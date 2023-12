Malú desvela en ‘El Hormiguero’ la discusión que tuvo con su hija y el ‘castigo’ que le impuso la pequeña

Malú en su vista a 'El Hormiguero'. (Flickr)

El trabajo ha vuelto a llevar a Malú al plató de El Hormiguero, donde ha presentado en compañía de Pablo Motos su nuevo trabajo, A todo sí, un álbum en el que ha contado con la colaboración de amigos y compañeros de profesión. Entre otros nombres destacan Alejandro Sanz, Pablo Alborán, Niña Pastori, Luis Fonsi o Ana Mena, entre otros.

“Ha sido un disco sin corsé ninguno. Estoy en un momento de mi vida que digo a todo sí, no sí a todo, que es diferente. Hay que poner límites”, ha reconocido la cantante, que en este disco ha recogido los mejores temas de su carrera, a los busca dar una segunda vida y con la intención de dar vida a uno de sus trabajos más especiales.

De hecho, su intención en estos momentos es demostrar que tiene mucho que ofrecer, y así lo quiere hacer junto a estas grandes voces, a quienes incluso dio la oportunidad de elegir cuál de sus canciones preferían. La excepción fue Alejandro Sanz porque con él “no había opción, con él tenía que ser Aprendiz”.

Malú y Pablo Motos en 'El Hormiguero'. (Flickr)

“Nosotros cuando nos vemos normalmente no estamos muy para que nos graben. Las reuniones familiares en el estudio no suelen ser muy grabables. Él nos está viendo, venía hablando con él y nos está viendo”, añadió sobre Sanz.

Y aunque este proyecto profesional ocupa parte de su tiempo, para la artista la prioridad sigue siendo su hija, Lucía, de 3 años, a quien no dudó en mencionar en el programa. “Es la tía más divertida que he visto en vida”, reconoció Malú, que desveló que a la pequeña también le gusta la música: “Sí, está muy graciosa. Ahora canta un poco como Macaco, quiere hacer el vibrato”.

En cuanto al carácter de la pequeña, la cantante reconoció que está en un momento muy gracioso: “Como todos los niños de 3 años, está en una edad en la que tiene razonamientos y, al parecer, saca sus conclusiones sobre situaciones muy diversas”.

Malú también recordó el día que su hija la ‘castigó' sin darle un abrazo porque olía mal. “Me echó una bronca… Me dijo que me olía mal la cara y le expliqué que me había echado una crema. Pero a ella no le gustó la respuesta y me dijo: ‘¡Lávate la cara ahora mismo!’. Le contesté que no pensaba lavarme la cara por muy mal que pudiera olerme porque me había costado un dineral la crema”, aseguró la cantante, por lo que Lucía se tiró toda la noche sin acercarse mucho a ella.