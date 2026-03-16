Miles de Demogorgon falsos de ‘Stranger Things’ incautados por la Policía en Madrid: los detenidos podrían haber ganado hasta cuatro millones de euros

La Policía ha incautado más 600.000 peluches, llaveros y otros artículos falsificados, la mayoría sobre 'Stranger Things' (Policía Nacional)

La Policía Nacional ha incautado en la Comunidad de Madrid más de 600.000 peluches, llaveros y otros artículos falsificados, la mayoría relacionados con la serie Stranger Things, en el marco de la operación Eleven. La popular ficción de Netflix, una de las más exitosas de la plataforma, llegó a su fin el pasado 1 de enero tras casi diez años en antena y cinco temporadas.

La operación, llamada como el personaje que interpreta Millie Bobby Brown, corresponde con la mayor intervención de juguetes falsos realizada hasta el momento en España, con más de 25 toneladas, han sido hallados en naves industriales de Fuenlabrada, Getafe y Parla. Dos personas han sido detenidas como presuntas responsables de un delito contra la propiedad industrial y calculan que, de haber salido al mercado, la mercancía incautada les habría reportado unos beneficios de unos tres o cuatro millones de euros.

La calidad de los artículos era “muy inferior” a la de los productos originales. La Policía ha advertido de que esto suponía “un grave riesgo para la salud y seguridad, especialmente de los menores, al ser muy endebles y romperse con facilidad en trozos muy pequeños, con el peligro de asfixia o intoxicación”.

Más de 25 toneladas de productos falsificados

La investigación se inició el pasado mes de febrero, cuando los agentes detectaron un flujo de envíos sospechosos procedentes de China con destino a distintas empresas de logística y paquetería. Las partidas llegaban con documentación irregular y con datos de identidad y contacto falsos para dificultar cualquier actuación policial, lo que hizo saltar las alarmas entre los investigadores.

La primera intervención se produjo tras interceptar 72 cajas que contenían miles de productos vinculados a una conocida producción audiovisual internacional. Entre los artículos hallados había peluches del Demogorgon —la criatura de la ficción—, de Once (Eleven), además de figuras de otros personajes, cartas de colección y pequeños muñecos de plástico.

Además de esto, también se incautaron peluches de películas de Disney como Lilo y Stich, así como llaveros de marcas registradas vinculadas a series y películas como Zootrópolis, La Pantera rosa, Wars, Minecraft o Pokémon, de las que también se han intervenido cromos de colección falsos.

La Policía incauta más 600.000 peluches, llaveros y otros artículos falsificados, la mayoría sobre 'Stranger Things'

A partir de esa actuación, los investigadores lograron identificar a la destinataria de la mercancía y localizar el centro neurálgico de la actividad en una nave industrial situada en Parla, que funcionaba como punto de almacenamiento y distribución de los productos.

La explotación de la investigación permitió realizar cinco inspecciones simultáneas en naves situadas en los municipios madrileños de Fuenlabrada, Getafe y Parla. En estos registros se localizaron miles de juguetes y artículos promocionales falsificados vinculados a marcas y contenidos de gran proyección comercial.

La actuación policial se amplió posteriormente a varias empresas logísticas, donde los agentes interceptaron otras 36 cajas relacionadas con los mismos responsables. En su interior se hallaron más de 16.000 artículos adicionales.

Finalmente, la operación culminó con la detención de un hombre, arrendatario de la nave utilizada como centro de almacenamiento, y de una mujer encargada de recibir los pedidos. Ambos han sido puestos a disposición judicial como presuntos responsables de un delito contra la propiedad industrial.

*Con información de EFE