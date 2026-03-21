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La novela que refleja cómo se desmorona un matrimonio a través de las mentiras: considerada como una obra maestra sobre las crisis de pareja

Una disección sobre las relaciones, de estirpe autobiográfica, en la que la autora se desahoga sobre su ruptura y la carga a la que tiene que hacer frente la mujer cuando hay hijos de por medio

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'Mentirosos', la nueva novela
'Mentirosos', la nueva novela de Sarah Maguso (Alpha Decay), que disecciona la pareja y la relación de desventaja de la mujer dentro del matrimonio cuando se termina.

La publicación de Mentirosos, la nueva novela de Sarah Manguso, ha servido para generar una conversación sobre las dinámicas ocultas en matrimonios aparentemente igualitarios desde el punto de vista literario. Tomando como punto de partida la voz de Jane, una escritora que observa cómo la relación con su pareja, John, pasa del entusiasmo compartido en la vida creativa neoyorquina a una espiral de mudanzas, fracasos profesionales y desequilibrios irreparables, la autora traslada a la ficción una experiencia marcada por la tensión entre expectativa y realidad con una prosa precisa y descarnada.

La novela parte de un acontecimiento biográfico que, aunque adaptado mediante los recursos de la ficción, arrastra consecuencias evidentes: después de 14 años de matrimonio y un hijo común de ocho años, su vida dio un giro repentino en noviembre de 2020 cuando su entonces marido pidió el divorcio durante el confinamiento, tras una infidelidad.

Este episodio, que desencadenó un estado de desconcierto vital, se refleja en la novela a través de la figura de Jane, quien asume en solitario la carga práctica y emocional tras el abandono y el progresivo desmoronamiento de una relación fundada en la confianza mutua.

'Mentirosos', la nueva novela
'Mentirosos', la nueva novela de Sarah Maguso (Alpha Decay), que disecciona la relación de pareja y la relación de desventaja de la mujer dentro del matrimonio.

En Mentirosos, Jane asume el peso de sustentar la estabilidad familiar cuando John, lejos de aportar soluciones, opta por perseguir ambiciones personales a costa de la seguridad del núcleo familiar. Las múltiples mudanzas, el manejo irresponsable del dinero y la acumulación de crisis personales contribuyen a que Jane no solo vea mermada su capacidad creativa, sino que acabe convertida en administradora de los desastres cotidianos.

Escribir sobre la rabia

Así, el relato no se limita a mostrar una crisis de pareja, sino que disecciona, con una estructura de viñetas breves y cortantes, los procesos de autoengaño y sistemática negación del abuso psicológico, hasta que la protagonista admite que la historia feliz que contaba sobre su vida no era más que una ficción protectora.

La autora ha manifestado que se vio obligada a dejar en suspenso un proyecto anterior, al verse superada por la urgencia de procesar literariamente tras el impacto del abandono conyugal.

La escritora Sarah Manguso
La escritora Sarah Manguso

Enfrentada al dolor, la única forma de sobrellevarlo fue escribir desde la rabia, pero dotando a Jane de una libertad y un grado de enfado aún mayores, construyendo así el equilibrio necesario entre experiencia y ficción. Recalca además que la etiqueta de autobiografía le hubiera restado libertad: “Me pareció una decisión muy natural, como si fuera inevitable que fuera una novela y no unas memorias”, ha explicado la autora.

La autora pone de manifiesto cómo los matrimonios de su generación, incluso en contextos progresistas, reproducen dinámicas tradicionales en cuanto aparecen hijos, terminando igual que las de sus progenitores, con la mujer sin poder, incluso sin el derecho de baja de maternidad obligatoria a nivel federal en Estados Unidos.

¿Se puede ser madre y escritora?

La tensión entre la vocación literaria y las obligaciones familiares ocupa un lugar central en la novela y en el testimonio de su autora. Manguso distingue entre las dificultades de compatibilizar la creación con la maternidad y el efecto disolvente del matrimonio tradicional sobre el tiempo y el talento femenino: ¿es sostenible ser esposa y escritora?, se pregunta. El personaje de Jane ilustra el coste vital y profesional de sostener este desequilibrio, y la narrativa subraya la paradoja entre la maternidad elegida y el matrimonio como estructura de privación.

A la hora de construir este retrato, Sarah Manguso se basa tanto en la compilación de testimonios recogidos en su entorno como en la vivencia personal. El mensaje que recorre la novela es que los mecanismos del matrimonio convierten a todos, por acción o por omisión, en mentirosos, atrapados entre el deseo de autenticidad y la conveniencia narrativa.

El cineasta Dani De La Torre cuenta los secretos del rodaje de 'Zeta', destacando la preparación de sus protagonistas, Mario Casas y Mariela Garriga, y sus espectaculares despliegues físicos para la película de acción.

El éxito internacional y la repercusión del libro se ven reflejados en las opiniones de otros escritores y medios. Escritores como Elif Batuman o Nick Hornby han elogiado la intensidad y la lucidez de la obra; para Hornby, se trata de “una disección incandescente de las relaciones de poder en el matrimonio, tan absorbente como debe ser la buena ficción”. Por su parte, The Guardian destaca la atmósfera opresiva del relato y la capacidad de la prosa de Manguso para capturar, de forma maestra, el descenso a los infiernos de una relación desde sus primeros signos de fatiga hasta su completo deterioro.

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