Chiara Oliver, cantante: “La mayor ‘red flag’ en una relación es que te oculten. Cuando salí de ahí fue como volver a la vida”

Chiara Oliver para 'no fue real', su nuevo álbum (Neelam Khan Vela, Neelastica)

El desamor es universal, pero a diferencia del amor, no queremos vivirlo. Contarlo depende de quién. En 2024, la filósofa francesa Fabienne Brugère publicó Desamar. Manual de un retorno a la vida (Flammarion), después de sufrir una ruptura tan devastadora que escribir un ensayo fue su forma de catarsis. Un año después de su publicación, la cantante Chiara Oliver (Ciutadella de Menorca, 2004) sufrió “su evento canónico”: como Brugére, rompió con su pareja. La relación, de cerca de un año de duración, la dejó “aislada” del mundo, mientras su novia, apunta, ocultaba su relación de cara al público. Su duelo antes y después de la ruptura ha acabado convirtiéndose en no fue real (Universal, 2026), su nuevo álbum de estudio publicado este pasado viernes 8 de mayo.

Después de salir de Operación Triunfo 2023 y publicar dos EP reunidos posteriormente en La libreta rosa, la artista hispano-británica empezó a escribir este nuevo disco incluso antes de abandonar la relación. “Me merecía mejor final / Que verte mirarme ahogándome en un charco / Mientras te alejas más de lo que nunca fue real”, canta en el tema que da título al LP, una frase que utiliza como “una etiqueta para quitarle peso” a aquello que vivieron. “La escribí sin haber pasado por la ruptura aún, pero ya sabía el sentimiento que iba a tener”, sostiene.

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“Me ha gustado mucho ese título: retorno a la vida. Para mí fue exactamente eso”, asegura Oliver a Infobae sobre el ensayo de Brugère, al comparar su relación con lo que estaba viviendo la autora francesa. “Cuando estás en una relación así, te aíslas del mundo. Solo existe la necesidad de que funcione”, afirma, una vez que reconoció que estaba envuelta en una relación tóxica. “Dejas atrás a tu familia, a tus amigos, a tus pasiones. Me pasó cuando estaba en el momento más álgido del drama, que no podía salir”, añade. “Para mí fue salir de ahí y ¡pam! Y volver a la vida, ¿sabes? Mi familia y mis amigas estaban ahí esperándome, porque ya estaban en plan: ‘Bueno, que se dé cuenta sola’. Y cuando salí fue como: ‘Bienvenida al mundo otra vez’”.

Crónica de una ruptura anunciada

Tras dejarlo a mediados del año pasado, asegura que pasó el “mejor verano” de su vida”: “Volví a ser yo. Volví a ser la Chiara de 19 años, pero con todo lo que había aprendido”. Sin embargo, no cree que una parte de sí misma se perdiera en la relación. “La versión de mí que se creó en esa situación era una que no me gustaba. Era la versión desesperada, loca, paranoica, estresada, ansiosa, que llora todos los días. Y esa no soy yo. Yo soy la persona de la que te enamoraste, que se fue desgastando. Es muy guay cuando vuelves a ser ella. Sentí que me comía el mundo”.

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Chiara Oliver para 'no fue real', su nuevo álbum (Neelam Khan Vela, Neelastica)

Las 13 canciones del disco recorren las fases del fin de su relación. En palabras de su autora, formadas por la desesperación, la tristeza, la rabia y la gratitud de dejar ir un noviazgo marcado por ser llevado en secreto de cara al público. Sin embargo, ha aprendido la lección. “La mayor red flag que he vivido en una relación es que te oculten. Eso es lo peor. No dejéis que os oculten tanto tiempo”, asevera ahora con perspectiva.

La desesperación aparece en canciones como puzzle: “Si para ti esto es querer / No quiero que me quieras / Que alguien venga a por mí / Mejor que esto, cualquiera”; la tristeza está presente en temas como el que da título al álbum: “Me dejas ardiendo aquí / No volverás a por mí / Me quedé atrás”. Después llega la rabia: “No dices mi nombre al viento / No vaya a ser que alguien te escuche / Yo sí quiero que nos juzguen”, canta en es mejor así. Y, finalmente, la aceptación: “Si te tuviera aquí / Te daría los perdones que he guardado / Nunca quise hacerte daño”, escribe en si te tuviera aquí.

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“Mantenía la compostura ante la gente, pero yo estaba fatal. Al final, el miedo es cuando vives una ruptura y luego lo escribes porque es tu única manera de sanar”

La única canción del disco que no es sobre desamor es para sus amigas: me & my girls. “Lo significan todo para mí. Me cuidan mucho y me cuidaron muchísimo. Me esperaron al otro lado y estaban ahí cuando yo las necesité”. Su hermana Jasmine —ella es la mediana de tres, Chiara la mayor— también estuvo ahí. “Fue clave meter a mi hermana en la canción porque es muy importante para mí. La quiero muchísimo”, apunta sobre el puente de la canción, en el que menciona el nombre de sus mejores amigas.

