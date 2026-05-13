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Las revistas del corazón del 13 de mayo de 2026: la graduación de Daniella Bustamante y la luna de miel de Marta López

Este miércoles, 13 de mayo, también son protagonsitas del kiosco Marta Sánchez, que celebra su 60 cumpleaños, y Tita Cervera, que sigue preocupando por su salud

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Las revistas del corazón del miércoles 13 de mayo de 2026.
Las revistas del corazón del miércoles 13 de mayo de 2026.

Regresan al kiosco las revistas del corazón un miércoles más. Este 13 de mayo, ya con la primavera en todo su esplendor, una de las grandes protagonistas es la hija de David Bustamante y Paula Echevarría, Daniella, que ha celebrado su graduación en compañía de sus padres. Un momento de lo más felicen que recogen dos de las cabeceras y que sitúan a la joven, de 18 años, en el foco mediático.

La actualidad también está pendiente, una semana más, de la evolución de Tita Cervera, que se encuentra pasando un bache de salud que ha provocado lo que hace tiempo parecía imposible: reunir a sus tres hijos.

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‘Semana’

Portada de la revista 'Semana' del miércoles 13 de mayo de 2026.
Portada de la revista 'Semana' del miércoles 13 de mayo de 2026.

La princesa de Gales, Kate Middleton, aparece en primer plano en Semana, donde cuentan la rutina que lleva la mujer del príncipe Guillermo tras “vencer su cáncer”. Al parecer, la británica mantiene la constancia en su día a día y la revista ha podido conocer “qué come, qué ejercicio hace y qué horarios cumple” para seguir con su recuperación.

Justo al lado, con el aviso de que es una exclusiva, se puede ver a Borja Thyssen junto a sus dos hermanas. El bache de salud de su madre, Tita Cervera, les ha unido hasta el punto de aparecer juntos. No solo eso, Borja no ha dudado en pausar toda su rutina para viajar “de urgencia” tras un nuevo contratiempo.

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Daniella, la hija de David Bustamente y Paula Echevarría, también sale en esta portada tras haber celebrado su graduación. También están Isabel Pantoja y su hija Isa, quienes se han reconciliado tras años separadas.

‘Diez minutos’

Portada de la revista 'Diez Minutos' del miércoles 13 de mayo de 2026.
Portada de la revista 'Diez Minutos' del miércoles 13 de mayo de 2026.

Felices y sonriente aparece la familia formada por David Bustamante, Paula Echevarría y su hija Daniella. Pese a que el cantante y la actriz rompieron su relación hace años siempre han priorizado el bienestar de su hija, que ahora han mostrado en la graduación de la joven.

En la parte inferior de la portada encontramos tres noticias, una entrevista a Almudena Cid en la que habla de su novio, Gerardo, de quien dice que “me valora y me respeta”; la reaparición Paco Arango en su boca con Begoña Aguilera y unas fotogarfías de Julia Janeiro en las que se la ve en el gimansio, preparándose para su salto a la televisión.

‘Lecturas’

Portada de la revista 'Lecturas' del miércoles 13 de mayo de 2026.
Portada de la revista 'Lecturas' del miércoles 13 de mayo de 2026.

Marta López y su novio, Alejandro, posan en la playa en una exclusiva en la que muestran cómo está siendo su luna de miel en las Maldivas. Unos días de pareja que la revista define como “de ensueño” y que muestra en detalle en su interior.

También en exclusiva hay unas fotografías de Maxi Iglesias y Aitana Sánchez Gijón, la pareja sorpresa de la temporada. Para terminar, la actualidad de Rosaía tras su concierto sorpesa en Sevilla las últimas declaraciones de Belén Rueda, quien ha dicho que “mi hija está siempre en mi recuerdo”.

‘¡Hola!’

Portada de la revista '¡Hola!' del miércoles 13 de mayo de 2026.
Portada de la revista '¡Hola!' del miércoles 13 de mayo de 2026.

Marta Sánchez es la gran protagonista de este miércoles en ¡Hola!, donde celebra su 60 cumpleaños. La cantante organizó una fiesta a la que invitó a amigos conocidos con los que sopló las velas. También encontramos a Carlos Baute, quien ha celebrado la comunión de su hijo Markuss. Una cita familiar en que reunió a sus cuatro vástagos.

También está Daniella, la hija de David Bustamante y Paula Echevarría, que ha celebrado su graduación. Para cerrar, Gema Ruiz posa junto a su familia con motivo de la comunión de su hijo Juan.

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