Quién es Chappell Roan, la ‘drag persona’ que ha cambiado el pop y que actúa este sábado en el Primavera Sound

Chappell Roan performs during the 67th Annual Grammy Awards in Los Angeles, California, U.S., February 2, 2025. REUTERS/Mario Anzuoni

Hubo un tiempo en el que el Primavera Sound era la cumbre del indie. Esta edición, su número 23, ha quedado marcada -siguiendo la estela de ediciones anteriores- por el pop. Ante la duda, lo primero que uno ve cuando accede al recinto del Parc del Fórum de Barcelona es una gran escultura de Las supernenas. Cactus, Burbuja y Pétalo, son, en esta edición, la representación de las tres cabezas de cartel que culmina la noche de este sábado: Cactus, representada por el color verde y el pelo negro es Charli XCX, justo como su brat, uno de los álbumes más existosos lanzados el año pasado; Burbuja, rubia, es Sabrina Carpenter, quien se consagró el año pasado como una princesa de la nueva generación del pop. Chapell Roan, Pétalo, cierra el cartel este sábado, habiéndose erguido en apenas año y medio como la promesa del cambio en el género.

La cantante de 26 años cuyo nombre real es Kayleigh Rose Amstutz (Misuri, Estados Unidos, 1998), es el campo de unión en entre la cultura drag de los Estados Unidos profundo en la que nació y una teatralidad en el pop que recuerda a los tiempos de Lady Gaga, al histrionismo de Katy Perry también en sus orígenes o a lo gamberro de Olivia Rodrigo.

Roan dio un salto a la fama completamente frenético de un momento a otro. Durante el verano de 2024, su carrera despegó. Good Luck, Babe!, su mayor éxito, se convirtió en un hito que hoy tiene más de 1.500 millones de reproducciones en Spotify. Hace cinco años trabajaba en una tienda de dónuts. Hoy su música es mundial.

La cantante lanzó su primera canción en 2016 y firmó con la discográfica Atlantic Records. En 2018 escribió Pink Pony Club, sobre una chica de pueblo que se encuentra a sí misma como stripper en West Hollywood. La publicó en pandemia, en 2022, sin repercusión, lo que supuso su salida del sello discográfico. Coincidieron entonces la ruptura de una larga relación con su, para entonces, novio (Roan se etiqueta como lesbiana) y el diagnóstico de un trastorno bipolar. Volvió a Misuri, trabajó como camarera y niñera, y más tarde regresó a Los Ángeles para intentarlo una vez más.

Fue entonces cuando grabó The Rise and Fall of a Midwest Princess junto a Daniel Nigro, productor de Olivia Rodrigo, con quien actuó como telonera un año más tarde, 2024. Su propuesta conectó de inmediato: letras sobre desamor lésbico, producción sintética y estribillos teatrales. El álbum, lanzado inicialmente sin apenas ruido, acabó alcanzando el número dos en las listas de Estados Unidos, solo por detrás de The Tortured Poets Department de Taylor Swift.

Chappell Roan es muchas cosas a la vez: una cantante pop, una drag persona, una performer radical. “Me sorprendió tanto lo vulgar que era”, dijo sobre su primera visita a un bar de drag queens con su tío gay cuando tenía 18 años. “Pero claro, se supone que tiene que ser así, tiene que tener una estética camp”, explicó a The Kansas City Star. Ese impacto inicial fue el germen de su propuesta: estrafalaria, desbordante, y también reivindicativa. En eso consiste, precisamente, su figura artística. 4 n honrar a su “yo de 10 años, a esa versión de mí misma que nunca se me permitió ser”, dijo a la revista Paper. “Hay gente queer por todas partes en esos pueblecitos diminutos que son iguales que las zorras de las costas. Simplemente no tienen acceso a lo que esas chicas tienen", añadió para la misma revista.

El precio de la fama

El éxito ha sido tal que en la pasada edición de los Premios Grammy celebrados este mes de febrero se hizo con el premio artista revelación; ha actuado en algunos de los festivales más importantes del mundo como Coachella, Lollapalooza, Governors Ball, y esta noche en el Primavera Sound a las 22.05 en el escenario Estrella Damn.

Sin embargo, el precio de la fama le está costando alto. El pasado septiembre contó al diario británico The Guardian que asiste a terapia dos veces por semana -esto, mientras se encontraba de gira con Midwest Princess Tour.

Me diagnosticaron depresión severa, lo cual no creía tener porque en realidad no me siento triste”, explicó. “Pero tengo todos los síntomas de alguien con depresión severa”. “Creo que se debe a que toda mi vida ha cambiado”, añadió sobre sus síntomas actuales. “Todo lo que realmente me gusta hacer ahora viene acompañado de un peso. Si quiero ir a tiendas de segunda mano, tengo que contratar seguridad y mentalizarme de que no será una experiencia normal. Ir al parque, a pilates, a yoga… ¿Cómo puedo hacer eso de forma segura sin que me acosen o me sigan?”.