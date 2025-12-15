El millonario patrimonio de Malú: varias propiedades en las mejores zonas de Madrid, una sociedad audiovisual y cifras de infarto

Malú. (Europa Press)

Malú vuelve a protagonizar la discografía española con su nuevo single, El Intento. Además, la artista celebra más de un cuarto de siglo de carrera con siete noches Live Las Ventas en Madrid. La cantante madrileña, una de las voces más reconocibles del pop español, atraviesa una etapa de menor exposición artística, pero su trayectoria profesional le ha permitido consolidar una posición económica sólida y cuidadosamente gestionada.

A sus 42 años, y tras más de 26 de carrera, la hija de Pepe de Lucía ha sabido transformar el éxito sobre los escenarios en inversiones estables, con especial protagonismo del sector inmobiliario y de una empresa propia que centraliza toda su actividad artística. Y es que uno de los pilares del patrimonio de Malú está en los bienes raíces. A lo largo de los años, la cantante ha adquirido varias propiedades en zonas residenciales del norte de Madrid, apostando por entornos tranquilos y bien comunicados.

Según la revista Semana, entre sus activos actuales figura un piso en Majadahonda de aproximadamente 130 metros cuadrados, dotado de garaje, trastero y zonas comunes como piscina y pista de pádel. A esta vivienda se suma un chalet en Aravaca de más de 500 metros cuadrados, donde reside actualmente junto a su hija. Se trata de una casa amplia y luminosa, adquirida durante su última etapa sentimental con Albert Rivera, aunque hoy es su refugio personal y familiar.

Malú, en su comedor. (Instagram)

Durante años, Malú también fue propietaria de un espectacular chalet en Majadahonda que funcionó como su residencia principal. La vivienda, distribuida en cuatro plantas, contaba con seis dormitorios, cinco baños, ascensor, piscina y un amplio jardín. Tras iniciar una familia con el expolítico, decidió desprenderse de esta propiedad, que finalmente fue vendida en 2021 por algo más de 825.000 euros, tras un periodo prolongado en el mercado.

Una empresa con nombre de canción

Más allá del ladrillo, la cantante canaliza su carrera a través de su sociedad Aprendiz y Canciones S.L., creada en noviembre de 1998 y bautizada con el título del tema que marcó el inicio de su éxito masivo. Desde entonces, esta empresa se ha convertido en el eje central de su actividad profesional. La sociedad, dedicada a la producción y explotación de espectáculos musicales y proyectos artísticos, presentó una facturación anual en 2023 que osciló entre 1,5 y 3 millones de euros, según datos mercantiles. A lo largo de su historia ha atravesado diferentes etapas, reflejando los altibajos propios de una carrera artística prolongada.

Sebastián Yatra, Mika, Eva González, Malú y Pablo López, en la presentación de 'La Voz' en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz. (Atresmedia)

El año 2019 supuso un punto de inflexión negativo debido a una lesión que obligó a Malú a cancelar una gira, a lo que se sumó el impacto de la pandemia en 2020. Sin embargo, las cuentas más recientes muestran una recuperación clara: en 2022 la empresa volvió a cifras positivas, con un notable incremento tanto en rentabilidad económica como financiera. Actualmente, esta sociedad sigue gestionando los conciertos que la artista ha ofrecido en los últimos meses por toda España, así como su participación en proyectos televisivos.

Ingresos sobre el escenario

Aunque su presencia mediática ha disminuido en comparación con otras etapas, Malú continúa siendo una artista muy cotizada en directo. Las cifras que se manejan por actuación oscilan entre los 40.000 y los 45.000 euros por concierto, dependiendo del formato y el lugar, lo que explica su capacidad para mantener un alto nivel de ingresos incluso en periodos de menor exposición. A esto se suma su papel como coach en La Voz, programa al que está vinculada desde su primera edición en España y que le proporciona estabilidad profesional más allá de la música en vivo.

Uno de los aspectos más llamativos de su situación patrimonial es la total independencia económica que mantuvo durante su relación con Albert Rivera. A pesar de compartir casi cinco años de vida y tener una hija en común, la pareja no llegó a compartir cuentas, propiedades ni estructuras empresariales. Y es que el expolítico no figuró nunca en la sociedad de la cantante ni en sus bienes inmuebles, lo que facilitó una separación discreta y sin conflictos económicos, limitada únicamente a la regulación de los asuntos relacionados con su hija.