En otros temas como lo siento x ser yo o calle luna, Oliver reflexiona sobre cómo una relación puede terminar alejándote de ti misma. “Recuerdo una vez que dije: ‘Wow. Realmente no me acepta por quien soy. ¿Qué shift [cambio, en inglés] ha habido? Sigo intentando encajar en el molde que esta persona tiene y quiere de mí’. Es una sensación horrible”. Aun así, evita reducir la ruptura a una historia con una villana. “Puede ser verdad que alguien te haya hecho mucho daño y que también te haya querido bien. No todo es blanco o negro”, declara. “A pesar de que evidentemente hay cosas que te dan rabia, siempre va a ser una parte de ti muy importante. Te lo vas a llevar contigo para siempre y vas a estar agradecida a pesar de todo”.

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El factor ‘reality’: una de cal, otra de arena

Esa exposición adquiere otra dimensión cuando quien escribe las canciones es una figura salida de Operación Triunfo. Chiara pertenece a la hornada de triunfitos que salió de la penúltima edición del programa, la de 2023. Sus seguidores se movilizaron tanto para salvarla de la expulsión frente a Lucas Curotto que llegaron a proyectar su imagen en el Times Square de Nueva York pidiendo su voto, aunque finalmente fue la novena expulsada.

¿Nota qué ha salido de un reality? ¿Que interesa más su vida que la de otros compañeros de profesión? “Creo que no se me vio en la cara que estaba pasando por un momento horrible”, afirma ahora sobre la ruptura, que tuvo lugar mientras estaba de gira entre septiembre de 2024 y octubre de 2025, para promocionar la fusión de sus dos EPs en La libreta rosa Tour. “Mantenía la compostura ante la gente, pero yo estaba fatal. Al final, el miedo es cuando vives una ruptura y luego lo escribes porque es tu única manera de sanar. Nadie supo en ese momento que yo estaba pasando por esto, pero ahora lo voy a contar, ¿no? Ese es el miedo, yo creo". Por esto, y porque sabe lo que conlleva la presión mediática, pide escuchar el álbum con la vista puesta en “procesar una ruptura o un drama y no tanto porque quieren buscar pistas de mi vida. Porque eso no es la intención con la que yo suelo escribir”.

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Chiara Oliver para 'no fue real', su nuevo álbum (Neelam Khan Vela, Neelastica)

Precisamente en el programa que la vio nacer es donde habló sin tapujos de su orientación sexual: Chiara es lesbiana y, sin quererlo, al igual que sus compañeros Juanjo y Martin —que continúan siendo pareja dos años después de finalizar el programa—, se han convertido en referentes para la comunidad LBGTQ+, aunque sea sin quererlo. La cantante también sufre de TDAH, algo que tampoco ha ocultado nunca. “Me hace mucha ilusión porque yo también quería esa imagen cuando era pequeña. Son cosas que hago sin quererlo, porque simplemente es mi normalidad, es mi vida y no voy a esconder algo que es parte de mí”, apunta. “En realidad, me emociono muchísimo porque digo: ‘Wow, realmente tengo una responsabilidad muy grande encima de mis espaldas y ni me doy cuenta’”.

En diciembre de 2024, el periódico New York Times escribió que había sido el año de las estrellas sáficas, con artistas como Chappell Roan (Misuri, Estados Unidos, 1998) y Reneé Rapp (Carolina del Norte, Estados Unidos, 2000) al frente del pop mundial. “2025 fue el año de las rupturas sáficas”, bromea Oliver honesta. ¿Siente que su generación ya no necesita esconderse ni neutralizar las letras? Músicos del colectivo, como Pablo Alborán, han escrito en femenino muchas de sus canciones, aunque en su caso haya proclamado que sus “canciones no tienen género”. El artista compartió públicamente que era homosexual en 2020, tras llevar una década siendo uno de los cantantes más reconocidos de nuestro país.

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“Me hace feliz haberme criado y estar haciendo música en la generación en la que lo estoy haciendo, porque significa que puedo ser yo abiertamente, que no tengo que esconderme, que es algo que no me gusta. Lo he dicho mucho en el disco, no me gusta esconderme. Estoy feliz de poder formar parte de esta ola de personas queer que no se esconden y que hablan en femenino”, reconoce.

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Esa nueva etapa también se está trasladando al directo. Después de actuar este año en ciudades como Dublín, Londres o París dentro de su primera gira europea, Oliver prepara ahora el salto a grandes recintos con el no fue real tour, que arrancará en España los próximos 27 y 28 de noviembre en el Palacio Vistalegre de Madrid y el Sant Jordi Club de Barcelona, respectivamente. “En Londres estaba muy nerviosa porque vino mi familia y además estrenaba una canción inédita”, recuerda sobre un minuto +, undécimo tema del disco que retrata el momento de la despedida tras dejarlo con su expareja.

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Ahora, un año post-ruptura, Oliver se prepara para cantar esas mismas heridas delante de miles de personas. Con la diferencia de que ha dejado de ser un secreto y ahora sí, ha sanado.