Chiara (’OT 2023′): “Tengo giros que pueden parecerse a Mariah Carey y un timbre similar al de Alanis Morissette”

Chiara Oliver, en su entrevista con 'Infobae España' (Helena Margarit Cortadellas)

Chiara Oliver (Menorca, 2004) quiere ser la Olivia Rodrigo de cosecha ibérica. “Un poquito, pero como Chiara”, responde sobre la cantante estadounidense que, como ella, se inspira “en las cosas que me pasan como una adolescente dramática” para componer. La benjamina de Operación Triunfo consiguió que la exministra de Igualdad, Irene Montero, acudiera a sus redes sociales para entonar, pese a no haber visto la edición del talent de Prime Video, el hashtag ‘#SalvarChiara’.

La insistencia del conglomerado de fanes de la joven fue tal que una imagen de la aplicación del concurso acabó en una de las pantallas de Times Square (las que se pueden alquilar, claro, no es que nadie haya hackeado nada). Los seguidores de la británica “han movido el mundo entero para salvarme y para que me quedase en la academia”, dice a Infobae España. Su imagen en el núcleo audiovisual de la Gran Manzana fue la primera cosa que vio al salir de OT.

Con el programa acabado, Chiara presenta Mala Costumbre, un primer sencillo con el que ahonda en “cosas de amores, desamores, discusiones con amigas y conflictos”. Un tema que compuso en 2022 y que ha terminado de perfilar dentro del programa. “Lo importante para no abrumarse es tomárselo día a día. Volver a Menorca cada semana me está viniendo muy bien”, dice sobre el vértigo de ser una de las favoritas de la edición y sobre la fama no tan repentina que la lleva de eventos a presentaciones (y tira porque le toca).

Chiara, en la portada de su canción 'Mala costumbre' (Amazon Music)

Chiara, que también participó en La Voz, reitera el calor y el apoyo que está recibiendo desde que dejó Operación Triunfo, y agradece a sus padres, “mis pilares fundamentales”, que la hayan animado a seguir en el gremio musical “incluso cuando no quería”. “Siempre han visto mi potencial”, apostilla. La triunfita se considera una suerte de rara avis, pues temía no casar con la audiencia. “Entré a la academia siendo insegura y odiándome un poco, pero muchas personas me han visto y se han entendido a sí mismas”, dice sobre su paso por el talent más notorio de la televisión (ahora llevado a una plataforma). “Pensé que no iba a gustarle a la gente porque no iban a entender mi personalidad”, añade.

“He aprendido a abrazar mi voz”

Yodeling (cantar como los tiroleses) y un amplio listado de referentes musicales copan la carpeta personal de los gustos de Chiara, una de las voces más diferentes de la última edición del talent. Su particular tono y forma de interpretar las canciones son una marca de agua particular en su desarrollo como artista. “Es una cualidad mía que he aprendido a abrazar en la academia”, explica.

Chiara se considera una “friki” de la música. “Es el amor de mi vida”, dice con una inquebrantable seguridad. “Siempre he sido muy curiosa”, un alegato del que se percató cuando “con ocho años vi la película de las Spice Girls, porque me había obsesionado con ellas” y le encantaban. Sus cantantes favoritos pueden variar, pero hay un listado de nombres innegociable: Mariah Carey, Fleetwood Mac, Stevie Wonder, Pink Floyd y, por supuesto, Alanis Morissette, cuya canción You Oughta Know interpretó en la academia. “Lo importante es empaparte de un montón de referencias”, insinúa.

Chiara, en su entrevista con 'Infobae España' (Helena Margarit Cortadellas)

“Cuando escucho una canción de Stevie Wonder me entra en la piel”, dice. Aunque bebe de sus ídolos, pues “tengo giros que pueden parecerse a Mariah Carey, tengo un timbre muy parecido al de Alanis Morissette y la oscuridad de Stevie Nicks”, Chiara afirma que ha creado su personalidad vocal “a través de los artistas que he escuchado”. Su objetivo es seguir por la senda “desenfadada y joven” que ha iniciado con Mala Costumbre: un tema que incluye en la categoría de “pop rock”, un género que la inspira de cara al futuro, un escenario en el que la joven quiere lanzarse a publicar un álbum conceptual.

“¿Por qué pensar en el futuro?”, responde a la pregunta del desvanecimiento progresivo del furor por esta última edición de Operación Triunfo, que ya tiene una nueva hornada preparada para los próximos meses. “Me abruma”, dice sobre la preocupación por el qué pasará. “Hay mucha gente que piensa mucho en lo próximo y en el pasado. Yo soy una persona bastante enfocada en el presente”, concluye.

