vital.

Las primeras experiencias musicales de Pablo Alborán han estado marcadas por su tendencia a escribir desde la infancia; según ha contado en la entrevista, con solo doce años ya compuso “Desencuentro”, un tema inspirado en historias ajenas, en una etapa previa a vivir historias de amor propias.

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Alborán ha subrayado la fuerza de la sensibilidad como motor artístico y ha afirmado: “Soy una persona sensible, yo le doy lugar a las emociones mías, del otro y eso hace que el mundo avance”. Esta disposición a sentir ha marcado tanto su música como su modo de relacionarse y entender la vida.

Romanticismo y vivencias personales

Durante su intervención, el artista ha insistido en que el romanticismo es una faceta central de su identidad: “He sido muy intenso y soy intenso, para lo bueno, para lo malo y para todo”, ha afirmado en una conversación con Henar Álvarez.

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Alborán ha señalado que la diferencia entre la ficción y la realidad afecta a la forma de amar: “Una cosa son las películas y otra cosa es la mirada en el momento oportuno”, ha señalado antes de zanjar con humor: “Soy romántico y ya está”. Esta perspectiva impregna sus canciones, que según el propio artista pueden interpretarse desde ángulos muy diversos por parte de quienes las escuchan.

El cantante valora el apoyo de sus seguidores españoles y la conexión especial con el público latinoamericano
Alborán destaca la intensidad y el romanticismo como rasgos centrales de su forma de componer (Al cielo con ella)

La entrevista ha abordado también el impacto de experiencias personales profundas en su música. Alborán ha relatado un episodio reciente: “Hace un año y medio mi familia pasó por un proceso de trasplante de médula, quimioterapia, inmunosupresión y se curó pero pasamos un infierno”. Según describe, tras superar ese periodo, recuperó la ilusión, la pasión y el respeto hacia el trabajo, el amor y las relaciones, lo que ha dado origen a nuevos temas y a su última gira, que define como la más íntima de su carrera.

El programa ha incluido momentos lúdicos, actuaciones en directo y anécdotas vinculadas al humor y a su vida profesional. Alborán ha interpretado en plató canciones como “Mis 36” y ha recordado cómo su acercamiento a la música surgió antes de sus propias experiencias sentimentales, recogiendo historias de su familia y de su círculo cercano: “Recogía las historias que veía sobre mi familia, mis amigos y de pronto me dejaba llevar por ese camino”.

Identidad, públicos y raíces

El cantante insiste en que contar historias de amor no requiere necesariamente haberlas vivido: “Siempre hay algo que decir”, ha declarado. Más allá del aspecto artístico, Pablo Alborán ha reflexionado sobre las diferencias entre los públicos español y latinoamericano en su actual gira mundial. Ha observado que en Latinoamérica la intensidad es especial debido a la menor frecuencia de conciertos, lo que se refleja en el fervor del recibimiento y en los regalos preparados con tiempo por sus seguidores.

Sin embargo, ha remarcado la importancia de España en el inicio y consolidación de su carrera, agradeciendo a los seguidores españoles por permitirle expandirse internacionalmente: “Este país, España, ha sido el que ha hecho que yo pueda ir a Latinoamérica o a Europa”, ha remarcado.

El cantante malagueño ha acudido al programa de Pablo Motos para presentar su nuevo trabajo musical, al que ha llamado 'Mis 36'.

En el mismo contexto, Alborán ha denunciado de forma explícita cuestionamientos sobre su identidad nacional debido a los orígenes de su madre: “Mi madre es francesa y nacida en Marruecos. Ahora algunos dicen que no soy español porque no soy de padre y madre españoles. Ya no soy español según quién…”, ha criticado con ironía, reivindicando con contundencia su arraigo y pertenencia: “España es mi país, he nacido aquí”, ha rematado.

El sentido del humor y la espontaneidad se han mantenido a lo largo de la entrevista. Uno de los momentos destacados se ha producido cuando, tras declararse seguidor del cine de terror, el cantante ha sido sorprendido en pleno plató por una persona disfrazada de Ghostface, el personaje de la saga Scream, provocándole un gran susto mientras respondía a preguntas sobre sus películas favoritas. “Hijo de perra”, ha exclamado entre risas y abrazos de la presentadora.

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